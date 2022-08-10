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Біля українського кордону багато ворожої техніки: існує загроза наступу з Білорусі - Чаус

10 серпня 2022, 15:59

Біля українського кордону достатньо техніки для початку наступу, але особового складу окупантів нема.

Лукашенко, Беларусь, российские военные
Існує серйозна загроза повторного наступу з боку Білорусі / Колаж фото Reuters

Російські окупанти стягнули до українського кордону достатню кількість військової техніки для повторного наступу з боку Білорусі. Про це заявив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, повідомляє Суспільне.

Є ризик повторного наступу окупантів на північ України. Чаус додав, що достатньої кількості особового складу окупантів там нема.

Він закликав людей бути готовими до наступу окупантів з території Білорусі.

"На сьогодні можливість повторного наступу як з території Росії, так і з території Білорусі, лишається. Ризик є. Він був місяць тому, два, три і зараз лишається. До тих пір поки на території Білорусі близько до наших кордонів розміщені багато російської техніки. Її достатньо для того, щоб розпочати наступ. Людей нема, але техніка є. Цього достатньо, щоб сказати, що є загроза", - сказав Чаус.

Він також зазначив, що не вірить в участь армії Білорусі у наземній операції разом з російськими військовими.

Загроза нападу Білорусі на Україну

Засновник Telegram-каналу Білоруський Гаюн Антон Мотолько раніше заявляв, що якщо Білорусь нападе на Україну, білоруські війська зіткнуться з серйозним ударом у відповідь з боку ЗСУ. Як вважає Мотолько, військові РБ можуть відразу здаватися в полон, або ж піти на збройний бунт проти офіцерів.

Доброволець сил оборони України, політичний експерт Кирило Сазонов вважає, що якщо військам Росії не вдасться окупувати всю Донецьку область, вони спробують запустити сценарій наступу на Київ за участю армії Білорусі. На його думку, військове вторгнення може відбутися через Рівненщину.

Військовий експерт Микола Сунгуровський припустив, що якщо Лукашенко все ж таки віддасть наказ своїй армії атакувати Україну, вона може піти проти його ж правлячого режиму. У такому випадку, вважає Сунгуровський, Лукашенко просто зметуть. Очолити подібний рух можуть білоруси, які воюють у складі ЗСУ.

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