Над Краматорськом збили ворожу крилату ракету

Українські ППО збили крилату ракету над Краматорськом

Українські ППО збили крилату ракету над Краматорськом Донецької області, повідомляє радник міністра внутрішніх справ Антона Геращенко в Telegram.

На відео видно, як українська протиповітряна оборона збила ворожу ракету над містом Краматорськ.

Війна РФ проти України

Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що ухвалення рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.