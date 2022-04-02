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Навіть башту відірвало: на Сумщині ЗСУ точним ударом розірвали на частини гордість РФ – танк Т-72 Б3

2 квітня 2022, 17:37

Російський екіпаж, який був всередині, згорів разом з танком.

На Сумщині ЗСУ точним ударом розірвали на частини гордість РФ – танк Т-72 Б3/ Telegram Дмитро Живицький

На Сумщині поблизу села Верхня Сироватка українські воїни точним ударом по російському танку Т-72 Б3 розірвали його на частини.

Після цього танк ще й спалахнув і повністю вигорів. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram, показавши результати роботи захисників України на фото.

За його словами, екіпаж російської військові техніки, який був всередині, загинув. Живицький наголосив, що такі танки в РФ вважають "своєю гордістю".

"Знищений російський танк Т-72 Б3. Гордість російської армії. Від прямого попадання розірваний вщент на частини. Екіпаж повністю вигорів. Верхня Сироватка 02.04", – написав голова Сумської ОВА.

  • На Сумщині ЗСУ точним ударом розірвали на частини гордість РФ – танк Т-72 Б3
    На Сумщині ЗСУ точним ударом розірвали на частини гордість РФ – танк Т-72 Б3 Telegram Дмитро Живицький
  • На Сумщині ЗСУ точним ударом розірвали на частини гордість РФ – танк Т-72 Б3
    На Сумщині ЗСУ точним ударом розірвали на частини гордість РФ – танк Т-72 Б3 Telegram Дмитро Живицький
  • На Сумщині ЗСУ точним ударом розірвали на частини гордість РФ – танк Т-72 Б3
    На Сумщині ЗСУ точним ударом розірвали на частини гордість РФ – танк Т-72 Б3 Telegram Дмитро Живицький
  • На Сумщині ЗСУ точним ударом розірвали на частини гордість РФ – танк Т-72 Б3
    На Сумщині ЗСУ точним ударом розірвали на частини гордість РФ – танк Т-72 Б3 Telegram Дмитро Живицький
  • На Сумщині ЗСУ точним ударом розірвали на частини гордість РФ – танк Т-72 Б3
    На Сумщині ЗСУ точним ударом розірвали на частини гордість РФ – танк Т-72 Б3 Telegram Дмитро Живицький

Що відомо про російський танк Т-72Б3

Т-72Б3 – це російський основний бойовий танк сімейства Т-72.

Цей танк є модернізованою версією свого "співродича" Т-72Б. На танк встановлюють 125-мм гладкоствольну гармату 2А46М-5, яка має покращену балістику і ресурси. Також ця техніка має покращену точність ведення вогню порівняно з базовою моделлю через встановлення автомата супроводу цілі (АСЦ).

В РФ такі танки перебувають на озброєнні з 2011 року.

Примітно, що російські танки Т-72 Б3 були помічені під час бойових дій на Донбасі у листопаді 2014 року – з них бойовики обстрілювали українських військових. В подальші роки таку ворожу техніку з "російською пропискою" фіксували в окупованих районах Донбасу неодноразово.

Раніше повідомлялося, що українські десантники знищили на Харківщині два російські транспортно-бойові вертольоти Мі-8. При цьому ліквідувати такі повітряні цілі вперше вдалося вистрілом з протитанкового ракетного комплексу "Корсар".

Нагадаємо, ЗСУ в 13-й і 14-й раз накрили вогнем ворожі позиції у Чорнобаївці. Це сталося у п’ятницю, 1 квітня.

viber
війна в Україні танки Т-72Б3 вторгнення Росії танк
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