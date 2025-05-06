Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Можуть зіграти як на користь РФ, так і України: чи вийдуть США з мирних переговорів

Анна Ярославська
6 травня 2025, 02:20
23
Досить складно спрогнозувати, як саме діятиме Трамп.
Микола Сунгуровський, Дональд Трамп
Микола Сунгуровський вважає, що важливо, на яких умовах США вийдуть із мирних переговорів / Колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.com/DonaldTrump

Ви дізнаєтеся:

  • Чи вийдуть США з переговорів щодо завершення війни в Україні
  • Який сценарій був би вигідний Україні та Європі

Директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський оцінив ризики того, що США вийдуть із мирних перемовин щодо України і які це матиме наслідки.

По-перше, за словами Сунгуровського, головне питання не лише в тому, що США можуть вийти з перемовин, а в тому, з чим саме вони вийдуть.

відео дня

"Адже такий вихід може зіграти як на користь Росії, так і України. Потрібно розуміти, що для Трампа ця угода - лише один з елементів великої торгівлі. Він пов'язує її не лише з війною в Україні, а й із тарифною війною, яку він розв'язав. І якщо він побачить, що немає особливих поступок не тільки з боку України, а й з боку Європи (яка вже, до речі, виступає проти певних його ініціатив), йому вже доведеться пом'якшити свою позицію. Як у тарифній політиці, так і щодо політики підтримки НАТО, співпраці з ЄС і, відповідно, - відносин з Україною", - сказав експерт інтерв'ю Главреду.

При цьому досить складно спрогнозувати, як саме діятиме Трамп.

"Один із можливих і сприятливих для нас сценаріїв полягає в тому, що він не відмовиться від підтримки України. Зокрема, якщо виявиться, що його образа на Путіна реальна (хоча особисто я в цьому сумніваюся). Ідея "великої угоди з другом Володимиром", здається, все ще жива для нього. Як це спрацює - передбачити неможливо. У кращому випадку для нас, хоча б часткова підтримка буде збережена", - сказав Сунгуровський.

Навіть якщо Трамп погодиться продавати Україні критично важливе озброєння, це вже було б для нас прийнятним варіантом.

"Для Європи також вигідним був би варіант, у якому США розморожують строки виконання укладених раніше контрактів, наприклад, на постачання F-35. Адже чому ми не отримуємо F-16 від Данії, Бельгії та інших? Тому що вони не отримали F-35. Тобто тут двоступенева угода. І якщо це станеться, це буде на користь Україні", - вважає експерт.

Мирні переговори - останні новини

Президент США Дональд Трамп також погрожував вийти з переговорів про припинення війни в Україні, якщо одна зі сторін ускладнюватиме досягнення миру.

4 травня Трамп заявив, що останніми днями він і його радники провели кілька корисних дискусій про Росію та Україну на тлі зусиль із припинення війни між двома країнами. При цьому глава Білого дому не розкрив подробиці переговорів.

Раніше Главред писав, що США змінили позицію щодо мирних переговорів. Прес-секретар Держдепу Теммі Брюс заявила, що Штати більше не будуть виконувати роль посередника між Україною та Росією.

У Держдепі пояснили, що саме зміниться. Наразі позиція її країни щодо переговорів не змінилася, однак якщо не буде прогресу, то ця позиція може зазнати змін.

Інші новини:

Хто такий Микола Сунгуровський

Микола Вікторович Сунгуровський (01 січня 1951, Москва) - військовий експерт і директор військових програм Центру Разумкова.

У 1972 році закінчив Оренбурзьке вище військове зенітно-ракетне училище.

У 1982 - Київську Академію протиповітряної оборони.

У 1991 - Вищу школу підприємництва при Київському інституті народного господарства.

З грудня 1999 року - координатор програм Українського центру економічних і політичних досліджень (нині-Центр Разумкова). До цього працював завідувачем відділу аналітичної служби апарату РНБО України.

З лютого 2000-го - позаштатний консультант Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони.

З грудня 2006 року - директор військових програм Центру Разумкова.

Полковник запасу. Стаж військової служби - 31 рік (з них половина - у науково-дослідних установах). Сфери діяльності - системологія, системний аналіз, стратегічне планування, методи аналізу та забезпечення національної безпеки.

Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, автор понад 100 наукових праць.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Дональд Трамп Микола Сунгуровський новини України та світу війна Росії та України мирні переговори
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
"Мені так боляче": зупинилось серце легендарного військового "Француза"

"Мені так боляче": зупинилось серце легендарного військового "Француза"

02:00Україна
Горять будинки, є жертва: наслідки ударів по Одещині

Горять будинки, є жертва: наслідки ударів по Одещині

00:48Україна
"Важка битва розпочалась": росіяни вже штурмують українське місто

"Важка битва розпочалась": росіяни вже штурмують українське місто

00:03Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Спека вище +40: коли Україну накриє хвиля аномального тепла

Спека вище +40: коли Україну накриє хвиля аномального тепла

Чи може Україна вдарити по Червоній площі 9 травня: експерт назвав цікавий нюанс

Чи може Україна вдарити по Червоній площі 9 травня: експерт назвав цікавий нюанс

"Дякую за звільнення": Ані Лорак зробила гучну заяву і змінила імідж

"Дякую за звільнення": Ані Лорак зробила гучну заяву і змінила імідж

Гороскоп на сьогодні 6 травня: Терезам - грандіозні зміни, Ракам - приємна подорож

Гороскоп на сьогодні 6 травня: Терезам - грандіозні зміни, Ракам - приємна подорож

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності в картинках із пілотом за 19 секунд

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності в картинках із пілотом за 19 секунд

Останні новини

03:20

Гороскоп за місячним календарем: що зробити 6 травня, щоб притягнути достаток

02:20

Можуть зіграти як на користь РФ, так і України: чи вийдуть США з мирних переговорів

02:00

"Мені так боляче": зупинилось серце легендарного військового "Француза"

01:52

Чи виживе НАТО без США: дипломат розповів про небезпечні сценарії

01:30

Тепер офіційно: Джіджі Хадід елегантно підтвердила роман із колишнім Ірини Шейк

Чи здатна стрілянина між Індією та Пакистаном стати великою війноюЧи здатна стрілянина між Індією та Пакистаном стати великою війною
00:48

Горять будинки, є жертва: наслідки ударів по Одещині

00:44

Jerry Heil виступить на Євробаченні-2025 без Alyona Alyona - що сталося

00:17

Ситуація на Сумщині загострюється: внаслідок атак є жертви серед мирних жителів

00:03

"Важка битва розпочалась": росіяни вже штурмують українське місто

Реклама
00:02

Улюбленець Лесі Нікітюк не на жарт налякав ведучу: "Почали відмовляти ноги"

05 травня, понеділок
23:13

"Це звучить не надто багато": Трамп відреагував на триденне "перемир'я"

23:06

Чи передасть Греція ЗРК Patriot Україні: ЗМІ розкрили відповідь

22:57

"Довкола стільки "шакалів": Казанін зізнався, чому Кравець покинула Квартал

22:50

Чоловік путіністки Валерії публічно засудив напад РФ на Україну: "Зупинитися"

22:17

Одеса під масованою атакою ударних дронів: в місті лунають потужні вибухи

22:13

В Україну повертається мокрий сніг та морози: синоптики назвали дату

22:03

Чому пральна машина пере довше, ніж показує дисплей: експерт розкрив причиниВідео

22:02

Нові заяви Трампа та загострення на фронті: головні новини України (дайджест)

22:02

Як врятувати врожай помідорів: забійний засіб гарантує 100%-вий результатВідео

21:44

Віру Брежнєву покликали заміж - хто став судженим

Реклама
21:20

Широкий жест: Налчаджиоглу витратив на прикрасу для нової пасії понад мільйон

21:17

Трамп хоче залучити ще одну сторону для припинення війни РФ проти України - деталі

21:07

Працює безвідмовно: розкрито моментальний спосіб чищення чайника від накипу

20:29

Сусіди ахнуть від небувалого врожаю: три сорти кабачків, які перенесуть спеку

20:27

Чи зможе Європа самотужки захиститися від РФ: у ЗМІ зробили прогноз

20:19

"Про це всі волали": лейтенант ЗСУ - про наступ на Суми

19:55

Навіщо замочують картоплю перед приготуванням — знають лише досвідчені господиніВідео

19:37

Свіжа погода раптово накрила Україну: синоптики назвали області, де литимуть дощі

19:33

Ворог готує провокації до 9 травня: партизани розсекретили цинічний задум росіян

19:16

Євробачення-2025: Україна втрачає позиції за прогнозами букмекерів

19:04

3 заборони, які категорично не можна порушувати: важливі прикмети 6 травня

18:55

Знищили разом із технікою: Генштаб розкрив наслідки удару по пункту управління РФ

18:52

Справжнє диво з тіні: які дерева радують плодами навіть без сонячних променівВідео

18:51

Їх зустріли оплесками: українські військові пройшли маршем у ЛондоніВідео

18:33

Обстріл Києва 4 травня: який зараз вигляд має місце падіння дронів на ОболоніФото

18:29

Долар пішов вниз: з'явився свіжий курс валют на 6 травня

18:22

За місяць "здер" з солдатів майже мільйон гривень: на фронті піймали комбатаФотоВідео

18:14

Згадають одиниці: як раніше називалось OLX та чому насправді назву змінилиВідео

18:03

У росіян є ціль: аналітик розповів про проблему ЗСУ на Лиманському напрямку

17:32

Як швидко очистити фритюрницю: жир і бруд відлетять буквально на очахВідео

Реклама
17:26

"Молода копія": ЗМІ дізнались, хто стане новим главою Чечні на фоні хвороби Кадирова

17:20

Жорстоко розстріляли і поїхали: у РФ почали нападати на правоохоронцівВідео

17:10

З двох міст України оголосили термінову евакуацію - деталі

17:02

Київ очікує на поставку нового озброєння: ЗМІ дізналися що і коли отримає Україна

16:42

"Путін хоче похизуватись танками на параді": гучні заяви Зеленського в Чехії

16:35

Святий Миколай, Санта і прадавній Дух Зими в одній історії: стартували зйомки повнометражного фільму "Вартові Різдва" від 1+1 media

16:23

Росіяни скасували парад на 9 травня у Севастополі: чого злякалися окупанти

16:11

Як виростити соковиті та смачні домашні помідори - несподіваний лайфхак

16:10

Україна готує "сюрприз" для Путіна на 9 травня – чому парад не стане ціллю удару

15:58

Копійчаний засіб подвоїть урожай: огірки в одну мить прискорять рістВідео

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти