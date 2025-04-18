У Трампа представили мирний план з відмовою Києва від окупованих територій - Bloomberg

США намагаються переконати Європу послабити санкції против РФ.

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У Трампа представили план припинення вогню / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента України

Що відомо:

США представили план врегулювання війни в Україні

Американський план передбачає відмову Києва від окупованих територій

США пропонують послабити санкції проти РФ

США представили свій план припинення війни. Він передбачає відмову України від всіх окупованих територій. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на європейських чиновників.

Американські переговорники у Парижі запропонували союзникам пом'якшити санкції проти РФ та зняти з порядку денного питання про вступ України в НАТО.

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Озвучені пропозиції лише заморозять війну. Київ готовий на припинення вогню і обговорення наступних питань розпочнеться лише після того, як РФ погодиться на припинення вогню.

Водночас РФ вимагає зняти економічні санкції та призупинити поставки зброї Україні, перш ніж припиняти вогонь. Інші подробиці обговорень джерела Bloomberg уточнити відмовились, пославшись на конфіденційний переговорний характер.

Закінчення війни в Україні - останні новини

Як писав Главред, у США сьогодні заявили, що зможуть покласти край війні в Україні. Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що оптимістично налаштований і вірить в можливість закінчення бойових дій.

Водночас раніше держсекретар США Марко Рубіо заявляв, що США можуть припинити намагатися укласти мир. Він дав кілька днів на укладення мирної угоди між Україною та РФ.

Також і постійний представник Росії в ООН Василь Небензя в ООН відповів, чи готова РФ до паузи у війні. За його словами, Росія вважає нереалістичним сценарій припинення вогню в Україні.

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