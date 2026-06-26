Україна не запустить серійне виробництво балістики до кінця війни: названа причина

Кожна ракета потребує постійного вдосконалення для обходу російської протиповітряної оборони.

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Серійне виробництво української балістики / Колаж: Главред, фото: скриншот з відео

Коротко:

Серійного виробництва ракет не буде до завершення війни

Ракети мають постійно вдосконалюватися кожні кілька місяців

Запуск конвеєоного виробництва можливий лише у мирний час

В Україні не варто очікувати на серійне виробництво балістичних ракет до завершення війни. Про це заявив директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер Повітряних сил у резерві Анатолій Храпчинський в етері телеканалу "Київ24".

За його словами, запускати "конвеєр" у нинішніх умовах неможливо, адже кожна ракета потребує постійного вдосконалення для обходу російської протиповітряної оборони.

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"Конвеєрного виробництва до кінця війни не буде. Це треба розуміти. Тому що будь-який засіб, який ми запускаємо по ворожій території потребує постійного апгрейду. Тому що ми розуміємо, де ворог заважає нам пробивати протиповітряну оборону. Відповідно, говорити про серійне виробництво зарано", - заявив Храпчинський.

Храпчинський пояснив, що серійне виробництво можливе лише у мирний час - для зберігання озброєння на складах або використання на полігонах. Натомість під час війни ракети слід оновлювати кожні 3-6 місяців, змінюючи їхні технічні характеристики та можливості.

"Саме тому я наголошую, що будь-яка сучасна зброя повинна бути модульною", - додав експерт.

Балістична ракета FP-7 / Інфографіка: Главред

Розробка української балістики - новини за темою

Як писав раніше Главред, поява української балістичної зброї здатна суттєво вплинути на перебіг війни з Росією та посилити позиції України на міжнародній арені. Держава вже забезпечила фінансування програм із розробки балістичних ракет. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

Нагадаємо, українська компанія Fire Point завершила успішні випробування своєї нової балістичної ракети FP-7, здатної вражати цілі на відстані до 200 кілометрів. Ця розробка покликана стати більш доступною за вартістю, зберігаючи при цьому ефективність, порівнянну з американськими системами ATACMS, розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап.

Крім того, директор компанії Fire Point Денис Штілерман зазначив, що розробка української балістичної ракети дальністю 850 км суттєво вплине на подальший розвиток подій на фронті чи в політиці. Наразі ситуація залишається під контролем.

Балістична ракета FP-9/ Інфографіка: Главред

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Про персону: Анатолій Храпчинський Анатолій Храпчинський – заступник Генерального директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації, колишній офіцер Повітряних сил ЗС України.

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