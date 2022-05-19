Війна в Україні: В'ятрович пояснив історичну роль Володимира Зеленського

В'ятрович пояснив історичну роль Володимира Зеленського у війні України та Росії / Фото УНІАН

Якби президент Володимир Зеленський залишив країну на початку повномасштабного російського вторгнення, то українцям було б складніше чинити опір. Крім того, вчинок Зеленського був значимий для світу - він показав, що політик і керівник держави може чинити опір навіть у таких, здавалося б, безнадійних умовах, які загрожують йому особисто.

Найважливіше, що Зеленський усвідомив свою значимість як президента і головнокомандувача і залишився в Києві, вважає історик, ексдиректор Українського інституту національної пам'яті, боєць ТРО Володимир В'ятрович.

"Завдяки цьому він (Зеленський, - ред.) став уособленням того, що українці чинитимуть опір Росії. Якби Зеленський з якихось причин залишив столицю України, ситуація була б набагато гіршою. Так, українці б чинили опір і зламали б плани Путіна щодо бліцкригу, але це було б набагато складніше. І ця довіра між українцями і владою, яка є одним з найважливіших елементів здатності чинити опір російській агресії, була б значно меншою", - сказав В'ятрович під час чату на Главреді.

За словами історика, тепер ми можемо говорити про Володимира Зеленського як про людину, яка уособлює здатність українського народу чинити опір.

"Зауважу, що я є політичним опонентом Володимира Зеленського, у мене багато питань до нього як до політика, але я вважаю, що його вчинок – залишитися в країні, закликати до опору всіх українців і весь світ – заслуговує абсолютної поваги і підтримки", - додав В'ятрович.

Як повідомляв Главред, в перші тижні війни Зеленський пережив понад десяток замахів. Про це розповідав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Олексій Арестович, у свою чергу, розповідав, що в перші дні війни біля Офісу президента України в Києві тривали бої. Всі люди, які розбираються у військових питаннях, були впевнені, що керівництво країни не виживе.

Раніше Арестович поділився враженнями від перших днів російського вторгнення в Україну. Він зізнався, що в перші дні війни в Україні дійсно був шок. "Просіли" багато керівників на місцях, деякі військові, представники спецслужб, місцевої влади й населення.

За словами Арестовича, окупанти планували вертолітно-десантну висадку на Печерськ, і в Офісі президента роздали зброю, щоб її відбивати. Однак висадка десанту не відбулася, тому що в Гостомелі в окупантів почалися проблеми.

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