"Цього було б достатньо": експерт назвав кількість ракет, здатних змінити хід війни

Військовий експерт оцінює ефективність українських розробок та дронів у разі ударів по російських об’єктах.

Спеціаліст пояснює, як ракети "Фламінго" і "Довгий Нептун" можуть посилити стратегічні можливості України / колаж: Главред, фото: wikipedia

Військовий експерт, директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь впевнений, що передача Україні 3 350 ракет Extended Range Attack Munition (ERAM) могла б суттєво вплинути на хід бойових дій. Про це він заявив в етері "24 Каналу", коментуючи інформацію американського сенатора Ліндсі Грема про можливе скасування обмежень на використання Україною далекобійних ракет проти Росії.

Що таке ERAM і як вони працюють

"Є інформація, що США можуть нам зараз передати або продати за європейські гроші 3 350 ракет ERAM. Це фактично ракета-бомба, КАБ з двигуном, якщо простіше пояснювати, з дальністю до 400-450 км. Це дуже і дуже важливий засіб, який нам би насамперед міг змінити ситуацію саме на полі бою. Бо якраз КАБів з дальністю кілька сотень кілометрів для українських сил оборони, для авіації української точно не вистачає", — зазначив Самусь. відео дня

Баланс сил на фронті

За словами експерта, росіяни вже кілька років активно застосовують власні КАБи, тоді як Україна має обмежену кількість французьких HAMMER та американських JDAM.

"І 3 350 ERAM, якщо це буде в масштабі року, – це вже щось хоча б приблизно те, що нам потрібно. Плюс ще українські розробки, які я сподіваюся, через певний час також стануть до бою", — додав Самусь.

Сумніви щодо ударів по Росії

Водночас експерт сумнівається, що Трамп дозволить застосовувати ERAM на території Росії: "На думку Трампа і його команди, якийсь конкретний крок, який вже реалізовано, не може використовуватись як карта на переговорах.

І тому я дуже сумніваюся, що на даний момент, коли Трамп не втрачає надію все ж таки вмовити, переконати, натиснути на Путіна, дозволить бити по російській території. З іншого боку, нам би, якщо просто передали/продали ці 3 тис 350 ракето-бомб ERAM і ми би били ними просто по фронту на всю глибину включно з Кримом, цього вже було б достатньо для того, щоб використати їх ефективно".

Українські ракети та дрони як альтернатива

Самусь підкреслив, що для ударів по російській території Україні було б ефективніше використовувати власні ракети та дрони: "Якщо ракета "Фламінго" реально піде в серію і буде ефективна, то нам не треба ніякі дозволи. Оце найголовніше – бити по Росії, не очікуючи дозволів, чи щоб нас чи наші спроможності використовували за столом переговорів. Не треба нас використовувати, краще ми використаємо свій "Фламінго" чи "Довгий Нептун", щоб у нас були козирні карти".

Ракета "Фламінго" / Інфографіка: Главред

Можливості ракети "Фламінго"

Він додав, що виробництво 7 "Фламінго" на день із дальністю 3 тис. км та боєзарядом 1 тис. кг є "дуже сміливою" заявкою: "Це дуже важливий аргумент для того, щоб пройтися по російських об’єктах, та ще й до Уралу точно. Приліт одного "Фламінго", я думаю, що після такого удару НПЗ російський не міг би просто довгий час продовжувати свою роботу. Я не кажу вже про удар по Елабузі, де виробляють "Шахеди" — кілька "Фламінго" могли б змінити ситуацію на довго", — підкреслив експерт.

Питання ефективності

Водночас Самусь зазначив, що наразі важливим залишається питання, чи зможе ракета прорвати російське ППО та точно вразити об’єкт на відстані 3 тис. км: "Якщо він буде ефективним, я думаю, за кількістю справа не стане", — резюмував експерт.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська й надалі намагаються прориватися на фронті, проте їхні ресурси помітно виснажуються. Є ймовірність, що вже восени інтенсивність атак зменшиться, зазначив речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов.

Літня наступальна кампанія РФ в Україні фактично провалилася, адже більшість завдань, які Москва планувала виконати з квітня по серпень 2025 року, залишилися нереалізованими, розповів військовий оглядач BILD Юліан Рьопке.

Крім того, російські окупаційні війська змогли просунутись на Дніпропетровщині та намагаються закріпитися в селах Запорізьке та Новогеоргіївка, де тривають запеклі бої.

