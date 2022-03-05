Над Краматорськом збили ворожу крилату ракету

На відео видно, як українська протиповітряна оборона збила ворожу ракету над містом Краматорськ.
Українські ППО збили крилату ракету над Краматорськом Донецької області, повідомляє радник міністра внутрішніх справ Антона Геращенко в Telegram.
На відео видно, як українська протиповітряна оборона збила ворожу ракету над містом Краматорськ.
Війна РФ проти України
Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що ухвалення рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
Автор: Катя Трохименко