Можуть зіграти як на користь РФ, так і України: чи вийдуть США з мирних переговорів

Досить складно спрогнозувати, як саме діятиме Трамп.

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Микола Сунгуровський вважає, що важливо, на яких умовах США вийдуть із мирних переговорів / Колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.com/DonaldTrump

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Чи вийдуть США з переговорів щодо завершення війни в Україні

Який сценарій був би вигідний Україні та Європі

Директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський оцінив ризики того, що США вийдуть із мирних перемовин щодо України і які це матиме наслідки.

По-перше, за словами Сунгуровського, головне питання не лише в тому, що США можуть вийти з перемовин, а в тому, з чим саме вони вийдуть.

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"Адже такий вихід може зіграти як на користь Росії, так і України. Потрібно розуміти, що для Трампа ця угода - лише один з елементів великої торгівлі. Він пов'язує її не лише з війною в Україні, а й із тарифною війною, яку він розв'язав. І якщо він побачить, що немає особливих поступок не тільки з боку України, а й з боку Європи (яка вже, до речі, виступає проти певних його ініціатив), йому вже доведеться пом'якшити свою позицію. Як у тарифній політиці, так і щодо політики підтримки НАТО, співпраці з ЄС і, відповідно, - відносин з Україною", - сказав експерт інтерв'ю Главреду.

При цьому досить складно спрогнозувати, як саме діятиме Трамп.

"Один із можливих і сприятливих для нас сценаріїв полягає в тому, що він не відмовиться від підтримки України. Зокрема, якщо виявиться, що його образа на Путіна реальна (хоча особисто я в цьому сумніваюся). Ідея "великої угоди з другом Володимиром", здається, все ще жива для нього. Як це спрацює - передбачити неможливо. У кращому випадку для нас, хоча б часткова підтримка буде збережена", - сказав Сунгуровський.

Навіть якщо Трамп погодиться продавати Україні критично важливе озброєння, це вже було б для нас прийнятним варіантом.

"Для Європи також вигідним був би варіант, у якому США розморожують строки виконання укладених раніше контрактів, наприклад, на постачання F-35. Адже чому ми не отримуємо F-16 від Данії, Бельгії та інших? Тому що вони не отримали F-35. Тобто тут двоступенева угода. І якщо це станеться, це буде на користь Україні", - вважає експерт.

Мирні переговори - останні новини

Президент США Дональд Трамп також погрожував вийти з переговорів про припинення війни в Україні, якщо одна зі сторін ускладнюватиме досягнення миру.

4 травня Трамп заявив, що останніми днями він і його радники провели кілька корисних дискусій про Росію та Україну на тлі зусиль із припинення війни між двома країнами. При цьому глава Білого дому не розкрив подробиці переговорів.

Раніше Главред писав, що США змінили позицію щодо мирних переговорів. Прес-секретар Держдепу Теммі Брюс заявила, що Штати більше не будуть виконувати роль посередника між Україною та Росією.

У Держдепі пояснили, що саме зміниться. Наразі позиція її країни щодо переговорів не змінилася, однак якщо не буде прогресу, то ця позиція може зазнати змін.

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Хто такий Микола Сунгуровський Микола Вікторович Сунгуровський (01 січня 1951, Москва) - військовий експерт і директор військових програм Центру Разумкова. У 1972 році закінчив Оренбурзьке вище військове зенітно-ракетне училище. У 1982 - Київську Академію протиповітряної оборони. У 1991 - Вищу школу підприємництва при Київському інституті народного господарства. З грудня 1999 року - координатор програм Українського центру економічних і політичних досліджень (нині-Центр Разумкова). До цього працював завідувачем відділу аналітичної служби апарату РНБО України. З лютого 2000-го - позаштатний консультант Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони. З грудня 2006 року - директор військових програм Центру Разумкова. Полковник запасу. Стаж військової служби - 31 рік (з них половина - у науково-дослідних установах). Сфери діяльності - системологія, системний аналіз, стратегічне планування, методи аналізу та забезпечення національної безпеки. Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, автор понад 100 наукових праць.

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