Дрони уразили ще один дата-центр Яндекса в РФ: 'лягли' понад 80 сервісів

Під ударом опинився об'єкт на 2880 серверних стійок, а збої торкнулися обчислювальних ресурсів, баз даних і сервісів штучного інтелекту.

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Дрони атакували третій дата-центр Яндекса в Росії / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео/Exilenova+

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Дрони атакували дата-центр Яндекса у Владимирі

Збої охопили понад 80 сервісів Yandex Cloud

Влада РФ атаку офіційно не коментує

У ніч на неділю, 11 жовтня, безпілотники атакували дата-центр Яндекса у Владимирі, після чого в роботі понад 80 сервісів хмарної платформи Yandex Cloud виникли перебої, а низка популярних продуктів компанії перестала працювати, повідомляє OSINT-канал Exilenova+.

Місцеві жителі розповідали про численні вибухи, що пролунали в регіоні вночі. Потужність об'єкта, який, імовірно, опинився під ударом, становить 50 МВт, він розрахований на 2880 серверних стійок. Офіційної реакції російської влади на повідомлення про атаку не було.

Що саме перестало працювати

Збої вдарили по найбільш масових споживчих продуктах компанії. Перебої зафіксували в роботі голосового помічника Аліса, Яндекс Музики, сервісу відеозв'язку Телеміст та Яндекс Дому.

Проблеми не обмежилися застосунками для кінцевих користувачів - вони поширилися на саму інфраструктуру Yandex Cloud. Йдеться про обчислювальні ресурси, бази даних, сховища та інструменти для розробників, а також про продукти на базі штучного інтелекту, включно з YandexGPT API.

Третя атака на дата-центри компанії

Інцидент у Владимирі став уже третім повідомленням про удар по обчислювальних потужностях Яндекса. 8 жовтня безпілотники атакували великий дата-центр компанії в Рязанській області, де після цього спалахнула пожежа.

Тоді перебої в роботі сервісів фіксували по всій території Росії. Того ж дня Яндекс прибрав із карт дата-центри у чотирьох регіонах РФ, зокрема й об'єкт, який, за повідомленнями, зазнав атаки.

Навіщо Україна нарощує удари вглиб РФ - думка експерта

Главред писав, що за словами політичного та економічного експерта Тараса Загороднього, удари України вглиб РФ є демонстрацією західним партнерам, насамперед США, зростаючих можливостей України.

Перші українські балістичні ракети по Росії вже полетіли, і результати хороші. Можливості України в цій сфері наростають, про що свідчать масовані удари по цілях РФ.

Удари вглиб Росії - останні новини

Як писав Главред, вдень 9 жовтня російська столиця опинилася під атакою дронів і малих повітряних куль. У Москві гриміли вибухи, працювала ППО, в аеропортах виник колапс.

Нагадаємо, у російському Сасово Рязанської області у ніч на 8 жовтня спалахнула пожежа на території верстатобудівного заводу "Саста", де розташований дата-центр ТОВ "Яндекс ДЦ". OSINT-аналітики встановили місце розташування за кадрами очевидців, а розміщення серверного майданчика саме тут підтверджують дані Wikimapia та власні заяви працівників центру обробки даних.

За попередніми даними, по об’єкту завдали удару ракетами або реактивними безпілотниками.



Раніше повідомлялося, що в ніч на 7 жовтня Сили оборони України уразили низку військових об’єктів російських окупантів на території РФ та тимчасово окупованих територіях України.

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Про джерело: Exilenova+ Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти. Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus. Аудиторія - понад 100 тисяч підписників. Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот. Канал анонімний - імена адміністраторів публічно не розкриваються. Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

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