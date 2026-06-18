'Повинні сидіти в тюрмі': в Міноборони розкрили деталі реформи ТЦК, що змінять

Федоров заявив про підготовку реформи мобілізації, яка передбачає боротьбу з корупцією, оновлення роботи ТЦК та усунення проблем призову.

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В Міноборони розкрили деталі реформи ТЦК - що змінять / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне із заяви міністра:

Корупція створює нерівні умови для громадян під час призову

Нова фундаментальна модель мобілізації врахує гострі нюанси

Правоохоронці вже активно затримують зрадників-корупціонерів

У Міністерстві оборони готують масштабні зміни до системи мобілізації. Одним із ключових завдань називають усунення корупційних ризиків, а також перегляд механізмів, які сьогодні викликають найбільше нарікань у суспільстві. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров в інтерв'ю ТСН.

Однією з головних проблем у відомстві вважають ситуації, коли окремі громадяни намагаються вирішувати питання хабарями. За словами міністра, така практика підриває довіру до всієї системи.

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"У кожного є в родині людина або знайомий, хто шукав гроші, щоб дати комусь хабаря. Так не може будувати справедливу армію і справедливу мобілізацію, коли є хабарництво в цьому напрямку. Корупцію потрібно зупинити", — сказав Федоров.

Він наголосив, що нинішня ситуація створює нерівні умови для громадян, коли фінансові можливості можуть впливати на результат.

"Якщо в тебе є гроші, ти можеш захистити когось, а якщо в тебе немає, то... Так не може бути. Насправді, ми набагато глибше це пропрацювали і нам потрібно ще допрацювати, щоб показати це суспільству", — зазначив міністр.

У Міноборони також визнають, що зміни не обмежаться лише оновленням роботи ТЦК. Паралельно планується вирішувати низку питань, які безпосередньо впливають на ставлення людей до служби.

"Що б ми не говорили, як би ми не змінювали шлях мобілізованого, якщо не буде термінів служби, якщо в нього буде страх першої лінії, якщо в нього не буде відсрочки, якщо в нього не буде нормальної заробітної плати, нічого не спрацює. І тому ця реформа, вона досить складна", — наголосив Федоров.

Вручення повісток в Україні / Інфографіка: Главред

За його словами, перші кроки вже реалізовуються, однак попереду ще більш складний етап, який потребуватиме додаткових ресурсів та комплексних рішень. Міністр підкреслив, що проблема мобілізації залишається однією з найскладніших для держави, тому потребує системного підходу.

Окремо Федоров висловився щодо осіб, які наживаються на процесах, пов'язаних із призовом громадян.

"Люди, які заробляють на мобілізації, вони зрадники, повинні сидіти в тюрмі. І правоохоронці над цим працюють. Це добре, що з'являється інформація, що когось затримали, що відбувся рейд певний, що цього повинно ставати менше і так далі", — сказав він.

Також у Міноборони працюють над новою моделлю, яка має усунути низку суперечливих механізмів, які сьогодні викликають найбільше запитань у громадян.

"Наша модель, яку ми будемо пропонувати, вона якраз врахує ці нюанси, де не можна буде, наприклад, зранку безпідставно подати людину в розшук. Нова модель буде більш продуманою та фундаментальною", — повідомив Федоров.

Михайло Федоров / Інфографіка: Главред

Чи можливе зниження мобілізаційного віку в Україні - коментар експерта

Військовий журналіст і колишній речник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов зазначив, що зниження мобілізаційного віку в Україні може дати позитивний ефект, однак потребує обережного та виваженого підходу.

В ефірі Київ24 він підкреслив, що міжнародний досвід свідчить про ефективність залучення молодших військовослужбовців до служби.

Зокрема, Селезньов навів приклади США та Ізраїлю, де до виконання бойових завдань активно залучають людей віком від 19 років.

"Ключовим фактором залишається не вік як такий, а якість підготовки та управління підрозділами. Без належного вишколу та продуманого командування такі рішення можуть призвести до невиправданих втрат", - вказав він.

Мобілізація в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, раніше радник міністра оборони Сергій Стерненко зробив важливу заяву щодо масштабної реформи ЗСУ. Він підкреслив, що серйозні зміни у системі мобілізації суттєво змінять підхід до служби в армії та створять нові умови для військовослужбовців. Наразі процес реформування перебуває на початковому етапі.

Зазначимо, міністр економіки Олексій Соболев заявив про перегляд правил бронювання військовозобов’язаних, які працюють за сумісництвом. За його словами, нові вимоги бронювання допоможуть знизити корупційні ризики та вплинуть на ефективність мобілізаційних процедур в Україні.

Як раніше повідомляв Главред, заступник міністра оборони Мстислав Банік висловив позицію щодо майбутніх змін у мобілізації. Банік звернув увагу на важливість оновленого підходу до мобілізації.

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Про персону: Михайло Федоров Федоров Михайло - український підприємець та державний діяч. З 29 серпня 2019 року — віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля. З 14 січня 2026 року - міністр оборони України. Ініціатор електронного сервісу державних послуг "Дія". Наймолодший міністр в історії української політики. У минулому Народний депутат України IX скликання. Учасник списку "Forbes 30 до 30" як молодий візіонер. Радник Президента (поза штатом) з цифрового напрямку. Керівник digital-напряму передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського 2019 року. Член Ради національної безпеки і оборони України з 19 березня 2021 року. Член Ставки Верховного Головнокомандувача України з 22 листопада 2023 року.

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