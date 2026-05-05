Ракети подолали понад 1500 км: Зеленський показав, як запускали "Фламінго" по РФ

Інна Ковенько
5 травня 2026, 13:10оновлено 5 травня, 14:33
Зеленський розкрив деталі ураження заводу в Чебоксарах ракетою "Фламінго"
ракети "Flamingo" подолали понад 1500 км

  • Україна запустила ракети "Фламінго" по заводу в Чебоксарах
  • Українські далекобійні ракети уразили цілі за 1500 км
  • Завод забезпечував військово-морський флот РФ, авіацію і бронетехніку

У ніч на 5 травня Україна атакувала Росію далекобійними ракетами F-5 Flamingo. Під ударом опинились обʼєкти військово-промислового комплексу в Чебоксарах.

Українські ракети подолали відстань більше ніж 1500 км. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

"На ураженому воєнному виробництві виробляли системи релейного захисту, автоматики, низьковольтної апаратури. Завод постачав елементи навігації для російського ВМФ, ракетобудівної галузі, авіації та бронетехніки. Усе те, що росіяни застосовують у війні проти нас - проти України", - йдеться в повідомленні.

Дивіться відео запуску далекобійних крилатих ракет FP-5 Flamingo по Росії:

Атака України по заводу в Чебоксарах - що відомо

Главред раніше писав, що в ніч на 5 травня в місті Чебоксари Чуваської республіки РФ прогриміли вибухи. По підприємству військово-промислового комплексу "ВНІІР-Прогрес" вдарили українські ракети "Фламінго".

Зазначимо, що "ВНІІР-Прогрес" вже кілька разів потрапляв під удари. 9 червня 2025 року безпілотники атакували столицю Чувашії — Чебоксари. У місті прогриміли вибухи. Під удар потрапило підприємство ВНІІР-Прогрес. Тоді завод тимчасово призупинив роботу.

У ніч на 5 липня 2025 року Сили безпілотних систем разом з іншими Силами оборони України також завдали удару по об'єкту військово-промислового комплексу Росії. Було уражено АТ "ВНІІР-Прогрес" у Чуваській республіці РФ.

Чим унікальна ракета "Фламінго" - думка експерта

Як писав Главред, авіаційний експерт Анатолій Храпчинський зазначив, що українська ракета "Фламінго", попри відносно просту конструкцію, має великий потенціал для модернізації та з часом може наблизитися за характеристиками до американської крилатої ракети "Томагавк".

За його оцінкою, "Фламінго" є перспективним і водночас економічно вигідним рішенням, яке здатне стати важливим інструментом для Сил оборони України.

Експерт також підкреслив, що розвиток технологій відкриває широкі можливості для вдосконалення цієї ракети та поступового наближення її характеристик до рівня "Томагавка".

""Фламінго" – звісно, не американський "Томагавк", який може змінювати ціль під час виконання бойової задачі, але вона може стати такою. Композитні матеріали, поява свого власного двигуна тощо – все це попереду. Але нам треба чимось бити по території Росії. Почнімо вже бити", – заявив експерт.

Про джерело: Офіс Президента України

Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

