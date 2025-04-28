"Фейкові погрози": Загородній оцінив, чи визнають США анексію Криму

Юридично здійснити визнання Криму російським буде складно.

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Тарас Загородній оцінив ризики визнання Криму російським / Колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.com/DonaldTrump

Коротко:

Для визнання Штатами Криму російським потрібне рішення Конгресу

На Кримській платформі США обіцяли не визнавати анексію півострова

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній оцінив наслідки можливого визнання Америкою Криму російським.

За його словами, погрози визнати Крим російським - "фейкові".

"У нас тут усі бігають із якимись жахами, переживають, бояться, що Крим оголосять російським. Нехай спробують. Під час минулої каденції Трампа відбулася Кримська платформа, де США підкреслили, що ніколи не визнають анексію", - в інтерв'ю Главреду.

За його словами, юридично здійснити визнання Криму російським буде складно.

"Для цього потрібне рішення Конгресу США, і в мене є підозри, що через Конгрес таке рішення, м'яко кажучи, не пройде", - вважає Загородній.

"Адже і ці погрози визнати Крим російським - фейкові. Це не зменшить удари по території Криму, санкції збережуться. Це визнання нічого не дасть, тільки демонструватиме нездатність США що-небудь зробити без Європи, і без України зокрема", - упевнений експерт.

Загородній додав, що наше завдання - "клепати ракети".

"Чим більше в України буде ракет дальністю 3 тисячі км, тим менше будуть навіть анонімні джерела зливати всяку фігню в західній пресі про те, як вони ділитимуть Україну", - резюмував він.

Дивіться відео - Інтерв'ю Тараса Загороднього Главреду:

Мирні переговори і питання Криму - останні новини

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що Зеленський "готовий поступитися" Кримом заради досягнення миру.

"Послухайте, Крим був 12 років тому. Це був президент Обама. Вони віддали його без єдиного пострілу. Так що не говоріть зі мною про Крим. Поговоріть з Обамою і Байденом про Крим", - сказав американський президент.

Раніше президент США Трамп стверджував в інтерв'ю Time, що тимчасово окупований Росією Крим залишиться під контролем Кремля за підсумками

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не має достатньо зброї, щоб звільнити окупований Крим.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що після слів американського лідера Дональда Трампа про те, що Крим нібито залишиться з Росією, у Кремлі раптово помітили, що їхня позиція щодо завершення війни нібито збігається з баченням США.

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Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

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