Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Донесли особисто Путіну: в ОП розповіли деталі пропозиції щодо припинення вогню

Анна Косик
5 вересня 2026, 12:51
google news Підпишіться
на нас в Google
Буданов припускає, що терор Києва може призупинитися.
Донесли особисто Путіну: в ОП розповіли деталі пропозиції щодо припинення вогню
Буданов підтвердив пропозицію України щодо припинення вогню / Колаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Що сказав Буданов:

  • Путіну донесли пропозицію України щодо припинення вогню
  • РФ не відреагувала на пропозицію України
  • Під час візиту спецпредставників Трампа в Україну удари по Києву можуть призупинитися

Україна запропонувала країні-агресору Росії запровадити режим припинення вогню. Про це у коментарі Суспільному заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов.

За його словами, цю пропозицію донесли особисто кремлівському диктатору і воєнному злочинцю Володимиру Путіну. Однак досі реакції з боку РФ не було.

відео дня

Буданов зазначив, що режим тиші Україна запропонувала запровадити як і щодо ударів по Україні так і щодо фронту.

"Але дрони летять, ви все бачили", - наголосив керівник ОП.

Удари по Києву можуть припинитися

Буданов зауважив, що вже завтра, 6 вересня, спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер мають приїхати в Україну. Тож, імовірно, РФ не завдаватиме ударів по Києву.

Стів Віткофф
Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

Чому РФ хоче зірвати візит представників Трампа до Києва

Главред писав, що за даними аналітиків ISW, представники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер мають відвідати Київ та Москву, однак Росія намагається зірвати візит американських переговірників до України.

Аналітики зазначають, що поведінка Кремля свідчить про небажання Росії гарантувати безпеку американської делегації під час її майбутнього візиту до України.

Режим припинення вогню - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що 4 вересня підрозділи Сил оборони України отримали наказ дотримуватися перемир’я на лінії бойового зіткнення. Режим тиші на лінії бойового зіткнення запроваджувався з 00:00 5 вересня до 23:59 8 вересня.

Вже вранці 5 вересня стало відомо, що на фронті тривають бойові дії, оскільки російська окупаційна армія не припиняє агресію проти України. Україна ще очікує відповіді від Росії щодо можливого припинення вогню

Раніше повідомлялося, що поки Україна передає США нові пропозиції щодо ППО й пропонує Москві припинити атаки на цивільні об'єкти в Чорному морі, у Кремлі декларують готовність лише до американо-російських зустрічей та категорично відкидають ідею припинення вогню.

Читайте також:

Про персону: Кирило Буданов

Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (з 5 серпня 2020року - до 2 січня 2026 року), генерал-лейтенант.

З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена.

У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
перемир'я війна в Україні режим припинення вогню новини України Кирило Буданов
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україна і РФ домовилася про локальне перемир'я: де діє припинення вогню

Україна і РФ домовилася про локальне перемир'я: де діє припинення вогню

14:20Війна
Посадовець ОГП "кришував" шахрайські кол-центри: НАБУ викрило схему

Посадовець ОГП "кришував" шахрайські кол-центри: НАБУ викрило схему

13:58Україна
В Україні може з’явитися новий вид відстрочки від мобілізації: кого торкнеться

В Україні може з’явитися новий вид відстрочки від мобілізації: кого торкнеться

13:09Україна
Реклама

Популярне

Більше
Висотка СРСР, яку охрестили найпотворнішою у світі: як виглядає та де знаходиться

Висотка СРСР, яку охрестили найпотворнішою у світі: як виглядає та де знаходиться

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці білки за 38 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці білки за 38 с

Гризуни покинуть ділянку без пасток і отрути: які 3 рослини радять посадити експерти

Гризуни покинуть ділянку без пасток і отрути: які 3 рослини радять посадити експерти

Город у вересні оживає: 9 овочів, які дадуть великий урожай восени, що посадити

Город у вересні оживає: 9 овочів, які дадуть великий урожай восени, що посадити

Порожні консервні банки ще послужать: як корисно використати їх у побуті

Порожні консервні банки ще послужать: як корисно використати їх у побуті

Останні новини

14:20

Україна і РФ домовилася про локальне перемир'я: де діє припинення вогню

14:17

Виноград не псується впродовж місяця: простий лайфхак для зберігання ягід

14:13

Вичищати батареї треба вже: як позбутися пилу у важкодоступних місцях

13:59

Олександр Пономарьов вперше зробив зізнання про нову дружину: "Мене ревнували"

13:58

Посадовець ОГП "кришував" шахрайські кол-центри: НАБУ викрило схемуФото

Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)
13:21

Як розгладити тюль за хвилину без праски - крутий лайфхак

13:16

Цікава головоломка із сірниками: дорослі ламають голову, а діти розв’язуютьВідео

13:09

В Україні може з’явитися новий вид відстрочки від мобілізації: кого торкнеться

12:51

Донесли особисто Путіну: в ОП розповіли деталі пропозиції щодо припинення вогню

Реклама
12:46

Сергій Танчинець повідомив про важливу подію та публічно звернувся до дружини

12:28

В Україні обвалилися ціни на популярний овоч: скільки він тепер коштує

12:23

РФ вперше за довгий час завдала удару по аеропортах: Зеленський розкрив деталіФото

12:04

Українців обурило безкоштовне шкільне харчування для дітей: що сталося

12:01

Китайський гороскоп на завтра, 6 вересня: Драконам — контроль, Бикам — негаразди

11:55

Які квіти посадити у вересні: перелік найкращих багаторічних рослин

11:50

Якою рідиною не можна протирати екран телефону: пошкодить покриття

11:30

Рецепт шикарного салату "Крабова ніжність" - готується 10 хвилин

11:07

"Режим тиші" на фронті не спрацював: у Генштабі назвали причину

11:00

РФ різко посилила удари після візиту глави ЦРУ до Москви: що задумав Путін

10:50

"Дала зрозуміти відразу": чоловік Денисенко розкрив, коли почався їхній роман

Реклама
10:11

Насувається похолодання та штормовий вітер: погода в Україні різко зміниться

09:58

"Сильний крок": Дмитро Комаров вперше за довгий час з'явився на людях

09:57

Кремль зірвав перемир’я у повітрі: РФ цинічно відреагувала на ініціативу Києва

09:24

РФ хоче зірвати візит представників Трампа до Києва: у ISW назвали причину

08:54

Віткофф і Кушнер вирушають до Путіна: чи варто очікувати прориву від переговорів — Bloomberg

08:46

Масований удар по Київщині: горіли склади, пошкоджено 9-поверхівкуФото

08:10

Путін розпочав нову ескалацію: Невзлін попередив, що чекає на УкраїнуПогляд

07:55

РФ завдала удару по трьох регіонах України, є загиблі та постраждалі: що відомоФото

05:31

Висотка СРСР, яку охрестили найпотворнішою у світі: як виглядає та де знаходиться

05:00

Гроші, удача та хороші новини: на трьох знаків зодіаку чекають особливі зміни

04:32

Город у вересні оживає: 9 овочів, які дадуть великий урожай восени, що посадитиВідео

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці білки за 38 с

03:30

Рожева сіль із пелюсток троянд: простий рецепт ароматної приправи

02:35

Передбачення дати власної смерті: вчені вразили несподіваним відкриттям

01:47

Вибухи та потужна пожежа: РФ вдарила дроном по багатоповерхівці під Києвом

00:45

Сили оборони отримали наказ дотримуватись припинення вогню: ЗМІ про деталі перемир'я

00:00

Миші більше не повернуться: один простий трюк допоможе прогнати гризунівВідео

04 вересня, п'ятниця
22:58

Трамп розкрив деталі місії Кушнера та Віткоффа: які пропозиції Києву та Москві

22:50

Порожні консервні банки ще послужать: як корисно використати їх у побуті

22:04

Цибуля пролежить свіжою до півроку: розкрито головний секрет ідеального зберіганняВідео

Реклама
21:51

"Точка соприкосновения" не перекладається українською дослівно: як сказати правильно

21:45

Скільки ще РФ битиме по Україні: у ГУР назвали головну умову припинення ударів

21:40

Крадуть якісний сон та енергію: які речі варто прибрати зі спальні

21:13

РФ різко посилила штурми на кількох напрямках: де ворог намагається прорватися

21:04

Пральна машина скаче під час прання: чому і коли треба бити на сполохВідео

20:54

Правила перетину кордону ЄС стануть значно жорсткішими: що зміниться з 6 вересня

20:38

Українське коріння, європейський стиль: 5 стильних рідкісних імен дівчаткам

20:07

Україна не буде бити по Росії - Зеленський назвав причину

20:00

Проти тривоги та кошмарів: які 3 рослини варто покласти під подушку

19:58

Про кору і тріски можна забути: 8 рослин для ідеальної живої мульчіВідео

Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Регіони
Новини СумНовини ЛьвоваНовини ЧеркасиНовини ДніпраНовини РівногоНовини ТернополяНовини ЗапоріжжяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена Зеленська
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти