Місто Ізюм майже повністю знищене

Окупанти знищили Ізюм / Фото УНІАН

Місто Ізюм, Харківської області, де мешкають 45 тисяч осіб, "практично знищене". Про ситуацію в Ізюмі розповів Олег Синьогубов, голова Харківської ОДА.

"Місто практично знищене. Відсутня електрика, газ, тепло, вода. В Ізюмі не працює мобільний зв'язок, інтернет, радіо, ТБ. Всі знаходяться в укриттях. Місцева влада їздила по притулках, щоб сповістити людей про евакуацію. За попередніми даними, понад 5 тисяч осіб потребують евакуації".

Десятки автобусів, які виїхали за жителями, так і не потрапили в місто. Шість одиниць транспорту евакуювали близько 250 осіб. Також в місто не потрапив гуманітарний конвой з продуктами, водою і теплим одягом.

Як повідомляв Главред, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що члени НАТО, зокрема Польща, отримали "зелене світло" для відправки винищувачів в Україну.

Пізніше офіс прем'єр-міністра Польщі у своєму офіційному мікроблозі Twitter, відповідаючи на твіт білоруського опозиційного видання NEXTA, повідомив, що літаки радянського виробництва Міг-29, що знаходяться на озброєнні ВПС Польщі, не будуть відправлені в Україну.