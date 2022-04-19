Наступ РФ на Донбасі може затягнутися на місяці: у Британії дали прогноз, що лякає

У Британії оцінили перспективи наступу РФ на Донбасі / Фото Reuters

У Великобританії розповіли про те, скільки може тривати наступ Росії на Донбасі, який почалося нещодавно.

Як розповів високопоставлений чиновник з національної безпеки Великобританії, нова атака окупантів на сході України може тривати "кілька місяців", пише Independent.

Про це високопосадовець попередив Бориса Джонсона. Після цього прем'єр Британії заявив на щотижневому засіданні Кабміну на Даунінг-стріт, що позиція України є "небезпечною", оскільки президент РФ Володимир Путін прагне до якоїсь перемоги "незалежно від людської вартості".

Нова оцінка ситуації навколо вторгнення РФ була зроблена після того, як сили Росії завдали нового удару на сході України, де вони атакували місто Кремінна.

Облога Кремінної наближає росіян до міста Слов'янськ, який був захоплений на кілька місяців промосковськими бойовиками в 2014 році і зараз є ключовою метою вторгнення Росії в країну.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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