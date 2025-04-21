Чи може Україна відмовитись від угоди Трампа і Путіна - Гончар розкрив сценарій

Україна може не погодужуватись на нав'язані Трампом і Путіним умови, особливо якщо з неї намагатимуться зробити "розмінну монету", зазначив аналітик.

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Чи може Україна відмовитись від угоди Трампа і Путіна - Гончар / Колаж Главред, фото: Офіс президента України, скріншот із відео, kremlin.ru

Про що сказав Гончар:

Україна може не погоджуватись на домовленості між Путіним і Трампом

Трамп може змінити позицію щодо війни в Україну

Україна може не погоджуватись на умови закінчення війни про які потенційно домовляться президент США Дональд Трамп та російський диктатор та воєнний злочинець Путін, якщо це буде суперечити її "червоним лініям". Про це під час чату на Главреді розповів президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар.

За словами Гончара, Україна не має жодних зобов’язань виконувати домовленості, досягнуті між Трампом і Путіним. Принцип "нічого про нас без нас" залишається незмінним, особливо коли Україну намагаються перетворити на розмінну монету.

Він наголошує на тому, що це "червона лінія", і не просто політична межа, а питання існування держави та нації. Неприпустимо говорити про компроміси, коли країну фактично ведуть на страту, намагаючись при цьому переконати, що все на краще.

"Тому дипломатичні ігри можуть вестися і ведуться. Хтось сподівається, що Трампа нам вдасться переконати, і дії Росії сприяють цьому, але я особливих ілюзій щодо цього не маю. Є й низка європейських країн, які вважають, що можна домовитися з Трампом, переагітувати його", - вказує він.

Гончар підкреслює, що має пройти час, перш ніж у США усвідомлять, що цілі Трампа і нинішньої адміністрації істотно відрізняються. При цьому політика Трампа здатна різко змінюватися, адже сьогодні він може ввести тарифи, завтра скасувати, а післязавтра знову переглянути рішення.

"Але це небезпечна гра, адже, якщо щось станеться, і Трамп розвернеться на 180 градусів у наш бік, то де гарантія, що за певний час знову не відбудеться розворот?", - акцентує увагу Гончар.

Дивіться відео, в якому Михайло Гончар розповів, як зниження цін на нафту вдарить по Росії:

Він звертає увагу, що саме через таку непередбачуваність поведінки Вашингтона багато країн, які раніше тісно співпрацювали зі США в галузі оборони чи ОПК, нині дистанціюються, незважаючи на союзницькі відносини у межах НАТО.

Що відомо про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Політика Трампа щодо України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що вже наступного тижня між Україною та Росією може бути досягнута домовленість.

Радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко наголосив, що Україна ніколи не стане перепоною на шляху до миру. Він також прокоментував заяви американської адміністрації про можливий вихід США з переговорного процесу щодо припинення війни, пояснивши, що подібні заяви це елемент тактики США, і вони не свідчать про остаточне рішення.

У команді Дональда Трампа повідомили, що наступного тижня у Лондоні плануються нові переговори щодо припинення бойових дій між РФ та Україною. У них візьмуть участь і представники Сполучених Штатів, повідомив спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог.

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Хто такий Михайло Гончар Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) — український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор часопису "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.

У 2000-х роках працював у системі нафтогазового комплексу України, займаючи відповідальні посади. Досліджував питання енергетичної безпеки, міжнародних енергетичних відносин, нафтогазового сектору, нетрадиційних вуглеводнів, реформування енергетичного сектору, глобальних енергетичних ринків. Був експертом української частини міжурядових комісій з економічного співробітництва з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туреччиною. З 2007 року працює в неурядовому секторі — спочатку очолював енергетичні програми і київське представництво "Номос-Енергія" аналітичного центру "Номос", а у 2009 році заснував і очолив аналітичний Think Tank Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". Головний редактор часопису "Чорноморська безпека" (з 2017 року). Автор, співавтор та редактор низки книг та публікацій з проблематики енергетики, енергетичної безпеки, міжнародних відносин, виданих як в Україні, так і у Польщі, Словаччині, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Нідерландах, Фінляндії тощо. З 2016 року — член Державного комітету з промислової політики. Має статус асоційованого експерта Центру Разумкова та Центру дослідження Росії.

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