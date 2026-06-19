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Керченський міст заблокують без підриву: Світан оприлюднив несподіваний план

Анна Ярославська
19 червня 2026, 11:57
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Повністю зруйнувати Кримський міст складно, але обмежити його використання цілком реально.
Кримський міст, Роман Світан
Керченський міст неможливо швидко зруйнувати / Колаж: Главред, фото: x.com/Krymsky_bridge, скріншот

Головні тези:

  • Повне знищення мосту потребуватиме тижнів авіаударів
  • Для зупинки руху достатньо вогневого контролю
  • Зачистка Криму від ППО спростить бойові завдання

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан розповів про вразливі місця Керченського мосту в тимчасово окупованому Криму та оцінив шанси на його руйнування.

За словами Світана, повне знищення мосту вимагало б тривалих і масштабних авіаційних ударів силами фронтової авіації, однак навіть у такому випадку мова йшла б про тижні атак.

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"Знищити Керченський міст повністю можна лише за допомогою кількох бригад фронтових штурмовиків класу Су-24. Але їм доведеться бомбити кілька тижнів, щоб зруйнувати міст. Однак Керченський міст цілком можна пошкодити, як це робила СБУ: пошкодити один-два прольоти підводними, надводними або повітряними ударами, — сказав Світан в інтерв’ю Главреду.

При цьому експерт зазначив, що конструкція мосту передбачає стійкість до коливань і пошкоджень, а окремі прольоти можна відносно швидко замінити, що прискорює відновлення об’єкта.

Окремо він підкреслив відмінності між автомобільною та залізничною частинами переправи. За його оцінкою, залізнична частина є більш вразливою до пошкоджень, а наслідки серйозних інцидентів можуть призвести до обмеження її повноцінної експлуатації.

"Втім, перед нами не стоїть завдання зруйнувати Керченський міст. Наше завдання — зупинити рух по цьому мосту. А зробити це можна різними способами, зокрема просто взявши міст під вогневий контроль", — сказав Світан.

За його словами, цього можна досягти за рахунок створення постійної загрози ударів та встановлення вогневого контролю над районом переправи, що змусить обмежити використання мосту.

Також експерт наголосив на ролі протиповітряної оборони, заявивши, що її придушення є ключовою умовою для розширення можливостей впливу. Він стверджує, що щільність російських систем ППО в низці районів Криму знизилася, що, на його думку, може вплинути на захист інфраструктури.

"Грубо кажучи, ми знищуємо вдвічі більше російської ППО, ніж Росія виробляє. Тож за деякий час ми можемо очистити Крим від ППО, і тоді можна буде виконувати бойові завдання з контролю над цим мостом", — пояснив Світан.

Керченський міст заблокують без підриву: Світан оприлюднив несподіваний план
​Кримський міст / Інфографіка: Главред ​

Серед можливих засобів впливу він згадав далекобійні ракети та переобладнані системи ППО, які потенційно можуть використовуватися в ударних цілях за наявності відповідних можливостей.

"Варіант виведення Керченського мосту з ладу контактним ударом можливий за допомогою далекобійних засобів ураження, але лише якщо у нас з’явиться балістика", — зазначив він.

Загалом Світан дійшов висновку, що в України є кілька теоретичних способів обмежити використання Керченського мосту, навіть якщо його повне руйнування залишається вкрай складним завданням.

Дивіться відео — Роман Світан розповів, коли будуть звільнені Крим і Донбас:

Повітряні атаки на Крим — новини

Як писав Главред, у ніч на 19 червня Крим атакували дрони. Потужні вибухи прогриміли в Севастополі, Армянську та на аеродромах. Пожежа спалахнула на заправці, стрілянина тривала до самого ранку.

У ніч на 18 червня дрони атакували тимчасово окупований Крим — під удар безпілотників потрапили ще два мости. Орієнтовно, було чутно близько 20 вибухів.

Дрони атакували залізничний міст через Північно-Кримський канал, який розташований неподалік від села Роздольне Ічкінського району.

Крім того, під удар потрапив так званий "горбатий" автомобільний міст. Він розташований поруч із залізничним мостом.

У ніч на 12 червня дрони атакували тимчасово окупований Крим. У Сімферополі після масованої атаки БПЛА спалахнула пожежа в районі місцевої ТЕЦ. У місті зафіксовано перебої з електропостачанням.

Також вибухи та стрілянина були чутні в Нижньогорському та Красногвардійському районах. Крім того, повідомлялося про роботу протиповітряної оборони та вибухи в районі військового аеродрому "Саки".

У ніч на 11 червня в Криму пролунали вибухи. Окупований півострів атакували дрони. За попередніми даними, пошкодження отримав автомобільний міст в Армянську. Також постраждав міст при в’їзді до Красноперекопська з боку Армянська, було сильне сяйво.

Керченський міст заблокують без підриву: Світан оприлюднив несподіваний план
Найгучніші атаки на Кримський міст / Інфографіка: Главред

Крим перетвориться на острів — Федоров

Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що українські дрони фактично ізолюють тимчасово окупований Крим, тому найближчим часом півострів "перетвориться на острів". Про це він повідомив у інтерв’ю журналісту, блогерові Сергію Пейчеву на YouTube-каналі PRESSING.

"По суті, відбувається ізоляція Криму за допомогою дронів. І найближчим часом, судячи з усього, Крим перетвориться на острів", — підкреслив Федоров.

За його словами, така ситуація може мати "несподівані наслідки" для російської сторони.

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Про персону: Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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