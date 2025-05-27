Меморандум РФ про завершення війни в Україні міститиме ключовий термін - Захарова

Захарова стверджує, що "Київ також готує свої пропозиції" і має надіслати їх РФ.

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РФ готує "меморандум" з ключовим терміном щодо війни в Україні / Колаж: Главред, фото: 24 ОМБр імені короля Данила, скріншот з YouTube

Що сказала Захарова:

Росія готує "меморандум" щодо врегулювання війни проти України

У документі планують прописати принципи завершення війни, можливі терміни укладення мирної угоди та сценарій тимчасового припинення вогню відео дня

Київ нібито також готує свої пропозиції і має надіслати їх у відповідь

Росія працює над так званим "меморандумом" про врегулювання війни проти України. Цей документ планують вказати "можливі терміни" укладення мирної угоди. Про це заявила речниця МЗС Росії Марія Захарова, яку цитує російський Інтерфакс.

За словами Захарової, у "меморандумі" міститимуться основні принципи завершення війни, можливі терміни укладення майбутньої мирної угоди, а також сценарій тимчасового припинення вогню.

"Росія продовжує розробку проєкту меморандуму щодо майбутнього мирного договору з визначенням низки позицій, таких, як принципи врегулювання, терміни можливого укладення мирної угоди, потенційне припинення вогню на певний час у разі досягнення відповідних домовленостей", - сказала представниця російського МЗС.

Захарова також заявила, що після завершення підготовки російського документа його буде офіційно передано Києву. Вона також стверджує, що "у Києві нібито ведуть аналогічну роботу" і надішлють свої пропозиції Москві у відповідь.

РФ готує "меморандум" про припинення вогню - що відомо

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський 24 травня розкритикував дії РФ, яка протягом тижня готувала так званий "меморандум" про припинення вогню. Глава держави заявив, що це — не більше ніж цинічна гра на час і назвав такі дії знущанням з міжнародної спільноти.

У відповідь міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва нібито готує проєкт документа з умовами "врегулювання" війни. Його нібито планують передати Києву після проведення обміну полоненими у форматі "1000 на 1000".

Крім цього, заступник голови Ради Федерації Костянтин Косачов згодом заявив, що Росія найближчими днями планує передати Україні свої пропозиції щодо завершення війни. За його словами, документ перебуває на фінальній стадії підготовки.

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Хто така Марія Захарова Марія Захарова - директор Департаменту інформації та преси МЗС РФ. Як центральна фігура урядової пропаганди, вона сприяла розгортанню російських військ в Україні. Тому вона підтримувала дії та політику, які підривають територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України. Російська чиновниця нерідко фігурує у міжнародних скандалах через невміння вести адекватну дискусію, а у пропагандистських колах її звинувачують у зловживанні алкоголем.

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