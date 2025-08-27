"Цього було б достатньо": експерт назвав кількість ракет, здатних змінити хід війни

Читайте в матеріалі:
- Як ERAM та "Фламінго" можуть вдарити по російських об’єктах
- Що змінить на фронті передача далекобійних ракет Україні
- Які можливості отримує Україна завдяки новим ракетам і дронам
Військовий експерт, директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь впевнений, що передача Україні 3 350 ракет Extended Range Attack Munition (ERAM) могла б суттєво вплинути на хід бойових дій. Про це він заявив в етері "24 Каналу", коментуючи інформацію американського сенатора Ліндсі Грема про можливе скасування обмежень на використання Україною далекобійних ракет проти Росії.
Що таке ERAM і як вони працюють
"Є інформація, що США можуть нам зараз передати або продати за європейські гроші 3 350 ракет ERAM. Це фактично ракета-бомба, КАБ з двигуном, якщо простіше пояснювати, з дальністю до 400-450 км. Це дуже і дуже важливий засіб, який нам би насамперед міг змінити ситуацію саме на полі бою. Бо якраз КАБів з дальністю кілька сотень кілометрів для українських сил оборони, для авіації української точно не вистачає", — зазначив Самусь.відео дня
Баланс сил на фронті
За словами експерта, росіяни вже кілька років активно застосовують власні КАБи, тоді як Україна має обмежену кількість французьких HAMMER та американських JDAM.
"І 3 350 ERAM, якщо це буде в масштабі року, – це вже щось хоча б приблизно те, що нам потрібно. Плюс ще українські розробки, які я сподіваюся, через певний час також стануть до бою", — додав Самусь.
Сумніви щодо ударів по Росії
Водночас експерт сумнівається, що Трамп дозволить застосовувати ERAM на території Росії: "На думку Трампа і його команди, якийсь конкретний крок, який вже реалізовано, не може використовуватись як карта на переговорах.
І тому я дуже сумніваюся, що на даний момент, коли Трамп не втрачає надію все ж таки вмовити, переконати, натиснути на Путіна, дозволить бити по російській території. З іншого боку, нам би, якщо просто передали/продали ці 3 тис 350 ракето-бомб ERAM і ми би били ними просто по фронту на всю глибину включно з Кримом, цього вже було б достатньо для того, щоб використати їх ефективно".
Українські ракети та дрони як альтернатива
Самусь підкреслив, що для ударів по російській території Україні було б ефективніше використовувати власні ракети та дрони: "Якщо ракета "Фламінго" реально піде в серію і буде ефективна, то нам не треба ніякі дозволи. Оце найголовніше – бити по Росії, не очікуючи дозволів, чи щоб нас чи наші спроможності використовували за столом переговорів. Не треба нас використовувати, краще ми використаємо свій "Фламінго" чи "Довгий Нептун", щоб у нас були козирні карти".
Можливості ракети "Фламінго"
Він додав, що виробництво 7 "Фламінго" на день із дальністю 3 тис. км та боєзарядом 1 тис. кг є "дуже сміливою" заявкою: "Це дуже важливий аргумент для того, щоб пройтися по російських об’єктах, та ще й до Уралу точно. Приліт одного "Фламінго", я думаю, що після такого удару НПЗ російський не міг би просто довгий час продовжувати свою роботу. Я не кажу вже про удар по Елабузі, де виробляють "Шахеди" — кілька "Фламінго" могли б змінити ситуацію на довго", — підкреслив експерт.
Питання ефективності
Водночас Самусь зазначив, що наразі важливим залишається питання, чи зможе ракета прорвати російське ППО та точно вразити об’єкт на відстані 3 тис. км: "Якщо він буде ефективним, я думаю, за кількістю справа не стане", — резюмував експерт.
Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська й надалі намагаються прориватися на фронті, проте їхні ресурси помітно виснажуються. Є ймовірність, що вже восени інтенсивність атак зменшиться, зазначив речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов.
Літня наступальна кампанія РФ в Україні фактично провалилася, адже більшість завдань, які Москва планувала виконати з квітня по серпень 2025 року, залишилися нереалізованими, розповів військовий оглядач BILD Юліан Рьопке.
Крім того, російські окупаційні війська змогли просунутись на Дніпропетровщині та намагаються закріпитися в селах Запорізьке та Новогеоргіївка, де тривають запеклі бої.
