"Завдання — створити купол над Україною": Єлізаров очолив новий напрям роботи ППО

Призначення Єлізарова заступником командувача Повітряних Сил ЗСУ з фокусом на розвиток малої ППО має посилити протидію дронам РФ, вказав Федоров.

Павло Єлізаров новини - що відомо про гучне призначення в Повітряних силах / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

Павло Єлізаров став заступником командувача Повітряних сил ЗСУ

Його завдання - побудувати антидроновий купол над Україною

Він куруватиме розвиток малої ППО

Президент України Володимир Зеленський погодив призначення Павла Єлізарова на посаду заступника командувача Повітряних Сил ЗСУ. Про це він повідомив під час вечірнього звернення, яке транслював Офіс президента України.

Президент зазначив, що Павло Єлізаров буде відповідати за розвиток "малої ППО".

"В армії його знають – Лазар (позивний Павла Єлізарова, - ред.), спецпідрозділ, який працює, і працює ефективно. Разом із міністром оборони України та військовим командуванням має бути розроблена – і буде розроблена – нова організація для всього компонента саме такого захисту неба", - вказав президент.

Що відомо про Павла Єлізарова

Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив про посилення захисту повітряного простору та підписання наказу про призначення одного з найефективніших командирів, Лазаря, заступником командувача Повітряних Сил ЗСУ. На новій посаді він відповідатиме за розвиток системи малої протиповітряної оборони.

"Павло Єлізаров (Лазар) — новий заступник командувача Повітряних Сил ЗСУ. Він відповідатиме за розвиток малої ППО та напрям перехоплення дронів. Наше завдання — побудувати антидроновий купол над Україною. Систему, яка не реагує постфактум, а знищує загрозу ще на підльоті. Для цього потрібні люди, які вже довели ефективність у сучасній війні. Лазар — саме з таких", - вказав він.

Федоров зазначив, що під керівництвом Лазаря підрозділ Lasar’s group став одним із найрезультативніших у Силах оборони. Саме його команда знищила ворожу техніку на суму понад 13 мільярдів доларів, а кожен п’ятий ліквідований російський танк є результатом їхньої роботи. Підрозділ стабільно посідає провідні позиції в рейтингу "Армії дронів.Бонус", зокрема лише у грудні знищив 364 артилерійські системи та 12 РСЗВ.

Наразі ключове завдання полягає в масштабуванні цього досвіду та створенні системи, яка діятиме не точково, а по всій країні.

Міністр наголосив, що трансформація армії в умовах щоденних ударів ворога є складною, однак необхідною. Україна має змінювати підходи, структуру та логіку роботи, щоб сучасні технології ефективно працювали безпосередньо на полі бою.

"Антидроновий купол — це не про майбутнє. Це про виживання сьогодні та можливість розвитку України навіть в час війни. Вітаю Лазаря з призначенням. Ми продовжимо посилювати команду тими, хто довів результат на війні, масштабувати сильних і допомагати зростати новим лідерам. Нові кадрові призначення будуть незабаром. Дякую президенту за підтримку!", - резюмував міністр оборони України.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 14 січня Верховна Рада під час пленарного засідання проголосувала за призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони України.

5 січня президент України Володимир Зеленський повідомив про звільнення Василя Малюка з посади голови Служби безпеки України. Згодом глава держави підписав указ, згідно з яким тимчасово виконувати обов’язки очільника СБУ доручено керівнику Центру спеціальних операцій "А" Євгенію Хмарі.

Також Володимир Зеленський призначив нового керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Ним став генерал-лейтенант Олег Іващенко, який раніше очолював Службу зовнішньої розвідки.

Про персону: Михайло Федоров Федоров Михайло - український підприємець та державний діяч. З 29 серпня 2019 року — віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля. З 14 січня 2026 року - міністр оборони України. Ініціатор електронного сервісу державних послуг "Дія". Наймолодший міністр в історії української політики. У минулому Народний депутат України IX скликання. Учасник списку "Forbes 30 до 30" як молодий візіонер. Радник Президента (поза штатом) з цифрового напрямку. Керівник digital-напряму передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського 2019 року. Член Ради національної безпеки і оборони України з 19 березня 2021 року. Член Ставки Верховного Головнокомандувача України з 22 листопада 2023 року.

