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"Ніколи не забуде": Зеленський різко висловився щодо ворожих обстрілів Одеси

1 травня 2022, 00:31

Президент Володимир Зеленський висловився про російські ракетні удари по Одесі та обстріли Дніпропетровської області.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський висловився про обстріли Одеси / скріншот

Президент Володимир Зеленський висловився про російські ракетні удари по Одесі і обстріли Дніпропетровської області, здійснених окупантами цієї суботи.

"Сьогодні (30 квітня, - ред.) окупанти били по Дніпропетровській області, Одесі. Знову російські війська доводять, що одесити такі ж вороги для РФ, як і всі інші українці", - зазначив президент у своєму звернення у суботу, 30 Квітня.

Зеленський розповів, що в результаті ракетної атаки була знищена злітна смуга Одеського аеропорту.

"Одеса ніколи не забуде такого російського ставлення до неї", - підкреслив він.

Обстріли Одеси

Нагадаємо, 23 квітня Одеса зазнала ракетного удару. Пошкоджено об'єкти інфраструктури, в тому числі два житлових будинки, один з них-16-поверховий. Загинули 8 осіб, серед яких 3-місячна дитина. 18 осіб отримали поранення.

Одна з ракет потрапила на територію кладовища, де зруйновано понад 1 тис.кв. м території. Важкі поранення отримала жінка, яка прибирала там могили.

Також Главред повідомляв про те, що в результаті ракетної атаки РФ по Одеській області 30 Квітня була пошкоджена злітно-посадкова смуга Одеського аеропорту.

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