Ключова битва: військові аналітики назвали головний напрямок нового удару РФ

/ Reuters

Згідно з останніми даними, армія рф готує наступ на місто Слов'янськ, де в 2014 році вже проходили важкі бої з орками. Так ворог намагається пробитися на схід і з'єднатися з іншими силами на Донбасі.

Як говориться в новому звіті аналітичного центру Інституту вивчення війни, російські окупаційні війська, які наступають з харківського напрямку, створюють умови для відновлення наступальних операцій через місто Слов'янськ, щоб з'єднатися з іншими російськими військами на Донбасі і оточити українських захисників.

У звіті нагадується про те, що війська РФ захопили Ізюм 1 квітня і останні три дні вели активну підготовку до відновлення наступальних операцій — накопичували припаси, переобладнали пошкоджені частини, ремонтували пошкоджений міст в Ізюмі і проводили розвідку на південно-східному напрямку.

Експерти не виключають, що в найближчі дні російські війська, ймовірно, почнуть наступальні операції в напрямку Слов'янська, розташованого в 50 км на південний схід від Ізюма.

"Зусилля наступаючих з Ізюму військ рф по захопленню Слов'янська, швидше за все, стануть наступним ключовим боєм війни в Україні. Російські сили, ймовірно, мають намір відрізати українські сили на сході України, і для цього їм доведеться взяти Слов'янськ як мінімальний крок. Якщо російські війська візьмуть Слов'янськ, у них буде можливість просунутися прямо на схід, щоб з'єднатися з російськими військами, що борються в Рубіжному, — коротший шлях, який не ізолює багато українських сил", - стверджують автори документа.

читайте такожВантаж 200 для Примор'я: ЗСУ знищили підполковника з елітної бригади ВДВ РФ

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

Читайте ще: