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Нейтральний статус для України - Зеленський зробив важливу заяву

Юрій Берендій
16 червня 2025, 18:24
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Зеленський прокоментував можливість введення в Україні нейтрального статусу та нагадав, що таке рішення не врятувало Україну в 2014 році від нападу РФ.
Нейтральний статус для України - Зеленський зробив важливу заяву
Зеленський відповів, як ставиться до нейтрального статусу України / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, facebook.com/navy.mil.gov.ua

Про що сказав Зеленський:

  • Нейтральний статус не допоміг врятувати Україну від російського вторгнення
  • Заяви про початок війни РФ проти України через намір вступу до НАТО - це російські наративи

Під час візиту до нейтральної Австрії президент України Володимир Зеленський зауважив, що нейтральний статус не захистив Україну від російської агресії. На спільній пресконференції з президентом Австрії Александром Ван дер Белленом він нагадав, що у 2014 році Україна не була членом жодного військового альянсу, однак це не завадило Росії розпочати напад.

Президент підкреслив, що твердження про те, нібито прагнення України до членства в альянсах стало причиною війни, є елементом російської пропаганди. Він нагадав, що нейтралітет не забезпечив Україні захисту від агресії.

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"Я президент України, і якщо ви не проти, я буду говорити про те, як я відношуся до нейтральності України. А в 2014 році Україна був позаблоковий статус. Все дуже зрозуміло, чим це закінчилося. А закінчилося початком війни, окупацією півострова Крим і окупацією частини Сходу України. Тому не можна сказати, що через те, що ми були в тому чи іншому союзі, на нас напали. Все це російські наративи", — сказав президент.

Також він зазначив, що у 2014 році Україна не мала чіткої стратегії, крім того, армія була ослаблена, а політичне керівництво — нерішучим.

На думку Зеленського, тоді бракувало визначеності всередині країни, лідерства з боку влади та єдності серед європейських партнерів.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська активізували наступальні дії одразу на семи напрямках, що, за словами речника Оперативно-стратегічного угруповання "Хортиця" Віктора Трегубова, свідчить про характерне для літа загострення бойової ситуації на фронті.

Водночас виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач припускає, що до кінця літа або принаймні до завершення весняно-осінньої кампанії може встановитися стан динамічної рівноваги, який уже частково спостерігається. У такому разі, на його думку, сторони можуть остаточно усвідомити безперспективність подальшого ведення бойових дій.

Тим часом заступник голови МЗС Росії Олександр Грушко заявив, що Москва вимагатиме від Києва відмови від західного озброєння як умови для завершення війни, стверджуючи, ніби ця зброя становить загрозу не лише Росії, а й країнам Заходу.

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