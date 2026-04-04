Дрони атакували Тольятті: здійнялась масштабна пожежа в районі хімзаводів (відео)

Осередок займання розташований у районі двох великих хімічних підприємств - "Тольяттікаучуку" та "КуйбишевАзоту".

Атака дронів на хімічні заводи в Тольятті 4 квітня

У Тольятті після атаки дронів загорілася хімпромзона

Вогонь охопив район, де працюють "Тольяттікаучук" і "КуйбишевАзот"

Міноборони РФ заявило про нібито збиття сотень безпілотників

У ніч на 4 квітня у російському Тольятті Самарської області сталася масштабна пожежа в промисловому районі, де зосереджені одні з ключових хімічних підприємств РФ. За даними Telegram-каналів, зокрема Astra, займання виникло після масованої атаки безпілотників.

Вогонь охопив територію поблизу двох стратегічних заводів - "Тольяттікаучук" та "КуйбишевАзот". Обидва підприємства є важливими елементами російського хімпрому: перше спеціалізується на виробництві синтетичного каучуку та компонентів для шинної галузі, друге - на випуску азотних добрив, капролактаму та поліамідної сировини.

Через характер виробництва будь-які інциденти в цій зоні несуть ризики не лише для місцевої інфраструктури, а й для ширших промислових ланцюгів РФ.

Telegram-канал Supernova+ опублікував відео очевидців з місця подій.

Також кадри наслідків атаки на Тольятті виклав паблік Exilenova+.

На тлі події російське Міноборони заявило, що в ніч проти 4 квітня нібито збило 283 безпілотники над 12 регіонами країни. Незалежного підтвердження цих цифр немає.

Україна створює нову зброю для ударів по Росії Видання Foreign Policy писало, що на тлі обмежених поставок західного озброєння Україна активніше розвиває власні далекобійні засоби ураження. Йдеться не тільки про безпілотники, а й про ракетні системи, які в перспективі здатні досягати віддалених цілей, включаючи територію Росії. Експерти вважають, що створення власної високоточної зброї дозволяє Україні діяти більш автономно та гнучко обирати цілі.

Удари по військових об'єктах РФ - останні новини за темою

Нагадаємо, як писав Главред, в ніч на 2 квітня Сили оборони України завдали результативного удару по аеродрому "Кіровське" в тимчасово окупованому Криму. Під час атаки було знищено чотири безпілотники, пункт передпольотної підготовки важких БпЛА "Оріон", літак Ан-72П і радіолокаційну станцію "Меч".

Крім того, в ніч на середу, 25 березня, Сили оборони України вразили корабель російських окупантів у Ленінградській області. Згідно з попередньою інформацією, під ударом був патрульний криголам "Пурга" проекту 23550. Він планувався для дій у складі Прикордонної служби російської ФСБ.

24 березня Головне управління розвідки Міноборони України повідомило про знищення пускової установки гіперзвукових ракет "Циркон" на тимчасово окупованій території Криму.

Вас може зацікавити:

Про джерело: Astra Незалежне видання, запущене одразу після початку повномасштабної війни. Видання висвітлює гарячі теми війни РФ із Україною, а також злочинів російської армії.

