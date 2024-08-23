ЗСУ пішли на рекорд: стали відомі результати контрнаступу на Харківщині - 3 ОШБр

В 3 ОШБр наголосили, що в ході успішного контрнаступу українські війська змогли закріпитись на нових рубежах і завдати ворогу значних втрат.

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В 3 ОШБр розкрили результати успішного наступу на Харківщині / Колаж: Главред, фото: ОК "Захід", 38 окрема бригада морської піхоти

Сили оборони України провели успішну контрнаступальну операцію на Харківщині. В ході боїв бійці 3 штурмової бригади змогли закріпитись на смузі оборони 20 армії РФ. Про це повідомив майор ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр Родіон в ефірі 24 каналу.

За його словами, формально операції, які виконувала Третя окрема штурмова бригада, вже завершені. Однак залишається кілька фінальних етапів:

стабілізація на передовій, тобто закріплення на захопленій батальйонній лінії оборони противника;

розвиток комунікаційних шляхів;

зміцнення фортифікацій;перехід до забезпечення стійкої оборони на цьому рубежі.

Кудряшов наголосив, що завдяки вдалій стратегії, своєчасним ініціативам і надзвичайному героїзму піхоти, бійці Третьої окремої штурмової бригади за короткий час успішно виконали завдання та здолали чисельно переважаючого противника.

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"На сьогодні співвідношення сил на полі бою було 2,5 до 1 на користь ворога. Навіть в такому форматі 3 ОШБр зберігає потенціал для атак", – зазначив Кудряшов.

Військовий зазначив, що одним із ключових напрямків, які цікавлять противника на Харківщині, є Борова та район річки Оскіл. Другий напрямок — Вовчанськ, де тривають бойові дії. Це вже друга спроба росіян зосередити сили в напрямку Борової. Перша, яка відбулася в травні на початку літа, завершилася поразкою ворога.

"Наступну спробу росіян накопичення резервів ми змогли розбити минулого тижня вдалим просуванням нашого підрозділу вглиб порядків противника", – додав майор ЗСУ.

Заступник командира 3 ОШБр зазначив, що в найближчій перспективі ворог не зможе досягти тактичних успіхів на цьому напрямку. Завдяки ефективним діям Третьої штурмової бригади та інших підрозділів, які утримують оборону на напрямку Борової, російські війська сильно виснажені.

Російські сили переважно використовували піхоту та артилерію. В ході наступальних дій ЗСУ знищили щонайменше 18 артилерійських установок та ліквідували близько 300 піхотинців, які утримували смугу відповідальності батальйону. Також були взяті полонені.

Крім того, Третя окрема штурмова бригада успішно навчилася боротися з ворогом не лише на землі, а й у повітрі, знищивши рекордні понад 30 ворожих безпілотників.

Що відомо про 3 ОШБр З'єднання Сухопутних Військ ЗС України захищає країну з перших днів російського вторгнення у 2022 році. Створено на базі загонів територіальної оборони "Азов". Бійці 3 ОШБр вели бої на Запорізькому напрямку, підкріплення з полку вертольотами дісталося до оточеного Маріуполя. Підрозділ брав участь у Херсонському контрнаступі. У 2023 році полк перетворений в окрему штурмову бригаду, яка також воювала під Бахмутом.

Контрнаступ ЗСУ на Харківщині - що відомо про результати прориву

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, третя штурмова бригада Збройних сил України розпочала контрнаступ на Харківському напрямку, звільнивши 2 квадратні кілометри української території.

Після контратаки підрозділів ЗСУ в Харківській області тривають стабілізаційні заходи. Пресофіцер Третьої штурмової бригади Олександр Бородін зазначив, що закріплення на звільнених позиціях вже проведено, і суттєво знищено позиції та логістику 20-ї армії РФ.

Сили оборони України успішно провели контрнаступ на Харківщині, вибивши російських окупантів з раніше захоплених позицій, повідомив офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк.

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