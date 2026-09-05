Донесли особисто Путіну: в ОП розповіли деталі пропозиції щодо припинення вогню

Буданов припускає, що терор Києва може призупинитися.

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Буданов підтвердив пропозицію України щодо припинення вогню / Колаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Що сказав Буданов:

Путіну донесли пропозицію України щодо припинення вогню

РФ не відреагувала на пропозицію України

Під час візиту спецпредставників Трампа в Україну удари по Києву можуть призупинитися

Україна запропонувала країні-агресору Росії запровадити режим припинення вогню. Про це у коментарі Суспільному заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов.

За його словами, цю пропозицію донесли особисто кремлівському диктатору і воєнному злочинцю Володимиру Путіну. Однак досі реакції з боку РФ не було.

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Буданов зазначив, що режим тиші Україна запропонувала запровадити як і щодо ударів по Україні так і щодо фронту.

"Але дрони летять, ви все бачили", - наголосив керівник ОП.

Удари по Києву можуть припинитися

Буданов зауважив, що вже завтра, 6 вересня, спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер мають приїхати в Україну. Тож, імовірно, РФ не завдаватиме ударів по Києву.

Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

Чому РФ хоче зірвати візит представників Трампа до Києва

Главред писав, що за даними аналітиків ISW, представники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер мають відвідати Київ та Москву, однак Росія намагається зірвати візит американських переговірників до України.

Аналітики зазначають, що поведінка Кремля свідчить про небажання Росії гарантувати безпеку американської делегації під час її майбутнього візиту до України.

Режим припинення вогню - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що 4 вересня підрозділи Сил оборони України отримали наказ дотримуватися перемир’я на лінії бойового зіткнення. Режим тиші на лінії бойового зіткнення запроваджувався з 00:00 5 вересня до 23:59 8 вересня.

Вже вранці 5 вересня стало відомо, що на фронті тривають бойові дії, оскільки російська окупаційна армія не припиняє агресію проти України. Україна ще очікує відповіді від Росії щодо можливого припинення вогню

Раніше повідомлялося, що поки Україна передає США нові пропозиції щодо ППО й пропонує Москві припинити атаки на цивільні об'єкти в Чорному морі, у Кремлі декларують готовність лише до американо-російських зустрічей та категорично відкидають ідею припинення вогню.

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Про персону: Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (з 5 серпня 2020року - до 2 січня 2026 року), генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія. 2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.

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