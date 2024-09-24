Відправити Путіна у відставку: пропагандист Соловйов "бомбанув" проти Кремля

Російський пропагандист Володимир Соловйов у нападі істерики неочікувано "відправив у відставку" свого шефа Путіна.

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Соловйов запропонував відправити Путіна у відставку / Колаж: Главред, скріншот, фото ua.depositphotos.com

Головний пропагандист, телеведучий Володимир Соловйов вирішив "поперти" проти свого боса і виступив з неочікуваною заявою. "Балакуча голова" Кремля під час чергового ефіру свого авторського шоу "Вечір з Володимиром Соловйовим" на каналі "Росія-1" запропонував відлучити диктатора від влади.

Соловйов виступив з пропозицією відставки верховного головнокомандувача, посаду якого обіймає президент Росії Володимир Путін. Таке рішення він вважає одним із можливих заходів для розв'язання проблем на фронті.

Пропагандист плакався, що військова логістика та оборонні лінії в Росії перебувають у жалюгідному стані, незважаючи на величезні гроші, що виділяються з бюджету.

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"Мало просто посадити тих, хто провинився. Потрібно ще призначити тих, хто розуміє, як діяти ефективно, швидко та чітко. І неважливо, в якому вони будуть міністерстві та як їх будуть називати. Абсолютно неважливо, якого кольору кішка, головне, щоб вона ловила мишей", - бідкався Соловйов.

Одіозна заява вже розлетілася телеграм-каналами.

Соловйов запропонував відправити Путіна у відставку / фото: тг-канал Главреда

Пропагандист Кремля і українофоб запропонував переходити до конкретних рішень

"Якщо для цього необхідна відставка Верховного, то... Як кажуть мої друзі, я розумію, не на мою зарплату приймати такі рішення, але давайте все-таки використовувати все найкраще, що у нас було з досвіду великих епох, і вирішувати тими методами, які необхідні тут і зараз", — сказав Соловйов.

Хто такий Володимир Соловйов Володимир Соловйов - російський пропагандист і рупор Кремля. Відомий своїми антиукраїнськими висловами та проросійською пропагандою, задовго до окупації Криму Росією погрожував окупацією та вербалізовував наміри РФ щодо окупації. У серпні 2014 включений Україною до списку санкцій за позицію щодо війни на сході України та анексії Криму Росією. Занесений до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України. Підтримує путінський режим та війну Росії проти України, пише Вікіпедія.

Поразки РФ на дипломатичному та військовому фронті

Нагадаємо, що ЗСУ контролюють близько 40% території Донецької області. Це свідчить про ідеологічну поразку Путіна, тому окупанти змінюють тактику на Донеччині.

Також експерти розповіли, які склади та великі арсенали готуються знищити ЗСУ. Вже найближчим часом українські військові завдадуть масштабного удару по РФ.

Своєю чергою у FT розкрили страхи Кремля, адже США вже переходять "червоні лінії" РФ. Журналісти зазначають, що в "Росії "побоюються, що, якщо вони й далі допускатимуть ці маленькі кроки, то за два роки вони побачать прямі ракетні удари по Кремлю, якщо не знайдуть спосіб дати відсіч".

Окрім цього, Росію можуть усунути від участі у Генасамблеї ООН до кінця війни. Колишні представники 11 урядів вже звернулися з відповідним запитом до Генерального секретаря ООН.

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