РФ масово перекидає війська на Курщину: в ISW розкрили критичні ділянки фронту

Росія стягує сили з менш критичних ділянок лінії фронту, таких як захід Запорізької та Херсонської областей.

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Які війська стягують на Курщину / колаж: Главред, фото: flickr, росЗМІ

У звіті аналітиків Інституту вивчення війни повідомили, що за оцінками аналітиків, ворог стягує до Курщини сили з менш критичних ділянок лінії фронту, таких як захід Запорізької та Херсонської областей.

У відповідь на операцію в Курській області росіяни нещодавно передислокували частини принаймні одного повітряно-десантного полку із заходу Запорізької області. Можлива мета - стабілізація ліній і покращення командування та контролю над призовниками, йдеться у звіті ISW.

Кримський окупаційний чиновник, який воює у складі 56-го полку, 19 серпня заявив, що його взвод передислокувався з району Роботиного та Вербового на заході Запорізької області для "оборони" Курщини.

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Росіяни також заявили в телеграм-каналах, що 15 серпня підрозділи 1-ї десантно-штурмової роти почали передислокацію до невизначеного району Росії. Водночас пов’язаний з російськими десантниками телеграм-канал 17 серпня оголосив про збір коштів на підтримку елементів 56-го полку, які нібито вже перебували в Курській області. Аналітики зауважили, що підрозділи 56-го полку діють на заході Запорізької області щонайменше від літа 2023 року.

Експерти ISW також спостерігали за приватними, комерційно доступними даними, які можуть підтверджувати звіти про ці перерозподіли російських сил. Так, 22 серпня телеграм-канал "Крымский ветер" опублікував кадри, на яких російські військові вантажівки нібито переправляють "велику кількість військової техніки" з окупованих Севастополя та Перевального у Криму в "північному напрямку".

Українська військова комендатура в Курській області 15 серпня 2024 року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про створення на зайнятих територіях Курської області військової комендатури на чолі з Едуардом Москальовим, який отримав звання військового коменданта. Станом на 15 серпня під контролем України перебуває 84 населені пункти області. Україна заявила, що не зацікавлена в анексії захопленої російської території. В рамках адміністрації на території області було створено зону безпеки для підтримки цивільних осіб, проведення гуманітарних операцій та створення коридорів для евакуації.

На кадрах від каналу "Крымский ветер" OSINT-аналітики помітили тактичні знаки розрізнення на російських вантажівках, які належать 56-му полку, і проаналізували інші кадри військової техніки та вантажівок РФ, які рухаються через Воронезьку область у бік Курської області.

Російський воєнний блогер також заявив 22 серпня, що елементи 56-ї "бригади" діяли в Руській Конопельці (на схід від Суджі) разом з колишніми частинами групи "Вагнера". Згодом блогер відредагував допис, і в новому повідомленні вказав, що елементи 11-ї бригади діяли в цьому районі.

Що відбувається на Курщині / карта: ISW

Російські джерела нещодавно опублікували кадри, на яких нібито видно, як елементи 11-ї бригади виводять призовників з оточення в невизначеному районі Курської області. Водночас ISW спостерігав за підрозділами 11-ї бригади, які діяли в напрямку на Часів Яр на початку липня 2024 року.

"Масштаби передислокації 56-го полку незрозумілі з доступної інформації у відкритих джерелах, хоча це повідомлення про передислокацію узгоджується із спостереженням ISW про те, що Росія стягує сили з менш критичних ділянок лінії фронту, таких як захід Запорізької та Херсонської областей", - йдеться у звіті ISW.

Зокрема, військове командування РФ передислокувало частини 810-ї окремої бригади морської піхотни і частини двох невизначених батальйонів ВДВ з Херсонського напрямку до Курської області. Аналітики також помітили заяви про те, що елементи 810-ї бригади морської піхоти у червні 2024 року діяли під Вовчанськом Харківської області.

"ISW продовжує оцінювати, що президент Росії Володимир Путін і російські військові, ймовірно, продовжуватимуть віддавати перевагу російським наступальним операціям на сході України, а саме на Покровському та Торецькому напрямках. Зокрема, український Генштаб 22 серпня спостерігав зменшення бойових дій росіян на заході Запорізької та Херсонської областей", - вказано у звіті.

Там додали, що наслідки передислокації підрозділів 56-го полку та інших елітних російських частин з півдня України також залежатимуть від масштабу переміщення. Можливо, російське військове командування передислокує обмежену кількість елітних сил для вдосконалення оборони на Курщині та нагляду за недосвідченими призовниками.

Операція в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Нагадаємо, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про дивовижні результати операції під Курськом. Наразі під контролем українських військових перебувають 93 населені пункти. ЗСУ просунулися вглиб оборони окупантів до 35 кілометрів.

ЗСУ загнали росіян у "пастку" під Курськом. Береги річки Сейм Глушківського району Курської області, де росіяни під ударами ЗСУ намагаються поспіхом зводити понтони, можуть стати природним кордоном лінії бойового зіткнення.

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