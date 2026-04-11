ЗСУ звільнили 12 населених пунктів і сотні кілометрів: названо напрямок

Противник діє невеликими штурмовими групами, застосовує дрони та артилерію, розповів Сергій Колесниченко.

Розкрито подробиці операцій ЗСУ

Головне:

Українські військові звільнили 12 населених пунктів

Відновлено контроль над 480 квадратними кілометрами

Сили оборони звільнили 12 населених пунктів і відновили контроль над 480 квадратними кілометрами на Олександрівському напрямку фронту.

Про це в ефірі Армія TV розповів офіцер відділу комунікацій 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади 8-го корпусу ДШВ Сергій Колесниченко.

"Водночас тактична ініціатива вже кілька місяців поспіль перебуває за Силами оборони України. Наступальна операція триває з кінця січня, на сьогодні відновлено контроль над 480 квадратними кілометрами території, звільнено 12 населених пунктів у Запорізькій та Дніпропетровській областях", – наголосив український військовий.

За його словами, противник діє невеликими штурмовими групами, застосовує дрони та артилерію. Періодично проводить контратаки, однак противнику не вдається перехопити ініціативу.

Офіцер також розповів, що артилерія 148-ї бригади найчастіше працює по живій силі, оскільки ворог активно застосовує невеликі штурмові групи і намагається скупчитися для подальших штурмових дій.

"Водночас значну увагу приділяємо знищенню ворожої артилерії, оскільки саме вона становить одну з найбільших загроз. Також вражаємо техніку, склади боєприпасів і логістичні маршрути", – підсумував він.

Завдання контрнаступальних дій ЗСУ

Представники українських сил зазначають, що одним із завдань контрнаступальних дій є повне звільнення території Дніпропетровської області. Це, за їхніми словами, дозволить знизити ризик можливого наступу російських військ на великі міста регіону, такі як Дніпро та Павлоград, а також зменшити інтенсивність обстрілів промислової та енергетичної інфраструктури.

Також підкреслюється, що оборонні сили продовжують активні контратаки з метою витіснення противника за межі області.

Нагадаємо, Главред писав, що, за словами глави ОП Кирила Буданова, ідеологічні засади російської держави залишаються незмінними протягом усієї її історії. Тому Україні важливо домогтися таких обставин, за яких РФ втратить імперський характер, тоді війну можна буде закінчити.

Аналітичний проєкт DeepState заявляв, що армія країни-агресора РФ досягає територіальних успіхів на території Сумської області. Окупанти просунулися на південь від Яблунівки Юнаківської громади. Площа захопленої території становить близько 5 км².

Крім того, війська РФ протягом останніх тижнів помітно активізували наступальні дії на кількох напрямках, зокрема на Запорізькій ділянці фронту. Інтенсивність атак там уже місцями перевищує рівень боїв у районі Покровська, який тривалий час залишався одним із найгарячіших.

Про джерело: Десантно-штурмові війська Збройних сил України Десантно-штурмові війська Збройних сил України - окремий рід військ у складі Збройних сил України, призначений діяти як повітряний десант, а також для виконання бойових завдань у тактичному та оперативному тилу ворога. До складу військ входять повітрянодесантні, аеромобільні та штурмові частини, пише Вікіпедія.

