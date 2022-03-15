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Окупантів нещадно розбили на аеродромі під Херсоном

15 березня 2022, 23:18

Українські захисники завдали удару по окупантах, які були зосереджені на території військового аеродрому під Херсоном.

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ЗСУ розбили ворога під Херсоном

Українські захисники завдали удару по окупантах, які були зосереджені на території військового аеродрому під Херсоном у селі Чорнобаївка. Російські військові почали тікати, повідомив в Telegram-каналі голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

"Після роботи ВСУ по Чорнобаївці, через Херсон у бік від Миколаївської області, чеше колона окупантів. Люди кажуть, що вони тікають. Це правда", - зазначив Кім.

Також голова Миколаївської ОГА додав, що до нього дійшли чутки про те, що окупанти поширюють дезінформацію по Херсону про нібито масований обстріл з боку українських військових.

"Я вас запевняю, українські ЗСУ не планують і ніколи в житті не будуть обстрілювати Херсон. Можливо це вони збираються обстріляти Херсон тому, будь ласка, стежте за новинами і переміщенням",- додав Кім.

Місцеві жителі Херсона також підтверджують факт того, що російські окупанти вдалися до втечі з міста.

"Все! Рашисти тікають з Херсона! Військову базу наші щойно розбили біля смт Чорнобаївка", - пише житель Херсона.

Раніше повідомлялося про те, що Збройні Сили України знищили військового пілота окупантів РФ підполковника Олексія Хасанова (родом з Брянської області).

Російського окупанта збили в небі над Україною ще 5 березня.

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обстріли новини Херсона військова агресія РФ новини України Віталій Кім
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