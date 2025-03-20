'Ми сильніші': Зеленський заявив, що Путін вже не у виграшній позиції

Україна готова до припинення вогню, але Путін не хоче миру, наголосив Зеленський.

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Путін не хоче закінчувати війну, навіть попри втрату позицій / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео

Ключові тези Зеленського:

Путін не планує припиняти війну проти України

Хоча позиція Путіна вже не така сильна, він все ще контролює ситуацію

Путін змушений буде шукати вихід із ситуації через тиск світової спільноти

Російський диктатор Володимир Путін не має наміру припиняти війну проти України, попри те, що його позиції на полі бою вже не є такими сильними, як раніше. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції.

"Він не перебуває у слабкій позиції. Він не у виграшній позиції, але шість місяців тому його ініціатива була сильнішою. Сьогодні ситуація змінилася, але він все ще контролює її. Він не хоче, щоб ми залишили хоча б один наш загін у Курській області", - зазначив глава держави. відео дня

За його словами, Росія продовжує тиснути на Україну, як це було після окупації Криму та частини Донбасу у 2014 році.

"Це його тактичне розуміння: тиснути в усіх напрямках, лякати людей, пускати ракети, щоб створити собі кращі умови наприкінці війни", - пояснив Зеленський.

Президент також спростував заяви РФ про нібито небажання Києва вести переговори щодо припинення бойових дій.

"Україна показала, що хоче закінчення війни. Ми сильніші, ніж він вважав, і готові до повного припинення вогню без жодних причин", - наголосив він.

Зеленський підкреслив, що Путіну тепер доведеться шукати вихід із ситуації, оскільки світова спільнота не сприйме його відмову від припинення війни. За його словами, "це стосуватиметься й інших країн, які досі намагалися балансувати між Україною і Росією".

Перемир'я на 30 дні - новини за темою

Нагадаємо, 18 березня відбулася телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним. Лідери домовилися про 30-денне перемир'я, що передбачає припинення атак на енергетичну та інфраструктурну сферу, а також проведення технічних переговорів щодо реалізації перемир'я в Чорному морі та досягнення сталого миру.

Путін у розмові з Трампом заявив, що в разі встановлення перемир'я необхідно зупинити мобілізацію в Україні та її переозброєння.

19 березня Трамп провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським щодо перших кроків до реалізації перемир'я. Після переговорів Зеленський підтвердив готовність України призупинити атаки на об'єкти енергетики та інфраструктури Росії.

Як повідомляв Главред, сам Трамп охарактеризував розмову із Зеленським як "дуже успішну".

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Режим припинення вогню в Україні Президент України Володимир Зеленський 14 березня заявив, що Київ отримав американську пропозицію щодо припинення вогню в небі, на морі та на фронті. За його словами, ця ініціатива може стати основою для швидкого руху до безпеки, завершення війни та встановлення надійного миру. Також президент США Дональд Трамп заявив, що ситуація з припиненням вогню в Україні розвивається позитивно. За його словами, США досягли угоди про перемир’я з Україною і працюють над аналогічною домовленістю з Росією. У свою чергу прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Володимиру Путіну не можна дозволяти маніпулювати питанням припинення вогню. Він зазначив, що Кремль ігнорує пропозиції Дональда Трампа, що свідчить про несерйозність намірів Москви щодо миру.

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