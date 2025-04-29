"Це неможливо": Росія відмовилася від 30-денного припинення вогню

Пєсков заявив, що Росія нібито орієнтується на виведення ситуації в русло мирного врегулювання.

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Дмитро Пєсков відповів на пропозицію Зеленського про 30-денне перемир'я / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 22 окрема механізована бригада

Головне із заяв Пєскова:

РФ не піде на 30-денне перемир'я

Москва не отримала відповіді на пропозицію припинити вогонь до Дня перемоги в РФ

Країна-агресор Росія відмовилася від 30-денного припинення вогню, запропонованого українською стороною. Про це заявив спікер Кремля Дмитро Пєсков.

Як пише російське пропагандистське видання РИА Новости, Пєсков прокоментував пропозицію президента Володимира Зеленського зупинити вогонь на 30 днів.

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"Ми бачили, але якщо говорити про таке довготривале припинення, то тут важливі нюанси, про які Путін говорив у Кремлі. Це теж важливо, але без відповіді на ці питання йти на таке довгострокове перемир'я важко", - зазначив він.

Пєсков додав, що Москва не отримала відповіді від Києва щодо пропозиції Володимира Путіна про "перемир'я в дні 80-річчя Перемоги".

"У Москви немає розуміння, чи приєднається Київ до перемир'я", - наголосив і додав, що Росія нібито орієнтується на виведення ситуації в русло мирного врегулювання.

Путін запропонував перемир'я - що відомо

Як писав Главред, російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване "перемир'я" на честь святкування "Дня перемоги".

За наказом лідера Кремля, "перемир'я" оголосили в період з 00:00 8 травня і до 00:00 в ніч на 11 травня. У цей час окупанти мають повністю припинити бої на фронті та атаки по території України.

Водночас президент США Дональд Трамп наполягає на необхідності постійного припинення вогню для завершення війни Росії проти України.

Президент України Володимир Зеленський назвав перемир'я спробою маніпуляцій. Президент зазначив, що це лише бажання Путіна забезпечити собі тишу на час параду.

В Інституті вивчення війни вважають, що Путін не розглядає "перемир'я" на День Перемоги як серйозний крок на шляху до тривалого миру в Україні. Насправді він переслідує інші цілі.

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