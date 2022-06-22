Чи є загроза вторгнення армії Білорусі в Україну: відповідь Міноборони

Загрози вторгнення Білорусі в Україну поки що немає / Колаж depositphotos.com і t.me/modmilby

В даний момент суттєвої загрози вторгнення в Україну військ Білорусі ні, заявив керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов в ефірі телемарафону в середу, 22 червня.

"На даному етапі ніякої загрози з білоруського боку немає. Це я з абсолютною впевненістю можу вам сказати. Ситуація абсолютно під контролем", - заявив Буданов.

Він визнав, що зараз в Білорусі дійсно спостерігається військова активність, але вона не несе загроз для України.

"У Білорусі тривають і військові збори, і навчання, і зміцнення кордону... проходить зараз цілий комплекс тих чи інших дій військового призначення. Але вони не спрямовані на ведення бойових дій проти України на даному етапі. Якщо у них з'являться такі думки, ми відразу будемо про це знати і всі разом зробимо адекватні дії", – запевнив Буданов.

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Загроза військового вторгнення Білорусі в Україну

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше зробив заяву про те, що президент Володимир Зеленський зібрав ставку головнокомандувача, на якій влада обговорила ризик військового вторгнення Білорусі в Україну. За словами чиновника, держава проведе перевірку бойової готовності в чотирьох областях.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вибухнув погрозами на адресу України. Мовляв, якщо ЗСУ перейдуть кордони республіки і будуть, мовляв, цілитися в Мозирський нафтопереробний завод, Мінськ, мовляв, завдасть удару по Києву.

Заступник Міністра оборони Білорусі Олександр Жука сказав, що Мінськ нібито не збирається воювати з Україною. Посилення військ на українському напрямку він пояснив, мовляв,"розвитком держави".

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