Потужні удари по РФ: порт у вогні, робота аеропортів була обмежена

Дрони атакували порт Усть-Луга у Ленінградській області РФ.

https://glavred.net/war/moshchnye-udary-po-rf-port-v-ogne-rabota-aeroportov-ogranichena-10754837.html Посилання скопійоване

Дрони атакували порт у РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Що відомо:

У Росії пролунали потужні вибухи

Дрони атакували порт Усть-Луга

У Росії пролунали потужні вибухи. Після атаки дронів порт Усть-Луга у Ленінградській області охопив вогонь. Про це повідомляють ЗМІ.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко стверджує, що дрони почали атакувати порт із 4 години ранку. Росіянам нібито вдалося збити 20 повітряних цілей.

відео дня

Під час атаки було введено обмеження в роботі аеропортів Пулково в Санкт-Петербурзі та Храброве в Калінінградській області. Також відомо, що кілька рейсів затрималися на виїзд.

Це вже п'ята атака на порт. 6 квітня повідомили про поновлення відвантаження нафти.

Повне відео дивіться у нашому Телеграм-каналі за посиланням .

Дрони атакували порт у РФ / фото: скріншот

Нагадаємо, як писав Главред , у ніч на 2 квітня Сили оборони України завдали результативного удару по аеродрому "Кіровське" у тимчасово окупованому Криму . Під час атаки було знищено чотирьох безпілотників, пункт передпольотної підготовки важких БПЛА "Оріон", літак Ан-72П та радіолокаційну станцію "Меч".

Крім того, СБУ вдруге за місяць атакувала Алчевський металургійний комбінат на окупованій Луганщині, котрий окупанти використовують для військового виробництва. Внаслідок удару комбінат припинив роботу.

Нагадаємо, що в ніч проти 4 квітня в російському Тольятті Самарській області сталася масштабна пожежа в промисловому районі, де зосереджені одні з ключових хімічних підприємств РФ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред