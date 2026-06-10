Україна почне серійне виробництво власних ракет для Patriot - FT

Україна розробила альтернативу американським ракетам, які можуть покрити певний дефіцит.

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Україна хоче створити більші запаси ракет для щоденного використання в умовах інтенсивних атак / Колаж: Главред, фото: скріншоти з YouTube

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Україна успішно випробувала ракету-перехоплювач FP-7.x

Українська ракета може стати дешевшою альтернативою американській

Серійне виробництво FP-7.x має початися влітку

Україна провела перший випробувальний політ нової ракети-перехоплювача FP-7.x для систем ППО, яка має стати дешевшою альтернативою американським ракетам Patriot.

Про це в інтерв'ю Financial Times розповів співзасновник української компанії Fire Point Денис Штіллерман. За його словами, випробувальний політ відбувся минулого тижня. Він був успішним.

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Штіллерман зазначив, що FP-7.x створюється для перехоплення російських балістичних ракет і безпілотників на висоті до приблизно 25 кілометрів. Ці показники відповідають системі Patriot.

Patriot / Інфографіка: Главред

Водночас ціна такої ракети близько 700 тисяч доларів. Для порівняння, ракета PAC-3 для системи Patriot коштує близько 3,8 мільйона доларів.

За рахунок нижчої вартості, українська компанія хоче масштабувати виробництво нових ракет і почати серійний випуск FP-7.x вже у серпні поточного року.

При цьому Штіллерман заявив, що для завершення проєкту треба отримати інфрачервоні головки самонаведення від німецького виробника Diehl Defence. Наразі компанія планує передати на озброєння FP-7.x у 2027 році.

В Україні виникли проблеми з постачанням ракет

Главред писав, що за словами полковника Повітряних сил Юрія Ігната, Україна входить у нову фазу ракетного голоду: бойові підрозділи ППО залишаються із напівпорожніми пусковими установками, а військовим доводиться буквально "вибивати" боєприпаси на міжнародних зустрічах.

Попри регулярні дипломатичні зусилля, українські делегації на форматах на кшталт Рамштайну змушені просити партнерів про мінімальні партії - по 5–10 ракет до кожної системи.

Посилення ППО України - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Україна очікує отримання першої партії шведських винищувачів JAS 39 Gripen. Оснащення цих літаків ракетами великої дальності "повітря–повітря" Meteor має суттєво підвищити здатність України протидіяти російській авіації ще на підльоті до лінії фронту.

Раніше повідомлялося, що Україна веде переговори з Німеччиною про додаткове посилення протиповітряної оборони і розраховує отримати нові ракети для систем Patriot вже найближчим часом.

Напередодні стало відомо, що Україна нарощує власне ракетне виробництво на тлі непослідовної підтримки США. Київ активно розвиває свою оборонну промисловість та ракетну програму в умовах суворої секретності.

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Про джерело: Financial Times Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

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