Сили оборони вдарили по базах "Шахедів" у Росії: "Мадяр" розкрив деталі атаки

Сили оборони вдарили по військових об’єктах Росії, знищивши хаби БПЛА, системи ППО та логістичну інфраструктуру противника, вказав "Мадяр".

Сили оборони вдарили по базах "Шахедів" у Росії - що відомо

Уражено аеродром, звідки РФ запускає "Шахеди по Україні

"Мадяр" розкрив деталі атак по військових об'єктах РФ

Сили безпілотних систем ЗСУ разом з іншими підрозділами Сил оборони завдали ударів по двох пунктах передпольотної підготовки дронів-камікадзе на території Росії — поблизу Навлі та на аеродромі "Халіно". Про це повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

"Сумісно з іншими підрозділами глибинного ураження СОУ вночі проти 4 квітня відпрацьовано два хаби та пункти передполітної підготовки БПЛА Shahed у Навлі (Брянська область РФ) та на аеродромі Халіно (Курська область РФ)", - зазначив він.

Також він повідомив про ураження низки інших цілей, зокрема радіолокаційної станції комплексу С-400 у Феодосії, зенітного ракетного комплексу "Тор", а також низки військових об’єктів, серед яких командні пункти, склади та логістичні центри.

Зокрема, підрозділи 9-го батальйону "Кайрос" у складі 414-ї бригади знищили багатофункціональну РЛС комплексу С-400 "Тріумф", яка здатна виявляти цілі на відстані до 600 км і супроводжувати до 100 об’єктів одночасно та наводить до 72 ракет.

Інші підрозділи СБС уразили ЗРК "Тор" у районі Зачатівки на тимчасово окупованій території Донецької області, зенітну установку ЗУ-23-2 у Луганській області, а також паливну цистерну поблизу Новосімейчиного.

Серед інших уражених об’єктів — логістичний хаб 5А в Новополтавці на тимчасово окупованій території Запорізької області та логістичний хаб 35А у Червоному Полі на окупованій частині Донеччини.

Також під удари потрапили тилові пункти дислокації підрозділів 3А в Шульгинці та Біловодську на тимчасово окупованій Луганщині.

Крім того, уражено командно-спостережні пункти й місця скупчення особового складу підрозділів 36-ї окремої мотострілецької бригади, 143-го мотострілецького полку, 160-ї окремої мотострілецької бригади та 18-ї мотострілецької дивізії. Удари зафіксовані в районах Голубицького та Великої Новосілки на Донеччині, Самійлівки на Запоріжжі, а також у Біловодську та Шульгинці на Луганщині. Також уражено склади матеріально-технічного забезпечення та пально-мастильних матеріалів.

Чим важливі удари по російських НПЗ - думка експерта Як писав Главред, Україна вже більше року завдає ударів по російських нафтопереробних заводах, які мають ключове значення для економіки агресора. Водночас найінтенсивніша фаза цих атак припала лише на останні місяці, тож про відчутні результати поки говорити передчасно. За словами військового експерта Івана Ступака, у разі системного продовження такої тактики з часом це може призвести до перелому. Він вважає, що Україна здатна суттєво підірвати російську нафтову галузь, а головним чинником залишатиметься обсяг дронів і ракет, доступних для таких ударів. "Українські удари дійсно можуть якщо не поховати російську нафтову галузь, то поставити її на коліна або в позицію літери "z", яку в Росії дуже люблять, тим самим позбавивши РФ великої кількості доходів. Чому я говорю тільки про здатність поставити на коліна? Тому що за Уралом розташована величезна кількість нафтопереробних заводів, які теж можуть виробляти паливо" - пояснює Ступак. При цьому експерт наголосив, що нафтопереробні підприємства в європейській частині Росії забезпечують паливом значну частину населення країни.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 3 квітня Сили оборони України завдали ударів по ключових об’єктах російських військ на тимчасово окупованих територіях. Було уражено низку складів противника, район зосередження сил та нафтобазу окупантів, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

В ніч на 3 квітня безпілотники також атакували Москву та кілька регіонів Росії. За словами місцевої влади, частину дронів вдалося збити.

Раніше, 1 квітня, українські військові завдали удару по підприємству "Стрела" у Брянській області РФ, де виготовляють комплектуючі для крилатих ракет, зазначили в Генштабі ЗСУ.

Про персону: хто такий "Мадяр" Бровді Роберт Йо́сипович (позивний "Мадяр") — український військовослужбовець, більш відомий як засновник і командир підрозділу "Птахи Мадяра" (нині 414-й окремий полк ударних безпілотних авіаційних систем у складі Морської піхоти України). До вторгнення був бізнесменом, займався зернотрейдингом, зокрема відомий проєктом "Гранум", співзасновник арт-фундації "БровдіАрт". З січня 2024 року підрозділ "Птахи Мадяра" разом з Робертом Броуді був перекинутий на Харківський напрямок, для посилення Вовчанського з'єднання.

