Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

"Завдання — створити купол над Україною": Єлізаров очолив новий напрям роботи ППО

Юрій Берендій
19 січня 2026, 21:31
109
Призначення Єлізарова заступником командувача Повітряних Сил ЗСУ з фокусом на розвиток малої ППО має посилити протидію дронам РФ, вказав Федоров.
Павло Єлізаров новини - що відомо про гучне призначення в Повітряних силах / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • Павло Єлізаров став заступником командувача Повітряних сил ЗСУ
  • Його завдання - побудувати антидроновий купол над Україною
  • Він куруватиме розвиток малої ППО

Президент України Володимир Зеленський погодив призначення Павла Єлізарова на посаду заступника командувача Повітряних Сил ЗСУ. Про це він повідомив під час вечірнього звернення, яке транслював Офіс президента України.

Президент зазначив, що Павло Єлізаров буде відповідати за розвиток "малої ППО".

відео дня

"В армії його знають – Лазар (позивний Павла Єлізарова, - ред.), спецпідрозділ, який працює, і працює ефективно. Разом із міністром оборони України та військовим командуванням має бути розроблена – і буде розроблена – нова організація для всього компонента саме такого захисту неба", - вказав президент.

Що відомо про Павла Єлізарова

Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив про посилення захисту повітряного простору та підписання наказу про призначення одного з найефективніших командирів, Лазаря, заступником командувача Повітряних Сил ЗСУ. На новій посаді він відповідатиме за розвиток системи малої протиповітряної оборони.

"Павло Єлізаров (Лазар) — новий заступник командувача Повітряних Сил ЗСУ. Він відповідатиме за розвиток малої ППО та напрям перехоплення дронів. Наше завдання — побудувати антидроновий купол над Україною. Систему, яка не реагує постфактум, а знищує загрозу ще на підльоті. Для цього потрібні люди, які вже довели ефективність у сучасній війні. Лазар — саме з таких", - вказав він.

Федоров зазначив, що під керівництвом Лазаря підрозділ Lasar’s group став одним із найрезультативніших у Силах оборони. Саме його команда знищила ворожу техніку на суму понад 13 мільярдів доларів, а кожен п’ятий ліквідований російський танк є результатом їхньої роботи. Підрозділ стабільно посідає провідні позиції в рейтингу "Армії дронів.Бонус", зокрема лише у грудні знищив 364 артилерійські системи та 12 РСЗВ.

Наразі ключове завдання полягає в масштабуванні цього досвіду та створенні системи, яка діятиме не точково, а по всій країні.

Міністр наголосив, що трансформація армії в умовах щоденних ударів ворога є складною, однак необхідною. Україна має змінювати підходи, структуру та логіку роботи, щоб сучасні технології ефективно працювали безпосередньо на полі бою.

"Антидроновий купол — це не про майбутнє. Це про виживання сьогодні та можливість розвитку України навіть в час війни. Вітаю Лазаря з призначенням. Ми продовжимо посилювати команду тими, хто довів результат на війні, масштабувати сильних і допомагати зростати новим лідерам. Нові кадрові призначення будуть незабаром. Дякую президенту за підтримку!", - резюмував міністр оборони України.

Кадрові призначення в силовому блоці - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 14 січня Верховна Рада під час пленарного засідання проголосувала за призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони України.

5 січня президент України Володимир Зеленський повідомив про звільнення Василя Малюка з посади голови Служби безпеки України. Згодом глава держави підписав указ, згідно з яким тимчасово виконувати обов’язки очільника СБУ доручено керівнику Центру спеціальних операцій "А" Євгенію Хмарі.

Також Володимир Зеленський призначив нового керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Ним став генерал-лейтенант Олег Іващенко, який раніше очолював Службу зовнішньої розвідки.

Інші новини:

Про персону: Михайло Федоров

Федоров Михайло - український підприємець та державний діяч. З 29 серпня 2019 року — віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля. З 14 січня 2026 року - міністр оборони України. Ініціатор електронного сервісу державних послуг "Дія". Наймолодший міністр в історії української політики.

У минулому Народний депутат України IX скликання. Учасник списку "Forbes 30 до 30" як молодий візіонер. Радник Президента (поза штатом) з цифрового напрямку. Керівник digital-напряму передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського 2019 року.

Член Ради національної безпеки і оборони України з 19 березня 2021 року. Член Ставки Верховного Головнокомандувача України з 22 листопада 2023 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Зеленський Повітряні Сили Михайло Федоров
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Загроза масового обстрілу: Зеленський попередив про новий удар РФ

Загроза масового обстрілу: Зеленський попередив про новий удар РФ

21:35Україна
"Завдання — створити купол над Україною": Єлізаров очолив новий напрям роботи ППО

"Завдання — створити купол над Україною": Єлізаров очолив новий напрям роботи ППО

21:31Війна
Україна завдали серії ударів по об’єктах РФ: є підтверджені влучання

Україна завдали серії ударів по об’єктах РФ: є підтверджені влучання

21:11Війна
Реклама

Популярне

Більше
Життя трьох знаків зодіаку значно покращиться після 25 січня

Життя трьох знаків зодіаку значно покращиться після 25 січня

РФ підняла в небо Ту-95: названо терміни нового масованого удару по Україні

РФ підняла в небо Ту-95: названо терміни нового масованого удару по Україні

Такого не було ніде у світі: для чого в СРСР будували мости крізь багатоповерхівки

Такого не було ніде у світі: для чого в СРСР будували мости крізь багатоповерхівки

Долар і євро раптово обвалилися: новий курс валют на 20 січня

Долар і євро раптово обвалилися: новий курс валют на 20 січня

Росіяни пішли на прорив кордону на нових напрямках - в ЗСУ розповіли про бої

Росіяни пішли на прорив кордону на нових напрямках - в ЗСУ розповіли про бої

Останні новини

23:23

Усунення Путіна: розкрито ймовірний сценарій змови в Кремлі

22:56

Від розсади до врожаю: експерт назвав три групи добрив, які реально працюютьВідео

22:44

Як будуть відключати світло в Черкаській області 20 січня - нові графіки

22:39

Невпізнаваний Максим Галкін розкрив правду про свій вік

22:32

Життя різко перевернулося: жінка дізналася про незвичайну вагітність

Гороскоп на 2026 рік: які знаки зодіаку стануть головними щасливчиками рокуГороскоп на 2026 рік: які знаки зодіаку стануть головними щасливчиками року
22:21

Новий графік відключення світла для Запоріжжя та області на 20 січня

22:01

"Вова, який у Б-класі": Олена Зеленська дала зворушливий коментар про чоловіка

21:35

Загроза масового обстрілу: Зеленський попередив про новий удар РФВідео

21:31

"Завдання — створити купол над Україною": Єлізаров очолив новий напрям роботи ППО

Реклама
21:24

Жовті плями на стелі зникнуть за пів години: домашній метод, який реально працює

21:11

Графіки охоплять увесь день: як вимикатимуть світло у Дніпрі та області 20 січняФото

21:11

Україна завдали серії ударів по об’єктах РФ: є підтверджені влучання

20:42

Малюк вперше після відставки зустрівся із Зеленським - який "сюрприз" готують для РФ

20:39

Як вберегти димар від сажі під час морозів: три золоті правила досвідчених пічників

20:32

Морози більше не страшні: чим утеплити двері, щоб у будинку відразу стало теплоВідео

19:19

Епоха завершилась: у Римі помер засновник бренду Valentino

19:13

Підірвано ЗРК, РСЗО, склади та підстанції РФ: деталі потужних ударів СБС

19:10

Бої за Покровськ тривають: що задумали окупантиПогляд

19:06

РФ наростила ударний потенціал: висока загроза масованої атаки найближчим часом

19:04

Обов'язковий техогляд для всіх авто: що зміниться в 2026 році

Реклама
18:43

Бюджетне рішення для зими: як прибрати протяг з вікон раз і назавжди

18:35

Росіяни пішли на прорив кордону на нових напрямках - в ЗСУ розповіли про бої

18:20

Вівторок з дефіцитом: в Укренерго розповіли, як вимикатимуть світло 20 січня

18:09

Чи є загроза колапсу: експерт про сценарій повного відключення опалення у Києві

18:07

Кім: В умовах критичних загроз швидкість важливіша за бюрократію, а безпека людей вища за закон

17:51

Тернопільщину накриє небезпечна погода – попередження від синоптиків

17:47

Майбутні топ-трансфери "Динамо": тренер киян анонсував відхід трьох гравців

17:46

Коти це ненавидять: 6 неочевидних речей, які дратують їх найбільше

17:45

Москва боялась - для чого СРСР викрав з України череп легендарного отамана СіркаВідео

17:31

"Жага помсти": Тарас Тополя заговорив про автора скандального відео з його екс-дружиноюФото

17:21

Долар і євро раптово обвалилися: новий курс валют на 20 січня

17:07

РФ не може запускати ракети з моря: у ВМС сказали, скільки триватиме "пауза"

17:02

Путін посилить репресії, але режим може впасти: розкрито несподіваний сценарійВідео

17:00

"Альфа" СБУ знищила міф про непереможне російське ППО, - експерт

16:59

Коли в Україні скасують надзвичану ситуацію в енергетиці - названо чіткі терміни

16:39

РФ зібралася обстріляти підстанції АЕС: "Флеш" попередив про ризик катастрофи

16:38

Кремль через Медведчука відхилив мирні переговори щодо України – ISW

16:28

Росіяни намагаються повністю ізолювати важливе місто: у ЗСУ оцінили загрозу

16:06

Формула ідеального сніданку: скільки варити яйця для правильної консистенції

15:51

Будинки зруйновані: Росія вдарила КАБами по Харкову, є жертви

Реклама
15:48

Україна вирвала з рук РФ ключове місто фронту - Washington Post

15:32

Сильні морози відступлять, але ненадовго: коли погода в Україні зміниться

15:32

Буряк звариться за 10 хвилин, якщо додати лише один інгредієнт: секретний трюк

15:27

Ранки, коли зірки стають ближчими: на ТЕТ стартує новий сезон "Ближче до зірок" з Нікітою Добриніним і Наталі СолонікВідео

15:24

"Шахеди" будуть збивати по-новому - яке рішення готує Україна

15:19

Як сказати українською "дедлайн" - слово, яке несправедливо забулиВідео

15:15

Холодний фронт не відступає: якою буде погода на Житомирщині 20–23 січня

14:48

Чи потрібно включати поворот на головній дорозі: остаточна відповідь інструктораВідео

14:37

Посланець Путіна приїде в Давос для переговорів щодо України – Reuters

14:31

На Рівненщині від переохолодження загинули двоє людей: деталі трагедії

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Регіони
Новини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини Сум
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти