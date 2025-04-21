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Трамп анонсував угоду між Україною та РФ: коли чекати на припинення вогню

Олексій Тесля
21 квітня 2025, 00:01
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Після досягнення угоди обидві країни зможуть вести бізнес зі США.
Трамп анонсував угоду між Україною та РФ: коли чекати на припинення вогню
Дональд Трамп не виключає швидкого завершення війни / Колаж: Главред, фото: скріншот, Facebook/DonaldTrump

Головне:

  • Трамп очікує наступного тижня угоди між Україною та РФ
  • Після досягнення угоди обидві країни зможуть вести бізнес зі США

Президент США Дональд Трамп заявив про те, що вже наступного тижня Україна і Росія можуть "укласти угоду".

"Сподіваюся, що Росія і Україна укладуть угоду цього тижня (у США тиждень починається з неділі - ред.)", - написав він у соцмережі Truth Social.

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При цьому господар Білого дому також не виключив, що після досягнення угоди обидві країни зможуть вести бізнес зі США.

"Обидві країни почнуть вести великий бізнес зі Сполученими Штатами Америки, які процвітають, і зароблятимуть статки!", - додав Трамп.

Переговори про припинення вогню - останні новини за темою

Раніше Дональд Трамп пригрозив вийти з переговорів про припинення війни в Україні. Про це він заявив під час розмови з журналістами. Так він відповів на запитання про те, як скоро може бути припинення вогню в Україні.

Нагадаємо, у Парижі відбулися переговори, які були присвячені перемир'ю та наданню Україні дієвих гарантій безпеки. Після зустрічі з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком, міністром закордонних справ Андрієм Сибігою і міністром оборони України Рустемом Умеровим державний секретар США Марко Рубіо подзвонив міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову.

Як писав Главред, 17 квітня українська делегація зустрілася в Парижі з представниками країн, що входять до так званої "коаліції рішучих". Переговори відбулися в Єлисейському палаці і були присвячені перемир'ю та наданню Україні дієвих гарантій безпеки.

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Що відомо про Truth Social

Аlt-tech соціальна мережа, створена Trump Media & Technology Group. В основі платформи лежить вільне і відкрите програмне забезпечення Mastodon. Сервіс доступний виключно для користувачів App Store і Google Play, які проживають у США та Канаді, пише Вікіпедія.

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