"Україна не програє війну, але я не впевнений у виграші": у Бундестазі засумнівалися в нашій перемозі

У Бундестазі засумнівалися в перемозі України у війні проти Росії / УНІАН і ua.depositphotos.com

Член комітету німецького Бундестагу з оборони Маркус Фабер, переконаний, що" Україна не програє війну з Росією", але він не виключає появи нової лінії фронту.

"Це досить оптимістичний сценарій (перемога України – ред.). Я сподіваюся, що російський наступ на Сході можна буде зупинити, після чого вже деморалізовані російські сили будуть ще більше деморалізовані", - зізнався Фебер в коментарі ТСН.

Однак, за його словами, головне питання полягає в тому, чи зможе Україна почати "дійсно рішучий контрнаступ" в протистоянні російським формуванням.

"Тому я сподіваюся і дуже переконаний, що Україна не програє цю війну. Але я не впевнений у виграші. Є ризик появи нової лінії фронту (як це було після Мінська-1 і Мінська-2 – ред.)", - зазначив член комітету німецького Бундестагу.

читайте такожУ Путіна озвучили рожеві мрії про мир після війни, де "Росії буде комфортно існувати"Раніше повідомлялося, що Україна виграла першу фазу війни незважаючи на те, що були допущені трагічні помилки. Прогноз на другу фазу також позитивний, вважає волонтер, блогер, військовослужбовець ЗСУ Юрій Касьянов.

За його словами, Україна здобула перемогу в першій фазі протистояння з армією РФ завдяки героїзму українських солдатів, офіцерів.

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