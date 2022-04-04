Нелюдська жорстокість: окупанти по-звірячому розправилися із захисниками Бучі

/ Фото Reuters

Російські окупанти жорстоко розправилися з учасниками територіальної оборони Бучі Київської області.

Як розповів в Facebook колишній радник міністра оборони Юрій Бірюков, вісім добровольців сформували невеликий загін прямо перед ходом військ РФ в Бучу.

"Їх було вісім чоловік. Не давні якісь там друзі, але вони були знайомі до війни. Ходили на риболовлю напевно. Або пиво пили по п'ятницях. І вранці 24-го лютого вони спробували сформувати свій загін самооборони Бучі. Ось тільки вночі 25-го в Бучу вже увійшли...", - пише він.

Після окупації міста рідні втратили з ними зв'язок, а згодом їх знайшли вбитими.

/ Фейсбук Ю.Бірюкова .

"Їх потім знайшли, на вулиці Яблунська. Шестеро з них. З зв'язаними руками, розстріляні з дуже невеликої дистанції. Сьогодні нам показали ще одного з них. З крихітного загону добровольців самооборони, які не встигли вступити в бій. Вони загинули лише за бажання захищати свій будинок.

У нього вибили очі. У нього відрізали ніс. У нього відрізали вуха. Потім його застрелили", - додав Бірюков.

Геноцид у Бучі

Після звільнення Київської області стало відомо про те, що російські військові ґвалтували і вбивали українців в окупованих населених пунктах.

Під час захоплення Бучі окупанти вбили сотні мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані вулицями міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що вказувало на те, що вони беззбройні.

У Бучі в братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деяким по 14 років.

Окупанти також катували і вбивали українських дітей.

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