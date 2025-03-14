Чи хоче Путін миру з Україною: розвідка США дала свою оцінку

Невідомо, чи читав Трамп доповідь розвідки від 6 березня. Джерело повідомило, що це той тип аналізу, яким традиційно діляться з президентом.

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Деякі оцінки "непохитності Путіна" дратують Трампа / Колаж: Главред, фото: УНІА, ОП, скріншот

Коротко:

Путін не відмовився від ідеї домінувати над Україною

Невідомо, чи читав Трамп доповідь розвідки

Деякі оцінки позиції Путіна дратують президента США

Російський диктатор Володимир Путін не збирається припиняти війну проти України. Про це свідчать дані американської розвідки від 6 березня, які були направлені в адміністрацію президента США Дональда Трампа.

Видання The Washington Post пише, що звіти розвідки не призначені для оцінки зусиль президента Трампа щодо завершення трирічної війни в Україні або перспектив 30-денної пропозиції щодо припинення вогню, яку узгодили американські та українські чиновники.

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"Але вони підкреслюють складне завдання, що стоїть перед Трампом і його командою з національної безпеки, і піднімають питання про те, чи не хибно Білий дім витлумачує готовність Путіна шукати мир", - зазначають журналісти.

Невідомо, чи читав Трамп доповідь розвідки від 6 березня. Джерело, знайоме із ситуацією, повідомило, що це той тип аналізу, яким традиційно діляться з президентом.

Один зі співрозмовників видання додав, що деякі оцінки "непохитності Путіна", мабуть, дратують Трампа.

Деякі нинішні та колишні офіційні особи США заявили, що навіть якщо Путін погодиться на тимчасове перемир'я, то скористається ним для відпочинку і переозброєння своїх військ. Найімовірніше, він порушить умови угоди, влаштувавши провокацію, в якій звинуватить Україну.

Інші офіційні особи також визнали, що немає жодних ознак того, що Путін пом'якшився чи відмовиться від ідеї включити Україну в орбіту безпеки та економіки Росії.

"У нього є давнє бажання відновити "Матінку Росію", - сказав один з офіційних осіб.

ЦРУ та Управління директора національної розвідки відмовилися від коментарів.

На думку аналітиків, переговори про завершення війни можуть дати позитивний результат, якщо Вашингтон і Європа правильно розіграють свої карти.

"Щоб Путін припинив битися, він повинен думати, що може перемогти в переговорах. Але це не означає, що він переможе. Ключем до укладення сприятливої та довгострокової угоди про припинення вогню стане створення заходів безпеки для України, які дадуть їй змогу відновити свою військову міць і стримати новий напад", - сказав колишній співробітник розвідки США та експерт з Росії в Карнегі Ерік Чіарамелла.

​Результати переговорів у Саудівській Аравії / Інфографіка: Главред ​

Переговори США та Росії - останні новини

Спецпредставник президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф 13 березня провів переговори з високопоставленими чиновниками в Кремлі з питань завершення війни в Україні та повертається до США з результатами. Про це повідомив радник американського президента з питань нацбезпеки Майк Волтц. Він не розкрив деталей зустрічі, але сказав, що може висловити "обережний оптимізм" щодо зустрічі Віткоффа і представників Кремля.

Як повідомляв Главред, 11 березня на переговорах у Саудівській Аравії делегації України та США зробили важливі кроки для досягнення стабільного миру в Україні. Учасники переговорів дійшли згоди про запровадження тимчасового 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що згоден на припинення бойових дій, але лише за умови, що це сприятиме "довгостроковому миру".

"Ми згодні з пропозицією припинити бойові дії. Але виходимо з того, що це припинення має призвести до довгострокового миру й усунути першопричини кризи", - сказав Путін, відповідаючи на запитання, як він оцінює пропозицію США про припинення вогню.

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