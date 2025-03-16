У Трампа прямо сказали, які території будуть 'ділити' Україна та РФ

Спецпосланець Трампа вважає ситуацію в Україні складнішою за ситуацію в Грузії.

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Які території будуть ділити Україна та РФ / колаж: Главред, фото: Офіс президента, 22 окрема механізована бригада

Що каже Віткофф:

У США сказали, які території будуть "ділити" Україна та РФ

У США вважають ситуацію в Україні складнішою, ніж у Грузії

На мирних переговорах будуть обговорювати територіальні поступки. Мова йтиме про Курську область, окуповані українські території та АЕС. Про це заявив спецпосланець Трампа Стів Віткофф, повідомляє CBS News.

Розповідаючи про деталі мирного договору, Віткофф заявив, що ситуація в російсько-українській війні значно складніша, ніж була у Грузії.

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"Сюди також не входить основна зона протистояння, якою є Курськ. Отже, умови на полі бою різні. Ми повинні це обговорити. Є регіони, на яких, як ми всі знаємо, зосереджена увага росіян. Є ядерний реактор, який постачає досить багато електроенергії в Україну. З цим треба розібратися. Є доступ до портів. Існує угода про потенціал Чорного моря, існує дуже багато елементів", - сказав він.

Спецпредставники Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Можливе перемир'я РФ і України - головні новини за темою

Як повідомляв Главред, днями Україна і США провели зустріч у Саудівській Аравії. Делегації Києва і Вашингтона домовилися про припинення вогню в рамках російсько-української війни на 30 днів. Реалізація ідеї залежить від готовності Москви зробити зустрічний крок.

Результати переговорів між Україною та США / Інфографіка: Главред

Утім, глава Кремля Володимир Путін у відповідь виступив із новими "ультиматумами". Зокрема, він погодився з ініціативою, але за низки "умов": припинення мобілізації в Україні, військової підготовки та військової допомоги від Заходу.

Президент Володимир Зеленський вважає, що РФ готується офіційно відмовитися від ініціативи США щодо перемир'я. На його думку, двояка позиція Путіна продиктована тим, що він боїться відкрито сказати Трампу "ні".

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Хто такий Стів Віткофф Стів Віткофф - американський мільярдер, девелопер та інвестор у нерухомість, який обіймав посаду спецпосланника США на Близькому Сході. Народився 15 березня 1957 року в Бронксі, здобув ступінь доктора права в Університеті Гофстра. Почав кар'єру в юридичній фірмі Dreyer & Traub, що спеціалізується на нерухомості, де одним із його клієнтів був Дональд Трамп. За даними американських ЗМІ, Віткофф раніше відігравав ключову роль у переговорах щодо перемир'я між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС. Повідомляють, що він відвідував Єрусалим, де зустрічався з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, міністром оборони Ісраелем Кацем і представниками ізраїльських служб безпеки. На зустрічі обговорювали питання угоди щодо заручників і припинення вогню в Газі.

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