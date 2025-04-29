Китай запропонував шлях до миру в Україні: що заявили у Пекіні

У Китаї висловили підтримку усім крокам, які сприяють закінченню війни в Україні.

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У Китаї вважають, що потрібн розібратися у першопричині війни в Україні / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що сказав Ван Ї:

Китай підтримує закінчення війни в Україні мирним шляхом

Країни БРІКС мають активніше підтримувати справедливість у світі

Україна і РФ мають сконцентруватись на вивченні першопричини війни

У Пекіні висловили підтримку щодо можливості мирного врегулювання війни країни-агресорки Росії проти України. Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї під час зустрічі глав МЗС країн БРІКС у Ріо-де-Жанейро.

Як повідомляє китайське МЗС, очільник відомства також заявив про необхідність активнішої підтримки миру, розвитку та справедливості зі сторони країн БРІКС. При цьому партнери Китаю мають дотримуватися неупередженості, зміцнювати взаємодію з ООН та сприяти політичному розв’язанню конфліктів.

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Зокрема мова йшла і про війну в Україні. Більше того, представник Пекіну запропонував шлях до мирного вирішення "українського конфлікту", а саме сконцентруватися сторонам на вивченні першопричин війни.

Позиція Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред

"Китай підтримує всі кроки, що ведуть до мирного вирішення українського конфлікту, і сподівається, що сторони зможуть з'ясувати його першопричини та досягти збалансованої, довготривалої й обов'язкової мирної угоди", - сказав Ван Ї.

Позиція Китаю щодо війни в Україні - останні новини

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Китаю відреагувало на інформацію про своїх солдатів, яких українські військові взяли у полон у Донецькій області. Китай стверджує, що не направляв своїх військовослужбовців в Україну для участі у бойових діях.

Раніше, як писав Главред, президент України Володимир Зеленський не виключив можливість участі Китаю в мирних переговорах, проте наголосив, що за столом переговорів повинні бути лише ті, хто готовий взяти на себе відповідальність за гарантії безпеки, допомогу Україні та припинення російської агресії.

Напередодні самі представники країни заявили, що Китай готовий зіграти свою роль у врегулюванні "конфлікту в Україні", адже прагне досягнення прийнятної для всіх залучених сторін справедливої, довгострокової, зобов'язуючої мирної угоди.

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Хто такий Ван Ї? Ван Ї - китайський дипломат, міністр закордонних справ КНР з березня 2013 до грудня 2022 року та з липня 2023 року. З 1 січня 2023 року також обіймає посаду голови комісії з закордонних справ ЦК КПК, що в ієрархії вище голови МЗС Китаю, пише Вікіпедія.

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