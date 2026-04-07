Потужні удари по РФ: порт у вогні, робота аеропортів була обмежена

Ангеліна Підвисоцька
7 квітня 2026, 09:18
Дрони атакували порт Усть-Луга у Ленінградській області РФ.
Дрони атакували порт у РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Що відомо:

  • У Росії пролунали потужні вибухи
  • Дрони атакували порт Усть-Луга

У Росії пролунали потужні вибухи. Після атаки дронів порт Усть-Луга у Ленінградській області охопив вогонь. Про це повідомляють ЗМІ.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко стверджує, що дрони почали атакувати порт із 4 години ранку. Росіянам нібито вдалося збити 20 повітряних цілей.

Під час атаки було введено обмеження в роботі аеропортів Пулково в Санкт-Петербурзі та Храброве в Калінінградській області. Також відомо, що кілька рейсів затрималися на виїзд.

Це вже п'ята атака на порт. 6 квітня повідомили про поновлення відвантаження нафти.

Дрони атакували порт у РФ / фото: скріншот

Удари по військових об'єктах РФ - новини по темі

Нагадаємо, як писав Главред , у ніч на 2 квітня Сили оборони України завдали результативного удару по аеродрому "Кіровське" у тимчасово окупованому Криму . Під час атаки було знищено чотирьох безпілотників, пункт передпольотної підготовки важких БПЛА "Оріон", літак Ан-72П та радіолокаційну станцію "Меч".

Крім того, СБУ вдруге за місяць атакувала Алчевський металургійний комбінат на окупованій Луганщині, котрий окупанти використовують для військового виробництва. Внаслідок удару комбінат припинив роботу.

Нагадаємо, що в ніч проти 4 квітня в російському Тольятті Самарській області сталася масштабна пожежа в промисловому районі, де зосереджені одні з ключових хімічних підприємств РФ.

Трамп шукає винного за провал в Ірані, Європа ризикує позбутись захисту - Тарас Жовтенко

Росія вдарила по Дніпропетровщині: загинула дитина, є поранені (фото)

Колорадський жук і близько не підійде: що посадити поруч із картоплею

Іран висунув умови миру: США отримали таємну пропозицію з 10 пунктів — NYT

Китайський гороскоп на завтра, 7 квітня: Тиграм — перешкоди, Собакам — жертви

Скільки яєць треба фарбувати на Великдень: яких кольорів краще уникати

Долар раптово обвалився, а євро злетів: свіжий курс валют на 7 квітня

Трамп шукає винного за провал в Ірані, Європа ризикує позбутись захисту - Тарас Жовтенко

Росія вдарила по Дніпропетровщині: загинула дитина, є поранені (фото)

Карта Deep State онлайн за 7 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

В Одесу суне циклон Rapunzel: синоптики попередили про різке зниження температури

Новий статус у Резерв+: кого тепер не зможуть забронювати в Україні

Невзоров: Примара Жириновського обіцяє кінець війниПогляд

Іран висунув умови миру: США отримали таємну пропозицію з 10 пунктів — NYT

Гороскоп на завтра, 8 квітня: Дівам - витрати, Тельцям - заздрість

Цінніше за золото: що СМЕРШ знайшов у лісах Прикарпаття та до чого там ГітлерВідео

Як часто насправді потрібно міняти губку для посуду: більшість людей помиляються

Тест на IQ: потрібно знайти 8 відмінностей на зображенні кролика за 45 секунд

Водіїв закликають перейти на японську систему заміни моторної оливи - причинаВідео

Artemis II наблизилася до Місяця: що відомо про найстрашніший етап місії

Перестала приховувати: Еністон похвалилася ніжними обіймами з бойфрендом

ППО РФ не впоралася: невідомі дрони атакували стратегічний об'єкт ворога

Зірка "Гаррі Поттера" стане мамою: коли малюк з’явиться на світ

Дуже серйозна дама: дружина Усика зворушила фото з дворічною донькою

Ностальгія стає модою: забутий тренд 70-х повертається на кухні у 2026

Повітряний щит стає міцнішим: Федоров поділився деталями посилення захисту неба

Київ накриє різке похолодання зі снігом: температура стрімко впаде

Зібралися за третім: Федишин заінтригувала заявою про дитину

Для фанатів витончених інтриг: 7 найкращих серіалів про політику

В українців є феномен, який важко пояснити: історик розкрив нюансВідео

На Дніпро суне вологий фронт: якою буде погода найближчими днями

Не через Іран: Трамп назвав реальну причину конфлікту США та НАТО

Чому кіт кусається без причини: ветеринар назвала справжні його мотивиВідео

Зеленський анонсував вирішальний крок у сфері безпеки: що зміниться для України

Україна офіційно запропонувала Росії енергетичне перемир'я - названо дату

Не буде ні шкідників, ні бур'янів - що посадити поруч із перцемВідео

Малі грядки - великий врожай: як ефективно використовувати кожен сантиметр землі

Війна може затягнутися на десятиліття: у Раді зробили тривожну заяву

РФ накопичила „Кинджали" та балістику: експерт оцінив, чи є ризик удару на свята

Випаде сніг і вдарять сильні морози: в який регіон України повернеться зима

Помер "хрещений батько деніму" — засновник бренду Diesel Адріано Голдшмід

Похолодання з снігом мчить на Львівщину: коли будуть заморозки

Запах цвілі зникне миттєво: простий спосіб врятувати одяг після пранняВідео

"Ситуація досить важка": син тренера Луческу прибув до реанімації, що відомо

Малина дасть удвічі більше: що важливо зробити під час цвітіння

У популярної української акторки проблеми зі здоров'ям: "Ніч не спала"

Великодній кошик здорожчав: скільки доведеться викласти за базовий набір

Зовсім не "високосний": як українською правильно називати рік з 366 днямиВідео

Нардепа Железняка зловили на розкраданні державних коштів разом з колегами-депутатами, - Іванов

Вперше з початку війни Україна випередила РФ за "ударним" показником – ABC News

Забуті традиції Великодня: як наші предки святкували це свято

Олександр Коваленко про бої на Харківщині та нові зміни на фронтіПогляд

Півкілограма на низькому кущі: чотири сорти томатів, що не бояться стресівВідео

Підірвано великий нафтотермінал, збито літак-амфібію РФ: подробиці ударів ЗСУ

Вихід США з НАТО: яку нову модель Альянсу готують та що зміниться для України

Коли можна приходити на кладовище: чи є "неправильний" час

