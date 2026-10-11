Росія готує нові хвилі атак на міста України: українців попередили про загрозу

Росія може посилити хвильові атаки на міста України, однак запасів для щоденних масованих ударів бракує. Військовий попередив, скільки триватиме терор.

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Масовані атаки РФ - скільки днів ворог зможе тероризувати міста / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Главред

Ключові тези:

РФ може зосереджувати хвилі атак на окремих містах України

Російське виробництво дронів працює на межі можливостей

Масовані комбіновані удари можливі протягом однієї-двох діб

Країна-агресорка Росія може перенести тактику регулярних атак реактивними безпілотниками на інші українські міста, однак одночасно підтримувати високий темп масованих ударів по кількох напрямках їй буде складно. Ворог накопичує ударні дрони, але обмежені виробничі можливості не дозволяють йому щодня проводити масштабні комбіновані обстріли. Про це повідомив командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади Володимир із позивним "Лука" в інтерв'ю Главреду.

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Які міста України можуть опинитися під хвилями атак РФ

Російські війська вже застосовують реактивні безпілотники не лише для ударів по Києву та Київській області. Серед інших міст, які зазнають атак, - Харків, Одеса, Херсон, Суми, Слов'янськ і Краматорськ. За оцінкою військового, противник може використовувати подібну тактику й надалі, обираючи пріоритетні напрямки.

"На мій погляд, так. Росіяни продовжують накопичувати ударні дрони", - зазначив Володимир із позивним "Лука".

Чому Росії складно щодня завдавати масованих ударів

Можливості російської армії залежать не лише від кількості запущених безпілотників, а й від темпів їхнього виробництва. За спостереженнями військового, масштабні комбіновані атаки відбуваються приблизно один-два рази на тиждень. Це може свідчити про необхідність накопичувати засоби ураження між великими обстрілами.

"На уламках безпілотників можна побачити, що дата виробництва - минулий або поточний місяць. Це свідчить про те, що значного запасу немає, виробництво працює на межі можливостей: виготовили - зібрали - завдали удару", - наголосив військовий.

Чи може ворог одночасно атакувати кілька міст

Росія може зосередити основні ресурси на одному населеному пункті, намагаючись підтримувати там інтенсивні обстріли. Водночас масштабна повітряна кампанія проти кількох міст одночасно потребувала б значних запасів безпілотників і ракет.

"Якщо росіяни оберуть ціллю, наприклад, Одесу, то зосередяться саме на ній. Навряд чи вони здатні масштабно атакувати одразу кілька міст", - пояснив "Лука".

Скільки днів РФ здатна підтримувати масовані атаки

Окремий ризик становлять комбіновані удари, під час яких російські війська застосовують балістичні ракети та ударні безпілотники типу "Шахед" і "Герань". За оцінкою командира, наявних ресурсів противника недостатньо, щоб проводити такі атаки щодня протягом тривалого часу.

"Підтримувати такий високий темп вони не зможуть. Якщо говорити про масовані комбіновані удари - із застосуванням балістики, "Шахедів" і "Гераней" - влаштовувати їх день у день у ворога зараз немає можливості. Росіяни можуть влаштувати терор у великому місті лише на добу-дві", - заявив Володимир із позивним "Лука".

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський публічно відреагував на нічні удари по Україні, наголосивши, що ворог обов'язково відчує відповідь і ці атаки не залишаться без реакції. За уточненими даними, унаслідок масованих ударів по країні лише в Запоріжжі кількість загиблих зросла до 12 осіб, серед яких троє дітей, ще 14 людей отримали поранення, а на місцях влучань тривають пошукові операції.

Очільник Запорізької ОВА Михайло Семікін поінформував про першочергові наслідки ранкової атаки на обласний центр, де зазнав руйнувань житловий будинок. На той момент повідомлялося про чотирьох загиблих та трьох поранених, один із яких був госпіталізований, поки на об'єкті працювали екстрені служби.

Раніше Повітряні сили Збройних Сил України повідомили деталі масованого повітряного нальоту, що стався 9 жовтня із застосуванням ударних безпілотників та дронів реактивного типу. Загалом ворог випустив 136 ударних БпЛА (із яких 93 були реактивними), а українським підрозділам протиповітряної оборони вдалося збити 114 апаратів.

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Про персону: комбат "Лука" Володимир із позивним "Лука" - командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Почав службу ще до повномасштабного вторгнення, пройшов АТО. Навчався в Харківському національному університеті Повітряних Сил. Брав участь в обороні Сєвєродонецька, Лисичанська та інших гарячих точок на передовій, а також в операціях на Харківському напрямку.

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