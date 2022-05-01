"Ніколи не забуде": Зеленський різко висловився щодо ворожих обстрілів Одеси

Президент Володимир Зеленський висловився про російські ракетні удари по Одесі та обстріли Дніпропетровської області.
Президент Володимир Зеленський висловився про російські ракетні удари по Одесі і обстріли Дніпропетровської області, здійснених окупантами цієї суботи.
"Сьогодні (30 квітня, - ред.) окупанти били по Дніпропетровській області, Одесі. Знову російські війська доводять, що одесити такі ж вороги для РФ, як і всі інші українці", - зазначив президент у своєму звернення у суботу, 30 Квітня.
Зеленський розповів, що в результаті ракетної атаки була знищена злітна смуга Одеського аеропорту.
"Одеса ніколи не забуде такого російського ставлення до неї", - підкреслив він.
Обстріли Одеси
Нагадаємо, 23 квітня Одеса зазнала ракетного удару. Пошкоджено об'єкти інфраструктури, в тому числі два житлових будинки, один з них-16-поверховий. Загинули 8 осіб, серед яких 3-місячна дитина. 18 осіб отримали поранення.
Одна з ракет потрапила на територію кладовища, де зруйновано понад 1 тис.кв. м території. Важкі поранення отримала жінка, яка прибирала там могили.
Також Главред повідомляв про те, що в результаті ракетної атаки РФ по Одеській області 30 Квітня була пошкоджена злітно-посадкова смуга Одеського аеропорту.
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