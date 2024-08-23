Не лише Покровський напрямок: в Генштабі чесно розповіли про найпекельніші точки

Генеральний штаб ЗСУ поділився ситуацією на фронті та розповів про найгарячіші напрямки та атаки.

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Генштаб описав ситуацію на фронті / Коллаж: Главред, Фото: скріншот

Станом на вечір 23 серпня найпекельніша та найскладніша ситуація на одразу двох напрямках. Там ворог провів більше третини від усіх атак.

На інших точках фронту на даний час ворог активних дій не веде, проте, задіює бомбардувальну та штурмову авіацію, обстрілює позиції українських військ та населені пункти з артилерійського озброєння та РСЗВ.

Всього окупанти йшли в атаку на позиції українських військ 79 разів.

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Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Генеральний штаб ЗСУ.

Ворожі обстріли РФ

За даними Генштабу, найгірше потерпали від російських артилерійських обстрілів прикордонні райони Сумської та Чернігівської областей.

Також 14 ударів із застосуванням 20 КАБів ворожа авіація завдала по своїй же, території Курської області РФ.

Ситуація на найгарячіших напрямках

Найгарячіша ділянка фронту - Покровський напрямок. Так, з початку доби, окупанти здійснили вже 20 спроб атакувати наших захисників в районах Воздвиженки, Калинового, Новогродівки, Гродівки, Птичого та Зеленого Поля. Сили оборони, стримуючи ворожий натиск, вже відбили 11 атак противника, дев’ять боєзіткнень ще тривають.

Не проста ситуація і на Курахівському напрямку, де загарбники 15 разів атакували наші підрозділи, намагалися просунутися поблизу Костянтинівки, Георгіївки, Красногорівки та Карлівки. Бої тривають в п’яти локаціях.

На Времівському напрямку росіяни сім разів йшли в наступ на позиції українських військ. Поблизу Вугледара, Водяного та Костянтинівки вже відбито три ворожих атаки, бої тривають поблизу Водяного.

Сьогодні на Харківському напрямку російські терористи чотири рази штурмували позиції наших підрозділів в районах Глибокого, Стариці та Вовчанська. На даний час три бойових зіткнення триває.

Дев’ять разів ворог атакував на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбивають ворожі штурми поблизу Петропавлівки, Курилівки, Синьківки та Стельмахівки. Два боєзіткнення досі триває. Ворог активно застосовує авіацію, скинувши уже на райони населених пунктів Новоосинове, Богуславка та Кругляківка десять КАБів.

На Лиманському напрямку ворожі підрозділи не припиняють атакувати в районах населених пунктів Дружелюбівка, Новосадове, Невське, Торське та Терни. З початку доби на цьому напрямку українські воїни відбили уже вісім ворожих атак. Поблизу Тернів триває бій.

Що таке Генштаб ЗСУ? Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

Продовжуються бої на Сіверському напрямку, противник атакував поблизу Верхньокам’янського, Виїмки, Білогорівки та Спірного сім разів, намагаючись захопити українські позиції. Наші оборонці відбили всі атаки.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили чотири штурмових дії поблизу Іванівського та Калинівки. Поблизу Калинівки два боєзіткнення продовжуються.

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак на даний час складає п’ять. Ворог атакує біля населених пунктів Неліпівка та Торецьк. Наші захисники дають гідну відсіч противнику, три атаки вже відбито, ще дві - триває. Авіація агресора завдала ударів по населеному пункту Дружба некерованими авіаракетами.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, що РФ відвела частину військ з Харківського напрямку. Командування РФ продовжує "перетасовувати" ту живу силу, яка в противника ще залишилась задля, бодай, утримання зайнятих позицій. При цьому активність противника на окремих ділянках фронту знизилася, особливо на півночі.

Що й не дивно, адже ЗСУ пішли на рекорд. Також стали відомі результати контрнаступу на Харківщині. В ході боїв бійці 3 штурмової бригади змогли закріпитись на смузі оборони 20 армії РФ.

За версією Братчука, ЗСУ можуть перекрити сухопутний коридор до Криму. Як відомо, російський сухопутний коридор до тимчасово окупованого Росією Криму знаходиться в зоні ураження Сил оборони України.

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