Повітряний щит стає міцнішим: Федоров поділився деталями посилення захисту неба

Руслан Іваненко
7 квітня 2026, 00:02
Міністр оборони підкреслив скорочення часу від ідеї до впровадження нових озброєнь і систем.
Шахед, Федоров
Уряд значно спрощує процедуру екстреного дообладнання авіаційної техніки

Коротко:

  • Уряд України спростив процедуру дообладнання авіації
  • Літаки та гелікоптери швидше отримують озброєння й системи
  • Терміни від ідеї до впровадження скорочено до одного місяця

Уряд України ухвалив постанову, яка спрощує процедуру екстреного дообладнання авіаційної техніки, повідомив у Telegram міністр оборони Михайло Федоров.

За його словами, тепер літаки та гелікоптери можна швидше адаптувати до потреб сучасної війни та посилювати можливості авіації у відбитті повітряних атак.

Оновлений підхід дозволяє встановлювати додаткове озброєння, засоби зв’язку, навігації, спостереження та виявлення цілей без тривалих погоджень технічної документації. Период від ідеї до виконання робіт, тестування та впровадження скорочується до одного місяця.

Розширення кола виконавців робіт

Також буде розширено коло виконавців робіт: дообладнання авіації зможуть виконувати виробники обладнання, спеціалісти та безпосередньо військові частини, які експлуатують техніку.

"Швидша модернізація авіації – це швидша адаптація до нових загроз і більше можливостей для військових у боротьбі з повітряними атаками", - зазначив Федоров.

Він підкреслив, що в технологічній війні перемагає той, хто швидше адаптується, і це рішення посилює захист українського неба.

Михайло Федоров
Михайло Федоров

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, ввечері 1 квітня Росія завдала удару дроном-камікадзе "Молнія" по багатоповерхівці в Шевченківському районі Харкова. Того ж вечора в Чугуєві дрон влучив у п'ятиповерховий будинок.

Крім того, вночі та вранці 2 квітня російські окупаційні війська завдали серії ударів по Харкову за допомогою БПЛА. Основний удар припав на Київський район міста.

Також військовий експерт Олег Жданов не виключає, що під час Страсного тижня Росія може провести черговий масований обстріл України. За його словами, наразі існує приблизно рівна кількість ознак, які свідчать як на користь, так і проти такого сценарію.

Про ударний дрон: Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Повітряний щит стає міцнішим: Федоров поділився деталями посилення захисту неба

Повітряний щит стає міцнішим: Федоров поділився деталями посилення захисту неба

