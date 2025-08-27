Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

"Цього було б достатньо": експерт назвав кількість ракет, здатних змінити хід війни

Руслан Іваненко
27 серпня 2025, 19:53оновлено 27 серпня, 20:33
98
Військовий експерт оцінює ефективність українських розробок та дронів у разі ударів по російських об’єктах.
Ракета, Нептун, Гром-2
Спеціаліст пояснює, як ракети "Фламінго" і "Довгий Нептун" можуть посилити стратегічні можливості України / колаж: Главред, фото: wikipedia

Читайте в матеріалі:

  • Як ERAM та "Фламінго" можуть вдарити по російських об’єктах
  • Що змінить на фронті передача далекобійних ракет Україні
  • Які можливості отримує Україна завдяки новим ракетам і дронам

Військовий експерт, директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь впевнений, що передача Україні 3 350 ракет Extended Range Attack Munition (ERAM) могла б суттєво вплинути на хід бойових дій. Про це він заявив в етері "24 Каналу", коментуючи інформацію американського сенатора Ліндсі Грема про можливе скасування обмежень на використання Україною далекобійних ракет проти Росії.

Що таке ERAM і як вони працюють

"Є інформація, що США можуть нам зараз передати або продати за європейські гроші 3 350 ракет ERAM. Це фактично ракета-бомба, КАБ з двигуном, якщо простіше пояснювати, з дальністю до 400-450 км. Це дуже і дуже важливий засіб, який нам би насамперед міг змінити ситуацію саме на полі бою. Бо якраз КАБів з дальністю кілька сотень кілометрів для українських сил оборони, для авіації української точно не вистачає", — зазначив Самусь.

відео дня

Баланс сил на фронті

За словами експерта, росіяни вже кілька років активно застосовують власні КАБи, тоді як Україна має обмежену кількість французьких HAMMER та американських JDAM.

"І 3 350 ERAM, якщо це буде в масштабі року, – це вже щось хоча б приблизно те, що нам потрібно. Плюс ще українські розробки, які я сподіваюся, через певний час також стануть до бою", — додав Самусь.

Сумніви щодо ударів по Росії

Водночас експерт сумнівається, що Трамп дозволить застосовувати ERAM на території Росії: "На думку Трампа і його команди, якийсь конкретний крок, який вже реалізовано, не може використовуватись як карта на переговорах.

І тому я дуже сумніваюся, що на даний момент, коли Трамп не втрачає надію все ж таки вмовити, переконати, натиснути на Путіна, дозволить бити по російській території. З іншого боку, нам би, якщо просто передали/продали ці 3 тис 350 ракето-бомб ERAM і ми би били ними просто по фронту на всю глибину включно з Кримом, цього вже було б достатньо для того, щоб використати їх ефективно".

Українські ракети та дрони як альтернатива

Самусь підкреслив, що для ударів по російській території Україні було б ефективніше використовувати власні ракети та дрони: "Якщо ракета "Фламінго" реально піде в серію і буде ефективна, то нам не треба ніякі дозволи. Оце найголовніше – бити по Росії, не очікуючи дозволів, чи щоб нас чи наші спроможності використовували за столом переговорів. Не треба нас використовувати, краще ми використаємо свій "Фламінго" чи "Довгий Нептун", щоб у нас були козирні карти".

Ракета "Фламінго" / Інфографіка: Главред

Можливості ракети "Фламінго"

Він додав, що виробництво 7 "Фламінго" на день із дальністю 3 тис. км та боєзарядом 1 тис. кг є "дуже сміливою" заявкою: "Це дуже важливий аргумент для того, щоб пройтися по російських об’єктах, та ще й до Уралу точно. Приліт одного "Фламінго", я думаю, що після такого удару НПЗ російський не міг би просто довгий час продовжувати свою роботу. Я не кажу вже про удар по Елабузі, де виробляють "Шахеди" — кілька "Фламінго" могли б змінити ситуацію на довго", — підкреслив експерт.

Питання ефективності

Водночас Самусь зазначив, що наразі важливим залишається питання, чи зможе ракета прорвати російське ППО та точно вразити об’єкт на відстані 3 тис. км: "Якщо він буде ефективним, я думаю, за кількістю справа не стане", — резюмував експерт.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська й надалі намагаються прориватися на фронті, проте їхні ресурси помітно виснажуються. Є ймовірність, що вже восени інтенсивність атак зменшиться, зазначив речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов.

Літня наступальна кампанія РФ в Україні фактично провалилася, адже більшість завдань, які Москва планувала виконати з квітня по серпень 2025 року, залишилися нереалізованими, розповів військовий оглядач BILD Юліан Рьопке.

Крім того, російські окупаційні війська змогли просунутись на Дніпропетровщині та намагаються закріпитися в селах Запорізьке та Новогеоргіївка, де тривають запеклі бої.

Читайте також:

Про джерело: 24 канал

24 канал — український цілодобовий новинний телеканал[3]. З початку мовлення мав назву "Телеканал новин 24", згодом назву скоротили до сучасної "24 канал", що, зокрема, використовується в оновленому логотипі компанії та на сайті телеканалу 24tv.ua, пише Вікіпедія.

Входить у медіахолдинг ТРК "Люкс" власником якого є Катерина Кіт-Садова. Транслюється по всій Україні.

Мовить з 1 березня 2006 року.

24 канал подає новини в інформаційних блоках: політичні новини України і світу, економіка, спорт, шоу-бізнес, технології, авто, туризм тощо. Крім того, глядач отримує інформацію про погоду, курси валют.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Лунають вибухи: Київ та інші великі міста під ворожою атакою

Лунають вибухи: Київ та інші великі міста під ворожою атакою

21:41Україна
900 тисяч українців в Польщі втратять право на роботу та медицину - що сталось

900 тисяч українців в Польщі втратять право на роботу та медицину - що сталось

21:35Світ
Зеленський призначив нового посла України в США - хто ним став

Зеленський призначив нового посла України в США - хто ним став

20:56Світ
Реклама

Популярне

Більше
У популярної української співачки новий роман: "Все видно по очах"

У популярної української співачки новий роман: "Все видно по очах"

"Всі це знають": у Бразилії сказали, коли закінчиться війна в Україні

"Всі це знають": у Бразилії сказали, коли закінчиться війна в Україні

ТОП-4 знаки: астрологи назвали чоловіків, що вміють любити по-справжньому

ТОП-4 знаки: астрологи назвали чоловіків, що вміють любити по-справжньому

Китайський гороскоп на завтра 28 серпня: Козлам - тривога, Мавпам - виклик

Китайський гороскоп на завтра 28 серпня: Козлам - тривога, Мавпам - виклик

Суми частково без світла, вода - за графіком: армія РФ масовано атакувала місто БПЛА

Суми частково без світла, вода - за графіком: армія РФ масовано атакувала місто БПЛА

Останні новини

21:41

Як правильно тримати повідець: якщо не знати, собака наражається на небезпеку

21:41

Лунають вибухи: Київ та інші великі міста під ворожою атакою

21:35

900 тисяч українців в Польщі втратять право на роботу та медицину - що сталось

21:31

Гороскоп на завтра 28 серпня: Овнам - чудова зустріч, Козорогам - збитки

21:31

"Ми познайомилися": Олена Мозгова розповіла правду про обраницю доньки

Різке потепління накриє Україну: синоптик назвав датиРізке потепління накриє Україну: синоптик назвав дати
21:19

До побачення, надокучливі шкідники: як позбутися мурах раз і назавжди

21:12

Не тільки княгині: що приховує життя єдиної української імператриці

20:58

Як приготувати звичайне куряче філе, щоб усі ахнули - відмінний рецептВідео

20:57

Буде рости не по дням, а по годинам: ТОП-10 кроків, як пришвидшити ріст волосся

Реклама
20:56

Зеленський призначив нового посла України в США - хто ним став

20:41

Вибухи можуть пролунати найближчим часом: існує велика загроза ракетно-дронових ударів

20:35

Де три відмінності між двома котами: лише "геній головоломок" їх знайде за 27 секунд

20:14

В Україні помітили екзотичну пташку: куди прилетіли пернаті неймовірної краси

19:56

Як зрозуміти, що чоловік таємно закоханий у вас: 4 неочевидні сигнали психологів

19:53

"Цього було б достатньо": експерт назвав кількість ракет, здатних змінити хід війни

19:44

На що вказує великий палець - вчені розкрили його зв’язок із розміром мозку

19:44

В Україну повертається нестерпна спека: синоптики назвали дату різкого похолодання

19:23

Переселенцям виплатять до двох мільйонів гривень на житло: Кабмін ухвалив рішення

19:11

Путін готує пастку на зустріч із Зеленським - чим закінчаться переговориВідео

19:10

Поки США мріють про завершення війни в 2025 році, Путін готує новий ударПогляд

Реклама
18:55

Дадуть врожай уже за місяць: що можна посіяти або посадити у вересніВідео

18:37

Ексдружина футболіста Пятова похвалилася ідеальним чоловіком

18:33

Чому коти так люблять пити воду з крана: цікаве пояснення ветеринара

18:25

Україна може перемоги Росію у війні - бійці ГУР назвали єдиний дієвий метод

18:15

Грошей не взяв: Тополя розповів, яку послугу йому зробив Зеленський

17:52

Які цифри номерів телефонів "притягують" гроші та удачу: нумерологи пояснили

17:51

"Вони посперечалися на гроші": Бужинська розповіла правду про знайомство з чоловіком

17:45

Українцям загрожує "заморожування" пенсій: хто ризикує залишитися без виплат

17:37

Каленюк з ЦПК називає наших воїнів "московськими гнидами", а сама переховує чоловіка від мобілізації, – військовий

17:28

Президент Азербайджану заявив про вторгнення Росії і окупацію країни - що сталось

17:24

Долар та євро різко впали: новий курс валют значно укріпив гривню

17:14

Прикутий до ліжка: ведучого "У світі тварин" Миколу Дроздова кинули доньки

16:55

Обвал ціни на 12%: вартість одного фрукту в Україні різко зменшилась

16:52

Виїжджати за кордон зможе ще одна категорія громадян: КМУ ухвалив важливе рішення

16:50

Перші подихи осені принесуть щастя: які ТОП-3 знаки отримають подарунок від долі

16:49

Гороскоп на вересень 2025: Водоліям - хороші новини, Рибам - випробування

16:42

Чим відрізняються два хлопці: відмінності треба знайти всього за 27 секунд

16:41

Росіяни зайшли в ще одну область України - в ЗСУ розповіли, яка зараз ситуація

16:28

Енріке Іглесіас стане батьком учетверте: хто народить йому дитину

16:25

Посівний календар на вересень 2025 року: що потрібно зробити в саду і на городі

Реклама
16:22

Чоловікам 18-22 років дозволили перетинати кордон: коли запрацюють зміни

16:19

Один рух і "сліпі зони" зникнуть: що варто зробити водіям в автоВідео

15:53

Трамп переконав Орбана: у Politico дізналися про домовленість щодо України

15:50

Сім'я Брюса Вілліса ухвалила важливе рішення

15:48

Куди відлітають лелеки: орнітолог пояснив, як птахи долають шлях до Африки

15:45

Чи визнають США Крим російським - політолог розкрив, чого чекати УкраїніВідео

15:31

"Це життя": Олена Мозгова розповіла про розставання з чоловікомВідео

15:29

У ворога проблеми на фронті: у ЗСУ сказали, коли наступ РФ піде на спад

15:22

Малолітня дочка путіністки Борисової зробила груди

15:03

Відома українська співачка розлучилася з чоловіком після десяти років шлюбу - деталі

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонПотапАлла ПугачоваСофія РотаруМаксим ГалкінОльга СумськаНастя КаменськихФіліп КіркоровВіталій Козловський
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти