Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Росія готує нові хвилі атак на міста України: українців попередили про загрозу

Юрій Берендій
11 жовтня 2026, 03:03
google news Підпишіться
на нас в Google
Росія може посилити хвильові атаки на міста України, однак запасів для щоденних масованих ударів бракує. Військовий попередив, скільки триватиме терор.

Росія готує нові хвилі атак на міста України: українців попередили про загрозу
Масовані атаки РФ - скільки днів ворог зможе тероризувати міста / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Главред

Ключові тези:

  • РФ може зосереджувати хвилі атак на окремих містах України
  • Російське виробництво дронів працює на межі можливостей
  • Масовані комбіновані удари можливі протягом однієї-двох діб

Країна-агресорка Росія може перенести тактику регулярних атак реактивними безпілотниками на інші українські міста, однак одночасно підтримувати високий темп масованих ударів по кількох напрямках їй буде складно. Ворог накопичує ударні дрони, але обмежені виробничі можливості не дозволяють йому щодня проводити масштабні комбіновані обстріли. Про це повідомив командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади Володимир із позивним "Лука" в інтерв'ю Главреду.

відео дня

Які міста України можуть опинитися під хвилями атак РФ

Російські війська вже застосовують реактивні безпілотники не лише для ударів по Києву та Київській області. Серед інших міст, які зазнають атак, - Харків, Одеса, Херсон, Суми, Слов'янськ і Краматорськ. За оцінкою військового, противник може використовувати подібну тактику й надалі, обираючи пріоритетні напрямки.

"На мій погляд, так. Росіяни продовжують накопичувати ударні дрони", - зазначив Володимир із позивним "Лука".

Чому Росії складно щодня завдавати масованих ударів

Можливості російської армії залежать не лише від кількості запущених безпілотників, а й від темпів їхнього виробництва. За спостереженнями військового, масштабні комбіновані атаки відбуваються приблизно один-два рази на тиждень. Це може свідчити про необхідність накопичувати засоби ураження між великими обстрілами.

"На уламках безпілотників можна побачити, що дата виробництва - минулий або поточний місяць. Це свідчить про те, що значного запасу немає, виробництво працює на межі можливостей: виготовили - зібрали - завдали удару", - наголосив військовий.

Чи може ворог одночасно атакувати кілька міст

Росія може зосередити основні ресурси на одному населеному пункті, намагаючись підтримувати там інтенсивні обстріли. Водночас масштабна повітряна кампанія проти кількох міст одночасно потребувала б значних запасів безпілотників і ракет.

"Якщо росіяни оберуть ціллю, наприклад, Одесу, то зосередяться саме на ній. Навряд чи вони здатні масштабно атакувати одразу кілька міст", - пояснив "Лука".

Скільки днів РФ здатна підтримувати масовані атаки

Окремий ризик становлять комбіновані удари, під час яких російські війська застосовують балістичні ракети та ударні безпілотники типу "Шахед" і "Герань". За оцінкою командира, наявних ресурсів противника недостатньо, щоб проводити такі атаки щодня протягом тривалого часу.

"Підтримувати такий високий темп вони не зможуть. Якщо говорити про масовані комбіновані удари - із застосуванням балістики, "Шахедів" і "Гераней" - влаштовувати їх день у день у ворога зараз немає можливості. Росіяни можуть влаштувати терор у великому місті лише на добу-дві", - заявив Володимир із позивним "Лука".

Реактивний
Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський публічно відреагував на нічні удари по Україні, наголосивши, що ворог обов'язково відчує відповідь і ці атаки не залишаться без реакції. За уточненими даними, унаслідок масованих ударів по країні лише в Запоріжжі кількість загиблих зросла до 12 осіб, серед яких троє дітей, ще 14 людей отримали поранення, а на місцях влучань тривають пошукові операції.

Очільник Запорізької ОВА Михайло Семікін поінформував про першочергові наслідки ранкової атаки на обласний центр, де зазнав руйнувань житловий будинок. На той момент повідомлялося про чотирьох загиблих та трьох поранених, один із яких був госпіталізований, поки на об'єкті працювали екстрені служби.

Раніше Повітряні сили Збройних Сил України повідомили деталі масованого повітряного нальоту, що стався 9 жовтня із застосуванням ударних безпілотників та дронів реактивного типу. Загалом ворог випустив 136 ударних БпЛА (із яких 93 були реактивними), а українським підрозділам протиповітряної оборони вдалося збити 114 апаратів.

Читайте також:

Про персону: комбат "Лука"

Володимир із позивним "Лука" - командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

Почав службу ще до повномасштабного вторгнення, пройшов АТО.

Навчався в Харківському національному університеті Повітряних Сил.

Брав участь в обороні Сєвєродонецька, Лисичанська та інших гарячих точок на передовій, а також в операціях на Харківському напрямку.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні новини України ракетний удар атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Десятки дронів і Циркони: Ігнат розкрив деталі масованого обстрілу РФ

Десятки дронів і Циркони: Ігнат розкрив деталі масованого обстрілу РФ

21:18Україна
Відключення світла в Україні 11 жовтня: "Укренерго" повідомило про графіки

Відключення світла в Україні 11 жовтня: "Укренерго" повідомило про графіки

20:18Енергетика
Трамп зробив різку заяву на адресу Зеленського: що вимагає

Трамп зробив різку заяву на адресу Зеленського: що вимагає

20:11Світ
Реклама

Популярне

Більше
Красиві імена для дівчаток, які вирізняються серед популярних варіантів

Красиві імена для дівчаток, які вирізняються серед популярних варіантів

Не сміття, а скарб: навіщо збирають горіхову шкаралупу та що з неї роблять

Не сміття, а скарб: навіщо збирають горіхову шкаралупу та що з неї роблять

Скільки солі додавати до квашеної капусти: точні пропорції на 1 кг

Скільки солі додавати до квашеної капусти: точні пропорції на 1 кг

Квашена капуста за 4 дні: давній бабусин рецепт без оцту та цукру

Квашена капуста за 4 дні: давній бабусин рецепт без оцту та цукру

Як виставити температуру на бойлері, щоб платити за світло менше

Як виставити температуру на бойлері, щоб платити за світло менше

Останні новини

04:44

Шишки в духовці при 90 градусах: секретний трюк для будинку

04:17

Бюджетний спосіб утеплити вікна на зиму, який зменшить конденсат на склі

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопця біля акваріума за 45 с

03:37

Обрізка орхідеї: одна помилка позбавляє її квітів на цілий сезон

03:03

Росія готує нові хвилі атак на міста України: українців попередили про загрозу

Калінінград, ядерні погрози і Балтія: Горбач - про сценарій Путіна для ЄвропиКалінінград, ядерні погрози і Балтія: Горбач - про сценарій Путіна для Європи
01:10

"Ворота пекла": вчені попереджають про один із найнебезпечніших кратерів планети

10 жовтня, субота
23:56

Зіткнення РФ із НАТО: розкрито сценарій, як Кремль спровокує нову війну

22:31

Киян закликали робити запаси: оприлюднено найгірший сценарій нових обстрілів

22:27

Гроші потечуть рікою: чотири знаки зодіаку чекають на зміни після 10 жовтня

Реклама
22:23

"Вибили двері": як пісня панк-гурту 50 років тому змінила рок-музикуВідео

22:08

Навіщо залишати лавр на підвіконні — рішення для затишку в домі

21:44

Чому томатний сік раніше пили з сіллю: маємниця давньої звички

21:18

Десятки дронів і Циркони: Ігнат розкрив деталі масованого обстрілу РФ

21:17

"Міс Земля-2026": стало відомо, хто представлятиме Україну на конкурсіФото

21:13

Скільки солі додавати до квашеної капусти: точні пропорції на 1 кг

20:40

Навіщо класти стару газету в курнику: вирішить давню проблему

20:18

Відключення світла в Україні 11 жовтня: "Укренерго" повідомило про графіки

20:11

Кохання, гроші та кар’єра: що зміниться в житті знаків зодіаку до 18 жовтня

20:11

Трамп зробив різку заяву на адресу Зеленського: що вимагає

19:52

Як виставити температуру на бойлері, щоб платити за світло менше

Реклама
19:32

Чому 11 жовтня не можна вирушати в далеку дорогу: яке церковне свято

19:27

Одна помилка — і плодове дерево може загинути: що встигнути зробити в жовтніВідео

19:10

Коваленко розніс план енергозахисту Києва: що могли зробити за 5 роківПогляд

18:49

Як прогнати кротів із ділянки без отрути: знадобляться лише вода та один засібВідео

18:43

Клуні висловився щодо смерті сина Кроуфорд: "Одна з найстрашніших подій"

18:28

У ЄС жорстко відреагували на угоду Трампа з Путіним: на РФ чекає новий удар

17:58

Путін на "Валдаї" проговорився про нову стратегію війни - чого чекати Україні

17:55

США пригрозили припинити обмін розвідданими з Україною через удари по НПЗ РФ — FT

17:31

Кінець жовтня чи листопад: коли найкраще обрізати виноград, щоб він перезимувавВідео

17:31

"Ви не одні": блогер розлютив росіян танцем під українську пісню на кордоні РФВідео

17:27

Миші зникнуть раз і назавжди: один простий трюк діє миттєвоВідео

17:08

Чим замінити газон у саду: 7 альтернатив, які вимагають менше доглядуВідео

16:42

"Скрутне становище": Гаррі та Меган відвернулися від королівської родини

16:27

Потужний удар ЗСУ: повторно уражено найбільше в Європі нафтосховище РФ

16:23

Кличко оцінив підготовку Києва до зими на тлі посилення обстрілів: що відомо

16:22

Прання ковдри в пральній машині: що зробити, щоб пух не збився

16:17

Як відмити ручки плити від жиру без хімії - потрібен засіб з кухні

15:57

Зеленський заявив про справжні цілі Росії у війні після угоди Трампа з Путіним

15:52

Як платити менше за тепло: прості та ефективні лайфхаки для дому

15:44

Чотири принти стали популярними восени 2026: стилістка назвала фаворитівВідео

Реклама
15:37

Як швидко почистити гарбуз від твердої шкірки - лайфхак від шеф-кухаря

15:26

Гороскоп Таро на тиждень 12–18 жовтня: Левам — амбіції, Скорпіонам — час діяти

15:14

Через 25 років: Брітні Спірс несподівано оприлюднила архівну пісню

15:07

Квашена капуста за 4 дні: давній бабусин рецепт без оцту та цукру

15:05

Росія готує новий удар балістикою по Києву: монітори назвали цілі атаки

14:50

Красиві імена для дівчаток, які вирізняються серед популярних варіантів

14:48

"Індульгенція для Путіна": Москва нічого не дала США в обмін на дизель

14:32

У росіян проблеми з Кримським мостом: в ВМС пояснили, чому його не добивають

14:26

Онук Алли Пугачової, який "пішов на СВО", несподівано з'явився. — деталі

14:03

За паркан можуть оштрафувати: яку висоту дозволяє закон і чого робити не можнаВідео

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Регіони
Новини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини ОдесиНовини Харкова
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена Зеленська
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти