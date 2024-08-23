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ЗСУ можуть перекрити сухопутний коридор до Криму: Братчук розкрив деталі

Юрій Берендій
23 серпня 2024, 15:08
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Братчук зазначив, що російський сухопутний коридор до тимчасово окупованого Росією Криму знаходиться в зоні ураження Сил оборони України.
ЗСУ можуть перекрити сухопутний коридор до Криму: Братчук розкрив деталі
ЗСУ можуть перекрити сухопутний коридор до Криму / Колаж Главред, фото: СтратКом ЗСУ

Сили оборони України можуть власними силами перекрити сухопутний коридор до тимчасово окупованого Криму, здійснюючи вогневий контроль над ним. Про це в ефірі телеканалу FREEDOM заявив спікер Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

За його словами, після того, як Військово-морські сили ЗСУ знищили пором "Конро Трейдер" у порту "Кавказ", постачання для російських військ тепер надходитиме із сховищ на території тимчасово окупованого Криму.

Братчук додає, що Крим наразі є ключовим ресурсним хабом для російських військ. Відповідно, росіяни намагатимуться використовувати сухопутний коридор, але є один важливий аспект.

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"А маленький нюанс, що це теж зона бойових дій і, скажімо так, у нас засоби вогневого ураження сьогодні для того, щоб перекривати цей сухопутний коридор, вже є. І, власне, згадаймо події останніх днів. Ми сказали про базу "Кавказ", ми говоримо про пором. Згадаймо комплекс С-300, який теж розташований у Ростовській області, це Новошахтинськ… Так ось, власне, сухопутний коридор — вогневе ураження може бути", — сказав речник.

Братчук зазначив, що в питанні морської логістики Керченський (Кримський) міст у будь-якому разі не справлятиметься з необхідними для армії РФ обсягами, тому що його опори досить сильно пошкоджені.

"І Кримський міст залишається головною метою. Тобто ми бачимо, що все ближче й ближче той день, коли остання логістика ворога, через море принаймні, буде знищена", — сказав він.

ЗСУ можуть перекрити сухопутний коридор до Криму: Братчук розкрив деталі
Що відомо про Кримський міст / Інфографіка: Главред

Удари по Криму - що відомо про вибухи в порту "Кавказ"

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, адмірал ВМС США у відставці Марк Монтгомері вважає, що в Криму є кілька важливих цілей для удару Збройних сил України. Він підкреслив стратегічне значення Кримського мосту, через який проходить частина ворожої логістики. Однак, на його думку, не менш важливою є Керченська поромна переправа, яка також має велике значення для постачання російських військ у Криму.

Військово-морські сили ЗСУ офіційно підтвердили знищення російського порома "Конро Трейдер" у порту "Кавказ" у Краснодарському краї РФ, про що повідомив речник ВМС Дмитро Плетенчук.

Також з'явилися супутникові знімки, що показують пошкодження інфраструктури порту після удару Сил оборони України.

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