Нових Patriot Україні поки що не бачити: Пісторіус сказав, що поставки займуть місяці

Трамп обіцяв, що батареї ППО почнуть прибувати в Україну впродовж кількох днів для захисту міст від російських бомбардувань.

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Борис Пісторіус сказав, коли Україна отримає ЗРК Patriot / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, Вікіпедія

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Скільки батарей Patriot Німеччина купить для України

Коли буде поставлено першу систему ППО

Берлін запропонував купити дві американські системи протиповітряної оборони Patriot для поставки в Україну. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що перша з цих систем не буде доставлена впродовж кількох місяців.

Як передає The Telegraph, постачання Україні нових батарей системи ППО Patriot "триватиме місяцями".

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Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що батареї почнуть прибувати в Україну протягом кількох днів для захисту її міст від російських бомбардувань.

Пісторіус відмовився коментувати, чи обговорював він із міністром оборони США Пітом Хегсетом питання постачання наступальної зброї Україні.

Зазначимо, Німеччина запропонувала купити дві батареї Patriot для постачання в Україну, а Норвегія заявила, що придбає одну з систем американського виробництва.

​ЗРК Patriot - основні характеристики / Інфографіка: Главред ​

Поставки ЗРК Patriot в Україну - останні новини

Як писав Главред, 13 липня президент Дональд Трамп заявив, що США відправлять в Україну більше батарей ППО Patriot, які необхідні Києву для захисту від російських авіаударів.

14 липня 2025 року під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте президент США Дональд Трамп заявив про істотне переосмислення політики щодо війни Росії проти України. Він оголосив про постачання Україні батарей ППО Patriot.

Йдеться про 17 батарей, які можуть бути передані "дуже скоро". Трамп заявив, що перші батареї будуть розгорнуті вже найближчими днями.

Фінансування буде здійснено європейськими державами і НАТО: США не оплачують безпосередньо, а передають систему, яку європейці оплатять.

Крім того, Трамп оголосив про плани накласти 100% митні тарифи на російський експорт, якщо Москва не погодиться на мирну угоду протягом 50 днів.

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