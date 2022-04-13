На Харківщині орки пошкодили мережу стільникового зв'язку, чинять тиск на жителів - Генштаб

Окупанти пошкодили мобільну мережу в Харкові / фото Генштабу

На деяких зайнятих територіях Харківської області окупанти вивели з ладу мережу стільникового зв'язку. Тепер загарбники здійснюють інформаційний вплив на місцеве населення, повідомляє пресслужба Генштабу 13 квітня.

Російські окупанти здійснюють агресивний інформаційно-психологічний вплив на населення. Зокрема, він спрямований на спроби переконання в безперспективності боротьби проти російських окупаційних військ.

Крім того, ворог продовжує протиправні дії щодо цивільного населення на тимчасово зайнятих територіях. Російськими проводяться перевірки документів, особистих речей і мобільних телефонів. Також окупанти здійснюють примусові перевірки приміщень.

Війна в Україні

У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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