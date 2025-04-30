Коли можливі переговори з Росією: в МЗС України озвучили головну умову

Сибіга вважає, що Росії час перестати говорити і почати діяти.

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Україна готова до переговорів про мир з РФ за однієї умови / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Ключові тези Сибіги:

Україна готова до мирних переговорів у будь-якому форматі

Коли припиниться вогонь, можуть розпочатися переговори

Україна готова підтримати переговори про мир у будь-якому форматі за умови, якщо країна-агресор Росія погодиться на тривале припинення вогню. Відповідний допис опублікував міністр закордонних справ Андрій Сибіга у X.

"Україна вкотре підтверджує свою готовність до мирних переговорів у будь-якому форматі, як тільки ми побачимо, що Росія дійсно готова до складного шляху до миру, а не лише до мирного популізму чи короткого пропагандистського перемир'я на час параду 9 травня", – йдеться в повідомленні. відео дня

Він зауважив, що у Росії є шанс показати всьому світу, що вона справді готова до мирних переговорів. Для цього необхідно лише погодитись на тривале припинення вогню. Україна, своєю чергою, підтримає відповідне рішення.

"Якщо Росія готова до припинення вогню на 60 або 90 днів, ми теж. Росія повинна припинити говорити про свою готовність до миру і почати діяти. Коли припиниться вогонь, можуть розпочатися переговори — у будь-якому форматі, який принесе мир", — написав очільник МЗС України.

Перемовини щодо завершення війни - новини за темою

Як писав Главред, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що цей тиждень може стати вирішальним у переговорах про припинення війни. Україна та Росія зараз перебувають ближче до укладення мирної угоди, ніж будь-коли за останні три роки, але мирний процес ще не завершено.

Тим часом Росія висунула нові "умови" для миру. Глава МЗС Сергій Лавров сказав, що Москва "вимагає", зокрема, відмови України від окупованих територій, НАТО, а також, мовляв, демілітаризації та денацифікації. Як стверджує Лавров, Кремль погодиться зупинити вогонь лише в обмін на скасування постачань озброєнь Україні та припинення посилення української армії.

Нещодавно ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що перемовини щодо завершення російсько-української війни фактично не просуваються і перебувають на рівні осені 2024-го або ж січня поточного року.

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Хто такий Андрій Сибіга? Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

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