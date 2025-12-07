Рус
Нічні вибухи в Енгельсі: місцеві заявляють про атаку дронів на нафтобазу

Дар'я Пшеничник
7 грудня 2025, 07:42
168
Очевидці чули 5−7 потужних вибухів.
Атака на Саратовскую область
Жителі Енгельса й Саратова повідомляли про вибухи / Колаж: Главред, фото: Скриншот вsдео / Astra

Що відомо:

  • У Саратовській області вночі пролунала серія вибухів
  • Очевидці повідомляли про 5–7 вибухів і низький політ безпілотників з боку Волги
  • Факт атаки підтвердив губернатор Бусаргін, але деталей не надав

У ніч на неділю, 7 грудня, у Саратовській області РФ зафіксували серію вибухів. Місцеві мешканці повідомляють, що удари могли бути завдані по нафтобазі в Енгельсі за допомогою безпілотників.

Російський Telegram-канал Shot пише, що очевидці нарахували від п’яти до семи потужних вибухів. За їхніми словами, дрони рухалися на низькій висоті з боку річки Волга. Детонації було чутно не лише в Енгельсі, а й у сусідньому Саратові.

відео дня

Telegram-канал Exilenova+ із посиланням на місцевих жителів повідомляє, що після атаки на території нафтобази спалахнула пожежа.

Факт атаки безпілотників підтвердив і губернатор регіону Роман Бусаргін, однак жодних деталей щодо масштабу руйнувань чи наслідків він не оприлюднив.

За його словами, до регіону надійшло попередження від Міністерства оборони РФ щодо можливих ударів БпЛА.

"Відомство повідомило про загрозу безпілотників. Локально в місцях можливої небезпеки можуть спрацьовувати системи оповіщення. Усі екстрені служби переведені в режим повної готовності", — заявив він.

Журналісти ASTRA опублікували відео, на яких чутно вибухи, однак зазначили, що кадри не мають геолокації, тож підтвердити місце зйомки неможливо.

Дивіться відео, яке зняли росіяни в Саратовській області під час атаки дронів:

Взрывы в Саратовской области
У Саратовській області лунали вибухи

Офіційної інформації про наслідки чи можливі руйнування наразі немає.

Пізніше Telegram-канала опублікував інформацію про те, що Міноборони РФ розповідає про 77 українських БПЛА, які були збиті за ніч в РФ і анексованому Криму.

"42 – над територією Саратовської області, 12 – над територією Ростовської області, 10 – над територією Республіки Крим, 9 – над територією Волгоградської області, 2 – над територією Бєлгородської області, 1 – над територією Астраханської області, 1 – над територією Чеченської Республіки", – йдеться в повідомленні.

Атаки на об'єкти РФ - що кажуть експерти

Удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах на території Росії призвели до збоїв у постачанні пального і спровокували зростання внутрішніх цін на бензин. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Експерти вважають, що виникла нестача палива збільшить витрати як для бізнесу, так і для звичайних громадян, що з часом може посилити інфляційні процеси в російській економіці.

Удари по Росії - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 2 грудня в різних районах Краснодарської області РФ прогриміли вибухи. Місцеві жителі поскаржилися на наліт безпілотників. Вибухи чули зокрема в Туапсе та Ільському, де розташовані порт і НПЗ.

Також у ніч на 2 грудня в Чечні сталася масована атаку невідомих безпілотників. Сильно пошкоджено будівлю ФСБ в Ачхой-Мартанівському районі.

Цієї ж ночі в місті Лівни Орловської області в ніч на 2 грудня спалахнула велика пожежа після прольоту і вибухів невідомих дронів. Місцеві жителі повідомляли, що загорілася територія нафтопереробного підприємства.

Про джерело: Міністерство оборони Росії

Міністерство оборони Російської Федерації - федеральний орган виконавчої влади (федеральне міністерство), який проводить військову політику та здійснює державне управління в області оборони РФ. Через вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Міністерство оборони Російської Федерації було внесено до санкційного списку Євросоюзу. 3 березня 2022 року Міноборони РФ внесено до санкційних списків США, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні нефтебаза Саратов атака дронів
12:40

В Україні терміново змінили графіки відключень на 6 грудня: де і коли не буде світла

12:37

Неочікуваний обвал цін: в Україні популярний продукт раптово подешевшав

12:36

"Хочу захистити": учасниця "Холостяка" розкрила правду про скандал на проєкті

