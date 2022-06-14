"Невимовна втрата": в Мережі відреагували на трагічну загибель активіста Романа Ратушного

Смерть активіста Ратушного-реакція мережі / facebook.com/save.protas

У бою під Ізюмом в Харківській області 9 червня загинув відомий київський активіст, розвідник 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр Роман Ратушний. Воїн з першого дня повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну брав участі в боях під Києвом. Пізніше у складі своєї бригади звільняв Тростянець, воював у Сумській області та під Ізюмом.

Главред зібрав реакцію користувачів мережі на трагічну загибель Героя в бою з рашистами.

Відома українська співачка Марія Бурмака, яка зараз перебуває у Варшаві, з сумом згадала раніше дитинство бійця і переживання його матері кілька днів тому.

"Загинув Roman Ratushnyi. Син Світлани Поваляєвої та Тараса Ратушного. Я не знаю як передати цей біль, я пам'ятаю, як цей хлопчик тільки що народився, ми тоді працювали всі разом. Він був з тих кращих синів українських, на яких майбутня Україна повинна триматися. Буквально днями Світлана писала, що у неї був як нервовий зрив. А це серце мами відчувало. Я не знаю, як це пережити батькам, як це пережити всім. І скільки це ще триватиме, цей жах, коли кращих українських дітей вбивають росіяни. Вічна пам'ять тобі чесний, принциповий, розумовий, відважний Роман. Кращий син свого народу, не вагаючись пішов захищати свою батьківщину. І віддав життя за неї. Вічна тобі пам'ять і царства небесного", - написала вона в Facebook.

"Я не хочу вірити. Відмовляюся вірити. А хто буде орієнтиром принциповості?!... Світлим світлом Києва ... і якою буде наша Україна ... хто будеш народжувати дітей і плекати сталеву непереборну націю. Нести в собі українство... Невимовна втрата, Роман Ратушний, ну як же так...Світла пам'ять. Розвідник 93- ї ОМБр Холодний Яр Роман Ратушний загинув у бою під Ізюмом Харківської області", - зазначила Наталія Бойко.

"Ця війна на роки або вони нас вб'ють і закріплять як народ, або ми їх.Не панікуйте. Просто вдумливо і тверезо готуйтеся. Дисципліновано забезпечуйте перемогу як свій шанс на життя. Кожен день. Ось вам слова Роман Ратушний, йому було 24 роки. Те, що він встиг сказати, перед тим як загинув в ці дні в бою:"дві ради. Знімайте рожеві окуляри. Не намагайтеся врятувати свою картинку світу і зону комфорту, загортаючи реальність в фентезійний Володар кілець або слова Арестовича. Ви 8 років ховалися за рожевими окулярами від реальності, дружили з хорошими росіянами, посилювали Російське поле і це вам допомогло? Ні. 24 лютого Ви виявилися не готові зіткнутися з реальністю. Зараз ви намагаєтеся знайти будь-які нові елементи до вашого старого світогляду, щоб він знову запрацював і ви знали, як орієнтуватися в просторі. Від надій на ліберальних росіян до переведення відповідальності тільки на керівництво Росії або спроб націоналізувати російську субкультуру. У вас нічого не вийде. Ваша система сприйняття світу спочатку невірна. Її неможливо відновити так, щоб ви могли жити в реаліях війни", - зазначила доброволець Марія Берлінська.

Главред повідомляв, що у місті Сєвєродонецьк Луганської області в боях з окупаційною армією РФ загинув колишній британський військовослужбовець Джордан Гетлі. Про смерть воїна стало відомо 10 червня. З березня 2022 року він воював за Україну в лавах ЗСУ.

10 червня загинув відомий український журналіст і військовий Олексій Чубашев. Він відомий, в тому числі, як автор програми Рекрут UA і колишній керівник армії FM і Військового Телебачення України.

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