На Харківщині орки пошкодили мережу стільникового зв'язку, чинять тиск на жителів - Генштаб

Російські окупанти здійснюють агресивний інформаційно-психологічний вплив на населення.
На деяких зайнятих територіях Харківської області окупанти вивели з ладу мережу стільникового зв'язку. Тепер загарбники здійснюють інформаційний вплив на місцеве населення, повідомляє пресслужба Генштабу 13 квітня.
Російські окупанти здійснюють агресивний інформаційно-психологічний вплив на населення. Зокрема, він спрямований на спроби переконання в безперспективності боротьби проти російських окупаційних військ.
Крім того, ворог продовжує протиправні дії щодо цивільного населення на тимчасово зайнятих територіях. Російськими проводяться перевірки документів, особистих речей і мобільних телефонів. Також окупанти здійснюють примусові перевірки приміщень.
Війна в Україні
У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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