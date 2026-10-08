Новий обстріл ракетами та дронами: Жданов назвав терміни та цілі атаки РФ

Росія перейшла до осіннього етапу атак, спрямованих проти української енергетичної системи та цивільної інфраструктури.

https://glavred.net/ukraine/novyy-obstrel-raketami-i-dronami-zhdanov-nazval-sroki-i-celi-ataki-rf-10802408.html Посилання скопійоване

Росія може готувати новий ракетний удар / Колаж: Главред, фото: МО РФ, російські ЗМІ

Головне:

У РФ є запас ударних засобів щонайменше на 2-3 атаки

Інтервал для підготовки повторного удару становить 3-4 доби

Росія може найближчим часом повторити масовану атаку на Україну, оскільки має накопичений запас озброєння.

Про це в коментарі ТСН.ua заявив військовий експерт Олег Жданов. За його оцінкою, російська армія здатна завдати ще кілька подібних ударів завдяки ракетам та іншим засобам ураження, які накопичувалися протягом останнього місяця.

відео дня

"Я думаю, що вони можуть повторити це, тому що накопичували ресурси цілий місяць і, в принципі, у них є запас щонайменше на 2–3 таких удари", - розповів Олег Жданов.

При цьому, як вважає експерт, для підготовки наступної масованої атаки російським силам може знадобитися всього кілька діб.

"Інтервал для підготовки повторного удару - десь 3–4 доби", - попередив військовий експерт.

Жданов також вважає, що Росія перейшла до осіннього етапу атак, спрямованих проти української енергетичної системи та цивільної інфраструктури. Тому нові удари, на його думку, можуть бути зосереджені на об’єктах енергетики.

"Так, вони розпочали осінню кампанію зі знищення нашої енергетики та цивільної інфраструктури. Тож надалі ми можемо очікувати повторних ударів саме по енергетичних об’єктах", - сказав військовий експерт.

Серед можливих цілей російської армії експерт назвав енергетичну інфраструктуру Київської області. Зокрема, йдеться про силову підстанцію, яка забезпечує зв’язок столиці з атомною електростанцією, а також про теплові електростанції.

/ Главреда

Подробиці масованого удару РФ

У рамках чергового масштабного удару по Україні російські сили застосували одразу кілька видів ракетного та безпілотного озброєння. Така тактика дозволила створити додаткове навантаження на українську систему протиповітряної оборони. Зокрема, російська армія задіяла як балістичні, так і крилаті ракети, а запуски "Калібрів" здійснювалися з акваторії Каспійського моря.

Удар по Україні 7 жовтня - новини за темою

Як писав Главред, у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що країна-агресор Росія в ніч на 7 жовтня завдала масованого комбінованого удару по Україні, застосувавши 48 крилатих ракет.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ф підняла Ту-95 і накрила Україну трьома хвилями ракет: під ударом Київ, Дніпро, Кременчук.

Раніше повідомлялося про те, що Київ зазнав балістичного удару. У Дарницькому районі столиці загинули дві людини, коли уламки впали на територію гаражного кооперативу, а загалом наслідки зафіксовано в чотирьох районах міста.

Інші новини:

Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред